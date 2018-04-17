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Новый налог для самозанятых предлагают ввести в Казахстане

17 апреля 2018, 13:17 |  Государство

В Казахстане может появиться Единый совокупный платеж. Об этом сообщил министр национальной экономики Тимур Сулейменов, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Иллюстративное фото ©Турар Казангапов

- В целях реализации пункта 6 Дорожной карты касательно определения порядка налогообложения самозанятого населения проведена работа по выработке предложений для формализации неформально занятых лиц, - сказал Сулейменов на заседании правительства.

Суть нового режима, по словам министра, заключается в небольшой сумме налога, едином платеже, включающем налог и социальные платежи, отсутствии налоговой отчетности, налоговых проверок и административных взысканий.

- Режим предназначен для физических лиц, оказывающих услуги физическим лицам, - отметил он.

Как отметил глава в МНЭ РК, в сумму Единого совокупного (социального) платежа (ЕСП) включаются: суммы индивидуального подоходного налога - 10 процентов, обязательного пенсионного взноса - 40 процентов, социального отчисления в государственный фонд социального страхования - 10 процентов, социального взноса в фонд социального медицинского страхования - 40 процентов.

- Предельный доход - 100 МЗП в год, это 2828,4 тысячи тенге в год, 235,7 тысяч тенге в месяц. Уплата совокупного платежа означает начало регистрации как плательщика, приостановление уплаты будет означать приостановление деятельности. Никаких дополнительных регистраций и уведомлений не потребуется. Платеж будет уплачиваться в банке или через терминал на счет НАО ГК "Правительство для граждан" с дальнейшим распределением по фондам", - пояснил министр.

ЕСП, по его словам, будет уплачиваться по месту регистрации физического лица. Налоговым периодом будет являться календарный месяц.

К плательщикам, как отметил Сулейменов, будет применяться ряд условий:

  1. не используют труд наемных работников;
  2. оказывают услуги исключительно физическим лицам;
  3. не имеют коммерческое стационарное место на территории торговых объектов и рынков;
  4. имеют предельный доход - 100 МЗП в год;
  5. не являются иностранцами и лицами без гражданства, за исключением лиц, постоянно проживающих на территории Республики Казахстан, и оралманов.
  6. реализуют излишки от личного подсобного хозяйства (ЛПХ) физическим лицам.

Министр отметил, что в случае поддержки нормы по ЕСП будут внесены в Налоговый кодекс, а порядок уплаты и механизм распределения будут определены постановлением правительства.
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Комментарии к новости

Мимоход
Re: Новый налог для самозанятых предлагают ввести в Казахстане




Отправлено: 17.04.18 - 13:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А хуху ни хохо?

Бывалый
Re: Новый налог для самозанятых предлагают ввести в Казахстане




Отправлено: 17.04.18 - 15:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Мимоход:
А хуху ни хохо?

Эт ты потом скажешь, когда тебя из больницы выпнут, отказав в бесплатном оказании медицинских услуг. )))

Гость
Новый налог для самозанятых предлагают ввести в Казахстане




Отправлено: 17.04.18 - 15:39
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