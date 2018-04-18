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Гость: Казахстан це Европа? Люди тут более просвещенные западненскими ценностями так сказать.. В той же России, хоть все отключи и оставь канал Вести, люди будут довольны.. Тут же только Ютьюб...
18.04.18 13:37
Гость
Не работает ютюб
Бывалый: Это эхо войны раздается... Эхо тупизны у тебя раздается. Ютуб начали блокировать еще задолго до того, как в РФ запретили телеграм.
18.04.18 13:27
Горожанин_kst
«Знать русский язык и не волноваться» - формула успеха от мендыкаринской школьницы Нины ИЩАНОВОЙ
Серик: Ереке: Внимательно прочли? Она ЗНАЕТ русский язык, и НЕ ВОЛНУЕТСЯ, в этом формула успеха мендыкаринской школьницы. Попробуйте теперь осмыслить. Если вам это никак не удаётся...ну это...
18.04.18 13:26
Игорь
Новый налог для самозанятых предлагают ввести в Казахстане
Тогда нужно отменить призыв в армию, раз государство ничего не хочет делать для граждан, то и они в свою очередь тоже ничего не должны ему. Хотят чтобы его защищали, пожалуйста, есть контрактная...
18.04.18 13:23
Обликоморале
Убийство девушки костанайским полицейским прокомментировали в МВД РК
Прогнило всё, давно.. и это видно ..и всё это до определенного времени...Заграница, вряд ли поможет..она наоборот ускорит то что кое где происходит..
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«Знать русский язык и не волноваться» - формула успеха от мендыкаринской школьницы Нины ИЩАНОВОЙ

Галина КАТКОВА

18 апреля 2018, 08:46 |  Общество

Ученица 11-го класса из поселка Красная Пресня на международной филологической олимпиаде в Омске оставила позади многих участников из РФ. Конкурируя с сотнями учащихся из России и Казахстана, Нина заняла на ней второе место.

Олимпиада, которую с 2009 года проводит Омский государственный университет имени Достоевского, входит в перечень всероссийских. Ее победители и призеры имеют право на получение гранта президента РФ.

Нина Ищанова участвовала сначала в заочном этапе, в марте организаторы олимпиады сообщили, что она прошла в финал, и пригласили приехать на очный конкурс.

Среди 19-ти финалистов школьница из Красной Пресни стала второй, пропустив вперед только лицеистку из Омска. Вторая казахстанская участница заняла последнюю позицию.

Русскому языку Нину учит преподаватель Елена Валерьевна Сафронова. По словам девушки, именно благодаря этому учителю у нее появилось желание углубленно изучать русский язык. С 9-го класса Нина участвует и побеждает в районных, областных олимпиадах.

- Информацию о том, что можно попасть на олимпиаду, которую проводит Омский университет, на их сайте нашла Елена Валерьевна, - рассказала «НГ» Нина, - мы решили готовиться и обязательно участвовать.

«Образ ребенка и детства в русском языке, литературе и культуре» - так формулировалась тема олимпиады в этом году. Очный этап включал задания по журналистике, риторике, литературоведению. На вопрос, как все-таки удалось обойти других участников, Нина ответила просто: она готовилась и не волновалась. Кстати, частью ее подготовки является сотрудничество с газетами. Больше всего нравится брать интервью у интересных людей.

Нина призналась, что в детстве хотела стать ветеринаром, потом думала о том, чтобы профессионально заниматься танцами, теперь считает, что ее будущее - журналистика.

Итоговый документ о своих олимпийских достижениях девушка получит на днях. Тогда станет точно известно, какие образовательные бонусы ей полагаются. Но и без этого планы у выпускницы сельской школы обширные. Победа в областной олимпиаде уже принесла ей грант на обучение в филиале ЧелГУ.

- Еще я обязательно сдам ЕНТ. Есть мысль поступать в Евразийский университет, - говорит Нина Ищанова. - возможно, попробую поступать в МГУ, который имеет казахстанский филиал в Астане.
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Комментарии к новости

андрей
Re: «Знать русский язык и не волноваться» - формула успеха от...




Отправлено: 18.04.18 - 09:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Первое фото могли бы и невыкладывать

неравнодушная
Re: «Знать русский язык и не волноваться» - формула успеха от...




Отправлено: 18.04.18 - 09:29
Комментарий удален модератором.

...
Re: «Знать русский язык и не волноваться» - формула успеха от...




Отправлено: 18.04.18 - 11:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мне бы сейчас пригодились уроки русского языка. Работаю в системе ISO, работа с документацией. Необходима построение речи более грамотнее, расстановка знаков препинания безошибочное. Также необходимо техническое образование в области геологии, металлургии или обогащение природных ископаемых. Чтобы стать более сильным спецом

oxana
Re: «Знать русский язык и не волноваться» - формула успеха от...




Отправлено: 18.04.18 - 11:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что русский язык — один из богатейших языков в мире, в этом нет никакого сомнения. — В. Белинский.

Серик
Re: «Знать русский язык и не волноваться» - формула успеха от...




Отправлено: 18.04.18 - 12:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
...:
Мне бы сейчас пригодились уроки русского языка. Работаю в системе ISO, работа с документацией. Необходима построение речи более грамотнее, расстановка знаков препинания безошибочное. Также необходимо техническое образование в области геологии, металлургии или обогащение природных ископаемых. Чтобы стать более сильным спецом

Если ты молодой и работаешь в системе ISO и технического образования, тогда лучше Английский, если конечно хочешь сделать карьеру и в науке, что то добиться, конечно для местечковой науки и Русского достаточно, но все равно диссертацию или какой патент, придется переводить на Английски язык, на счет документации безусловно Казахский, там Русского не требуется, так как основной документ имеющий юридическую силу Казахский язык.

Серик
Re: «Знать русский язык и не волноваться» - формула успеха от...




Отправлено: 18.04.18 - 12:03
Комментарий удален модератором.

Тот самый
Re: «Знать русский язык и не волноваться» - формула успеха от...




Отправлено: 18.04.18 - 12:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
...:
Необходима построение речи более грамотнее, расстановка знаков препинания безошибочное

Это да, с родами и окончаниями в них есть проблема :-) Сходите к репетитору - выявит и исправит Вашу проблему за пару занятий.

362
Re: «Знать русский язык и не волноваться» - формула успеха от...




Отправлено: 18.04.18 - 12:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
андрей:
Первое фото могли бы и невыкладывать

Хорошее фото, нормальная, судя по фамилии метиска, а может и чистокровная Казашка, молодец надо знать и уважать язык соседей и граждан проживающих рядом с нами.

§ Обликоморале
Re: «Знать русский язык и не волноваться» - формула успеха от...
Обликоморале


(Пользователи)
Сообщений: 4286
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 18.04.18 - 12:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Серик:

А почему вы это не написали на казахском?
Ничем не умоляю этот язык, изучаю, он мне нравится, но он не востребован в мире, в отличии от русского.
Профайл

365
Re: «Знать русский язык и не волноваться» - формула успеха от...




Отправлено: 18.04.18 - 12:16
Комментарий удален модератором.

гость.
Re: «Знать русский язык и не волноваться» - формула успеха от...




Отправлено: 18.04.18 - 12:19
Комментарий удален модератором.

Форма
Re: «Знать русский язык и не волноваться» - формула успеха от...




Отправлено: 18.04.18 - 12:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Молодец девчонка! Алга, Казахстан!

Ереке
Re: «Знать русский язык и не волноваться» - формула успеха от...




Отправлено: 18.04.18 - 12:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Русский язык - это хорошо, но параллельно надо изучать наш родной казахский язык.

гость
Re: «Знать русский язык и не волноваться» - формула успеха от...




Отправлено: 18.04.18 - 12:53
Комментарий удален модератором.

§ Горожанин_kst
Re: «Знать русский язык и не волноваться» - формула успеха от...
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1089
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 18.04.18 - 13:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Серик:

Цитата:
Ереке:

Внимательно прочли? Она ЗНАЕТ русский язык, и НЕ ВОЛНУЕТСЯ, в этом формула успеха мендыкаринской школьницы. Попробуйте теперь осмыслить. Если вам это никак не удаётся...ну это уже ваши проблемы. Нет?
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