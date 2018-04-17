Новый налог для самозанятых предлагают ввести в Казахстане
В Казахстане может появиться Единый совокупный платеж. Об этом сообщил министр национальной экономики Тимур Сулейменов, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Иллюстративное фото ©Турар Казангапов
- В целях реализации пункта 6 Дорожной карты касательно определения порядка налогообложения самозанятого населения проведена работа по выработке предложений для формализации неформально занятых лиц, - сказал Сулейменов на заседании правительства.
Суть нового режима, по словам министра, заключается в небольшой сумме налога, едином платеже, включающем налог и социальные платежи, отсутствии налоговой отчетности, налоговых проверок и административных взысканий.
- Режим предназначен для физических лиц, оказывающих услуги физическим лицам, - отметил он.
Как отметил глава в МНЭ РК, в сумму Единого совокупного (социального) платежа (ЕСП) включаются: суммы индивидуального подоходного налога - 10 процентов, обязательного пенсионного взноса - 40 процентов, социального отчисления в государственный фонд социального страхования - 10 процентов, социального взноса в фонд социального медицинского страхования - 40 процентов.
- Предельный доход - 100 МЗП в год, это 2828,4 тысячи тенге в год, 235,7 тысяч тенге в месяц. Уплата совокупного платежа означает начало регистрации как плательщика, приостановление уплаты будет означать приостановление деятельности. Никаких дополнительных регистраций и уведомлений не потребуется. Платеж будет уплачиваться в банке или через терминал на счет НАО ГК "Правительство для граждан" с дальнейшим распределением по фондам", - пояснил министр.
ЕСП, по его словам, будет уплачиваться по месту регистрации физического лица. Налоговым периодом будет являться календарный месяц.
К плательщикам, как отметил Сулейменов, будет применяться ряд условий:
- не используют труд наемных работников;
- оказывают услуги исключительно физическим лицам;
- не имеют коммерческое стационарное место на территории торговых объектов и рынков;
- имеют предельный доход - 100 МЗП в год;
- не являются иностранцами и лицами без гражданства, за исключением лиц, постоянно проживающих на территории Республики Казахстан, и оралманов.
- реализуют излишки от личного подсобного хозяйства (ЛПХ) физическим лицам.
Министр отметил, что в случае поддержки нормы по ЕСП будут внесены в Налоговый кодекс, а порядок уплаты и механизм распределения будут определены постановлением правительства.
Последние новости
|
|
|
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz
Пользователей: 3
Всего: 165
Вы гость здесь
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
В центре Костаная демонтируют брусчатку
Маркс: Чем быстрее это сделаешь, тем больше зарплата в единицу времени. и какое при этом будет качество? решили до 5 мая вылизать очередные "яйцы" города... представьте что будет в...
А я вам говорю, пешеход не трамвай - подвинется. Там асфальт, не газон, так что ничего страшного. Он там живет,а вы всего лишь в садик ходите. Будете возмущаться - соберем петицию от жильцов и будете...
Бывалый: Пассажиры. Будем честно говорить. И Казахстан для них - очередной автобус и не более того. Станет неуютно ехать - сойдут на ближайшей остановке. с тобой то все ясно как раз. Моше тебя...
Бывалый: Впрягаться за неадеквата, размахивающего в регионе химоружием - это правота по твоему? неадекват то ты в данном случае. боевики вышли из города, и Асад бросает туда. бочку с хлором....
Бывалый: Впрягаться за неадеквата, размахивающего в регионе химоружием - это правота по твоему? А бомбят мирное население и спонсируют "оппозицию"(боевиков) - по твоему адекваты. Ты...