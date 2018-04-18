«Знать русский язык и не волноваться» - формула успеха от мендыкаринской школьницы Нины ИЩАНОВОЙ

Ученица 11-го класса из поселка Красная Пресня на международной филологической олимпиаде в Омске оставила позади многих участников из РФ. Конкурируя с сотнями учащихся из России и Казахстана, Нина заняла на ней второе место.

Олимпиада, которую с 2009 года проводит Омский государственный университет имени Достоевского, входит в перечень всероссийских. Ее победители и призеры имеют право на получение гранта президента РФ.

Нина Ищанова участвовала сначала в заочном этапе, в марте организаторы олимпиады сообщили, что она прошла в финал, и пригласили приехать на очный конкурс.

Среди 19-ти финалистов школьница из Красной Пресни стала второй, пропустив вперед только лицеистку из Омска. Вторая казахстанская участница заняла последнюю позицию.

Русскому языку Нину учит преподаватель Елена Валерьевна Сафронова. По словам девушки, именно благодаря этому учителю у нее появилось желание углубленно изучать русский язык. С 9-го класса Нина участвует и побеждает в районных, областных олимпиадах.

- Информацию о том, что можно попасть на олимпиаду, которую проводит Омский университет, на их сайте нашла Елена Валерьевна, - рассказала «НГ» Нина, - мы решили готовиться и обязательно участвовать.

«Образ ребенка и детства в русском языке, литературе и культуре» - так формулировалась тема олимпиады в этом году. Очный этап включал задания по журналистике, риторике, литературоведению. На вопрос, как все-таки удалось обойти других участников, Нина ответила просто: она готовилась и не волновалась. Кстати, частью ее подготовки является сотрудничество с газетами. Больше всего нравится брать интервью у интересных людей.

Нина призналась, что в детстве хотела стать ветеринаром, потом думала о том, чтобы профессионально заниматься танцами, теперь считает, что ее будущее - журналистика.

Итоговый документ о своих олимпийских достижениях девушка получит на днях. Тогда станет точно известно, какие образовательные бонусы ей полагаются. Но и без этого планы у выпускницы сельской школы обширные. Победа в областной олимпиаде уже принесла ей грант на обучение в филиале ЧелГУ.

- Еще я обязательно сдам ЕНТ. Есть мысль поступать в Евразийский университет, - говорит Нина Ищанова. - возможно, попробую поступать в МГУ, который имеет казахстанский филиал в Астане.