Чемпионат Костанайской области по джиу-джитсу определил участников двух чемпионатов РК
Дмитрий ПЕТРЕНКО
Областной чемпионат по джиу-джитсу среди детей, юношей, старших юношей, юниоров и взрослых провели в ДК профсоюзов 14-15 апреля. 120 бойцов со всей области вышли на татами, чтобы показать свои навыки и мастерство, доставшееся им изнурительными тренировками и бешеной самоотдачей.
Это боевое искусство основано на принципе, по которому человек слабо развитого телосложения может успешно защититься от более сильного противника, используя надлежащую технику, болевые, удушающие приёмы.
Еще не заходя в спортзал, перед входом, можно было ощутить уважение к культуре и традициям данного вида спорта. И дети, и взрослые люди разувались не только для того, чтобы попасть на татами, но и просто для того, чтобы зайти в зал. Одна половина мата была предложена болельщикам, на другой же происходили схватки. Родители спортсменов с гордостью наблюдали за своими детьми, снимали поединки на смартфоны, кричали им слова поддержки.
Соревнования проходили в двух разделах джиу-джитсу: Не-ваза систем и АДС комбат систем. Не-ваза - это борьба в кимоно, преимущественно - в партере, АДС комбат систем - полноконтактный бой с ударной техникой.
- Федерация джиу-джитсу в Костанайской области действует уже около полутора лет, - рассказал «НГ» президент федерации Мурат БЕРМУХАМБЕТОВ. - Мы являемся акредитованной федерацией. Данные соревнования - отборочные на чемпионат РК в разделе Не-ваза систем, который пройдет в начале мая в Актобе, а также на чемпионат РК по АДС комбат систем в Алматы в сентябре. Трое членов нашей сборной - Олжас Cакаулов, Азамат Сарбасов и я - выезжают на чемпионат мира в Абу-Даби, столицу Арабских Эмиратов. Чемпионат мира пройдёт 18-28 апреля
Одну из достаточно зрелищных схваток с амплитудным броском показал в полуфинале Азамат САРБАСОВ, который полностью доминировал над соперником и заставил его постучать по кимоно, признавая поражение. Сарбасов одержал досрочную победу и стал чемпионом турнира в весе 85 кг в разделе Не-ваза систем.
Азамат Сарбасов в синем кимоно (справа)
- Я представляю клуб QAZAQ BATYRY, выступаю в категории 85 кг, - поделился он с «НГ» после финального поединка. - Этот турнир стал для меня своего рода небольшой обкаткой перед чемпионатом мира, основным и одним из самых значимым в мире джиу-джитсу в Абу-Даби. Там все звёзды UFC борются. Джиу-джитсу является тактическим видом единоборств, много головой нужно думать. Впечатления от турнира очень позитивные, спасибо тренеру и команде.
Победителей турнира наградили медалями и грамотами.
Победители турнира
|
2007-2008 г. р. АДС комбат систем
|
30 кг
|
Богдан Кравец, «Вершина ДД»
|
35 кг
|
Кирилл Червонюк, «Иппон»
|
40 кг
|
Артём Щербаков, «Иппон»
|
+45 кг
|
Радомир Морозов, «Вершина ДД»
|
2005-2006 г. р. АДС комбат систем
|
40 кг
|
Олжас Кайдаров, «Вершина ДД»
|
+ 45
|
Глеб Стрельцов, «Вершина ДД»
|
2004-2006 г.р. АДС комбат систем
|
45-50 кг
|
Арман Хамитбеков, «Вершина ДД»
|
55-60 кг
|
Артур Тен, «Барс»
|
+ 66 кг
|
Андрей Кучеренко, «Вершина ДД»
|
2004-2003 г.р. АДС комбат систем
|
60 кг
|
Максат Догабаев, «Жекпе-жек», Аулиеколь
|
+75 кг
|
Андрей Кучеренко, «Вершина ДД»
|
2002-2001 г.р. АДС комбат систем
|
60 кг
|
Талгат Кенжетаев, «Вершина ДД»
|
71 кг
|
Саги Калдаров, «Вершина ДД»
|
2001-2003 г.р. Не-ваза систем
|
60 кг
|
Дамир Садман, «Жекпе-жек КБ»
|
73 кг
|
Саги Калдаров, «Вершина ДД»
|
2000 г.р. и старше Не-ваза систем
|
62 кг
|
Талгат Сункарбеков, «КБ Мендыкара»
|
69 кг
|
Даурен Бралин, «Вершина ДД»
|
77 кг
|
Денис Андрощук, «КБ»
|
85 кг
|
Азамат Сарбасов, «КБ»
|
+ 94
|
Азамат Баяков, «КБ»
|
2000 г. р. и старше АДС комбат систем
|
57 кг
|
Досбол Жарасов, «КБ Мендыкара»
|
62 кг
|
Талгат Сункарбеков, «КБ Мендыкара»
|
69 кг
|
Даурен Бралин, «Вершина ДД»
|
76 кг
|
Арлан Заякеев, «Вершина ДД»
|
+92 кг
|
Евгений Черных, «Барс»
|
девочки АДС комбат систем
|+40 кг
|Устинья Димова, «Вершина ДД»
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