Теле- и радиовещание приостановят в Казахстане 18 апреля

18 апреля в спутниковой и эфирной сетях телерадиовещания АО "Казтелерадио" будут происходить плановые профилактические работы, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу компании.

Иллюстративное фото ©Турар Казангапов

Как уточняется на официальном сайте АО "Казтелерадио", профилактика будет проводиться 18 апреля с 03.00 до 17.00 по времени Астаны.

Отмечается, что на время проведения работ пропадут радио- и телевизионные сигналы.