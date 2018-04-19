Евгений ШИБАРШИН: За помощью в Европу

12 апреля президент РК Нурсултан НАЗАРБАЕВ на презентации книг, переведенных с английского на казахский, почему-то решил высказаться о западной демократии:

- Сколько раз нам на Западе говорили: «Внедрите демократию, как у нас, как в Америке, как на Западе». Мы - казахи! Мы - не американцы, не немцы, не англичане. У нас есть свое сознание, история, язык, религия, традиции. Мы - народ, который, как и весь мир, идет по пути демократии, но за один день мы не можем перешагнуть через тысячелетний порядок.

В том, что «мы - не американцы», глава Казахстана убеждал сограждан все годы своего правления и, похоже, добился своего: многим казахстанцам стабильность под сенью авторитарной власти оказалась ближе майданотипного буйства демократии. Неужто еще остались людишки, которые спешат почувствовать у себя на родине умосводящий запах европейской свободы? Или Назарбаев, презентуя плоды своих стараний по внедрению в родной язык достижений мирового интеллекта, решил показать, что он не диктатор, как его представляют на пресловутом Западе?

Есть еще одно событие, которое могло подтолкнуть к очередному озвучиванию «особого пути» Казахстана. 8-10 апреля в Брюсселе несколько казахстанских общественных деятелей оппозиционного толка провели форум «Новый Казахстан». Один из участников мероприятия Айдос САРЫМ сообщил журналистам: «В Брюсселе собрались люди, которые беспокоятся за будущее страны, обсуждают вопросы, связанные с положением страны в постназарбаевский период».

Кто был реальным организатором форума, кто его финансировал – об этом можно только догадываться. Некоторые эксперты называют бывшего премьер-министра Акежана Кажегельдина, который с 1999 года живет за границей. Именно он подготовил тезисы «постназарбаевской конституции». Суть главного предмета обсуждения сторонников «Нового Казахстана» озвучил приехавший в Брюссель политик Амиржан КОСАНОВ:

– Будет обсуждено около десяти принципов, касающихся того, каким будет будущее Казахстана после транзитного периода, каким будет его политический облик, какие политические институты будут решать судьбу народа, каким образом будет решаться проблема преемника, какими будут полномочия парламента, какой будет свобода слова, в каком геополитическом направлении мы будем развиваться. Всё это должно быть расписано в новой Конституции.

Вопросы для казахстанцев животрепещущие. Но есть важный нюанс. Большинство участников форума отличает склонность к национал-патриотической риторике. И еще один момент – место проведения форума в Брюсселе выбрано не зря. Оппозиционеры встретились с евродепутатами. По словам Сарыма, говорили о геополитике, об отношениях с Западом и Россией, о необходимости Казахстану «быть субъектом мировой политики и делать какой-то выбор».

Какой выбор имелся в виду, судя по идеологическим предпочтениям нацпатриота Сарыма, можно догадываться. Как и о том, что эти люди начали подготовку к дележу власти в «постназарбаевский» период. Текст готовящейся конституции, скорее всего, будет предлагать по максимуму либеральную политическую систему. На чью помощь делается расчет, тоже понятно.

Вот Назарбаев в очередной раз и напоминает, что мы - «не немцы и не англичане».