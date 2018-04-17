Теле- и радиовещание приостановят в Казахстане 18 апреля
18 апреля в спутниковой и эфирной сетях телерадиовещания АО "Казтелерадио" будут происходить плановые профилактические работы, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу компании.
Иллюстративное фото ©Турар Казангапов
Как уточняется на официальном сайте АО "Казтелерадио", профилактика будет проводиться 18 апреля с 03.00 до 17.00 по времени Астаны.
Отмечается, что на время проведения работ пропадут радио- и телевизионные сигналы.
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