Сообщать о проблемах с доступом на объекты социальной сферы призвал костанайцев департамент соцзащиты

Об этом сегодня, 17 апреля, на брифинге в областном пресс-клубе сообщил руководитель департамента Комитета труда, социальной защиты и миграции по Костанайской области Мурат МУРАТБЕКОВ.

Основной темой встречи стала безбарьерная среда для инвалидов.

- Сегодня по Костанаю очень много объектов пока еще недоступны, - отметил руководитель департамента. - Или пандус сделан неправильно, или его вообще нет. Просьба к собственникам объектов обратить на это внимание и в летнее время попытаться устранить нарушения, чтобы создать доступ для маломобильных групп населения.

Из 420 учреждений образования в регионе полностью доступны только 36%, из 187 учреждений здравоохранения - всего 13%. Последние строчки рейтинга занимают ЦОНы - доступны лишь 8% из 24 центров обслуживания населения, и “Казпочта” - из 58 отделений доступны 6%.

- Мы видим, что те объекты, которые ежедневно пользуются спросом, имеют проблемы с доступом, - резюмировал Муратбеков. - Поэтому просьба к руководителям соответствующих организаций - устранить данные замечания.

Он напомнил об административных штрафах за необеспечение доступа, заметив, что эти суммы лучше направить на устранение нарушений, чем оплачивать штраф. Для руководителя организации размер штрафа составляет 50 МРП, для субъектов малого предпринимательства - 120 МРП, среднего предпринимательства - 200 МРП, крупного предпринимательства – 400 МРП.

- Хотелось бы обратить внимание самих инвалидов, - сказал руководитель ведомства, - чтобы они проявляли активную гражданскую позицию по данному вопросу, по соблюдению и отстаиванию своих прав. Если человек видит, что на какой то объект нет доступа или еще какие-то нарушения, он может написать письменное заявление в наш департамент о нарушении своих прав. Будет проведена проверка и, если нарушение подтверждаются, субъект будет привлечен к административной ответственности.

Мурат Муратбеков напомнил, что департамент не имеет права проводить проверки по собственной инициативе - для этого требуется обращение от граждан.