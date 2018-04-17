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Теле- и радиовещание приостановят в Казахстане 18 апреля

17 апреля 2018, 08:45 |  Общество

18 апреля в спутниковой и эфирной сетях телерадиовещания АО "Казтелерадио" будут происходить плановые профилактические работы, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу компании.

Иллюстративное фото ©Турар Казангапов

Иллюстративное фото ©Турар Казангапов

Как уточняется на официальном сайте АО "Казтелерадио", профилактика будет проводиться 18 апреля с 03.00 до 17.00 по времени Астаны.

Отмечается, что на время проведения работ пропадут радио- и телевизионные сигналы.
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Комментарии к новости

* yudjin
Re: Теле- и радиовещание приостановят в Казахстане 18 апреля
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5234
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 17.04.18 - 09:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
тааааа не велика потеря... можно и на пару месяцев - никто не пострадает... ну если токо бюджетные прикормоши, осваивающие народные деньги по программе рухнамы
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§ Сергей_я
Re: Теле- и радиовещание приостановят в Казахстане 18 апреля
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2427
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 17.04.18 - 09:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
никто не пострадает

села отдаленные у кого тарелок нет только. А так да, мне кажется местные каналы смотрят очень малое количество людей и поэтому наблюдаю как Казактелеком блочит втихаря IPTV-сервисы
https://dialog.egov.kz/blogs/all-questions/481309/
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Зритель
Re: Теле- и радиовещание приостановят в Казахстане 18 апреля




Отправлено: 17.04.18 - 10:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Авторадио пропадет. Скучно будет

§ Медный
Re: Теле- и радиовещание приостановят в Казахстане 18 апреля
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2032
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 17.04.18 - 13:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
это что, "хабар" отключат?! :-)
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Мимоход
Re: Теле- и радиовещание приостановят в Казахстане 18 апреля




Отправлено: 17.04.18 - 13:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А у нас ,что каналы местные есть?Да ладно.Всю жизнь тарелку смотрю.

* yudjin
Re: Теле- и радиовещание приостановят в Казахстане 18 апреля
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5234
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 17.04.18 - 13:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Медный:
это что, "хабар" отключат?!

представь... 14 часов без модернизации общественного сознания...
хоть бы кто не прозрел за это время ;-)
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