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Чемпионат Костанайской области по джиу-джитсу определил участников двух чемпионатов РК

Дмитрий ПЕТРЕНКО

16 апреля 2018, 15:23 |  Спорт

Областной чемпионат по джиу-джитсу среди детей, юношей, старших юношей, юниоров и взрослых провели в ДК профсоюзов 14-15 апреля. 120 бойцов со всей области вышли на татами, чтобы показать свои навыки и мастерство, доставшееся им изнурительными тренировками и бешеной самоотдачей.

Это боевое искусство основано на принципе, по которому человек слабо развитого телосложения может успешно защититься от более сильного противника, используя надлежащую технику, болевые, удушающие приёмы.

Еще не заходя в спортзал, перед входом, можно было ощутить уважение к культуре и традициям данного вида спорта. И дети, и взрослые люди разувались не только для того, чтобы попасть на татами, но и просто для того, чтобы зайти в зал. Одна половина мата была предложена болельщикам, на другой же происходили схватки. Родители спортсменов с гордостью наблюдали за своими детьми, снимали поединки на смартфоны, кричали им слова поддержки.

Соревнования проходили в двух разделах джиу-джитсу: Не-ваза систем и АДС комбат систем. Не-ваза - это борьба в кимоно, преимущественно - в партере, АДС комбат систем - полноконтактный бой с ударной техникой.

- Федерация джиу-джитсу в Костанайской области действует уже около полутора лет, - рассказал «НГ» президент федерации Мурат БЕРМУХАМБЕТОВ. - Мы являемся акредитованной федерацией. Данные соревнования - отборочные на чемпионат РК в разделе Не-ваза систем, который пройдет в начале мая в Актобе, а также на чемпионат РК по АДС комбат систем в Алматы в сентябре. Трое членов нашей сборной - Олжас Cакаулов, Азамат Сарбасов и я - выезжают на чемпионат мира в Абу-Даби, столицу Арабских Эмиратов. Чемпионат мира пройдёт 18-28 апреля

Одну из достаточно зрелищных схваток с амплитудным броском показал в полуфинале Азамат САРБАСОВ, который полностью доминировал над соперником и заставил его постучать по кимоно, признавая поражение. Сарбасов одержал досрочную победу и стал чемпионом турнира в весе 85 кг в разделе Не-ваза систем.

Азамат Сарбасов в синем кимоно (справа)

- Я представляю клуб QAZAQ BATYRY, выступаю в категории 85 кг, - поделился он с «НГ» после финального поединка. - Этот турнир стал для меня своего рода небольшой обкаткой перед чемпионатом мира, основным и одним из самых значимым в мире джиу-джитсу в Абу-Даби. Там все звёзды UFC борются. Джиу-джитсу является тактическим видом единоборств, много головой нужно думать. Впечатления от турнира очень позитивные, спасибо тренеру и команде.

Победителей турнира наградили медалями и грамотами.

Победители турнира

2007-2008 г. р. АДС комбат систем

30 кг

Богдан Кравец, «Вершина ДД»

35 кг

Кирилл Червонюк, «Иппон»

40 кг

Артём Щербаков, «Иппон»

+45 кг

Радомир Морозов, «Вершина ДД»

2005-2006 г. р. АДС комбат систем

40 кг

Олжас Кайдаров, «Вершина ДД»

+ 45

Глеб Стрельцов, «Вершина ДД»

2004-2006 г.р. АДС комбат систем

45-50 кг

Арман Хамитбеков, «Вершина ДД»

55-60 кг

Артур Тен, «Барс»

+ 66 кг

Андрей Кучеренко, «Вершина ДД»

2004-2003 г.р. АДС комбат систем

60 кг

Максат Догабаев, «Жекпе-жек», Аулиеколь

+75 кг

Андрей Кучеренко, «Вершина ДД»

2002-2001 г.р. АДС комбат систем

60 кг

Талгат Кенжетаев, «Вершина ДД»

71 кг

Саги Калдаров, «Вершина ДД»

2001-2003 г.р. Не-ваза систем

60 кг

Дамир Садман, «Жекпе-жек КБ»

73 кг

Саги Калдаров, «Вершина ДД»

2000 г.р. и старше Не-ваза систем

62 кг

Талгат Сункарбеков, «КБ Мендыкара»

69 кг

Даурен Бралин, «Вершина ДД»

77 кг

Денис Андрощук, «КБ»

85 кг

Азамат Сарбасов, «КБ»

+ 94

Азамат Баяков, «КБ»

2000 г. р. и старше АДС комбат систем

57 кг

Досбол Жарасов, «КБ Мендыкара»

62 кг

Талгат Сункарбеков, «КБ Мендыкара»

69 кг

Даурен Бралин, «Вершина ДД»

76 кг

Арлан Заякеев, «Вершина ДД»

+92 кг

Евгений Черных, «Барс»

девочки АДС комбат систем
+40 кг Устинья Димова, «Вершина ДД»



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Комментарии к новости

Нурлан
Re: Чемпионат Костанайской области по джиу-джитсу определил...




Отправлено: 16.04.18 - 15:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Молодцы! наконец то, у нас стали, культивировать этот вид спорта.

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