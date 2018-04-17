Компания «Полиметалл» получает еще одно месторождение в Костанайской области
Галина КАТКОВА
Начата сделка по обмену активами, в результате которой компания получит право на разработку Восточно-Тарутинского золотомедного месторождения в Карабалыкском районе. В Костанайской области активами «Полиметалла» уже являются Варваринское и Комаровское месторождения.
Фото из архива "НГ"
- Polymetal International plc заключил соглашение с Русской медной компанией («РМК») об обмене 100% месторождения Тарутинское в России, принадлежащего "Полиметаллу", на 85% доли в месторождении Восточно-Тарутинское в Казахстане, принадлежащем РМК, - сообщила сегодня, 17 апреля, пресс-служба компании «Полиметалл». - Ожидается, что закрытие сделки произойдет во II квартале 2018 года.
Восточно-Тарутинская лицензионная площадь составляет 66,4 кв. км в Карабалыкском районе Костанайской области. Предыдущие владельцы выполнили на месторождении 18 км алмазного бурения. Минеральные ресурсы оцениваются в 6,4 млн т руды при содержании меди 1,06% (68 тыс. тонн) и 0,07 г/т золота (450 кг), что составляет 354 тыс. унций золотого эквивалента.
В 2018-2019 годах "Полиметалл" планирует возобновить геологоразведочные работы на этом месторождении и завершить оценку запасов.
- Восточно-Тарутинское намного больше подходит "Полиметаллу" с точки зрения логистики и потенциального размера запасов, - заявил главный исполнительный директор Группы Виталий НЕСИС. – Обмен активами упрощает операционное управление Варваринским хабом (на месторождении «Варваринское» компания имеет золотоизвлекательную и обогатительную фабрику - «НГ») и устраняет сложности в перевозке руды через границу, оставляя при этом значительные возможности для дальнейшей геологоразведки.
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