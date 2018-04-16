Чемпионат Костанайской области по джиу-джитсу определил участников двух чемпионатов РК

Областной чемпионат по джиу-джитсу среди детей, юношей, старших юношей, юниоров и взрослых провели в ДК профсоюзов 14-15 апреля. 120 бойцов со всей области вышли на татами, чтобы показать свои навыки и мастерство, доставшееся им изнурительными тренировками и бешеной самоотдачей.

Это боевое искусство основано на принципе, по которому человек слабо развитого телосложения может успешно защититься от более сильного противника, используя надлежащую технику, болевые, удушающие приёмы.

Еще не заходя в спортзал, перед входом, можно было ощутить уважение к культуре и традициям данного вида спорта. И дети, и взрослые люди разувались не только для того, чтобы попасть на татами, но и просто для того, чтобы зайти в зал. Одна половина мата была предложена болельщикам, на другой же происходили схватки. Родители спортсменов с гордостью наблюдали за своими детьми, снимали поединки на смартфоны, кричали им слова поддержки.

Соревнования проходили в двух разделах джиу-джитсу: Не-ваза систем и АДС комбат систем. Не-ваза - это борьба в кимоно, преимущественно - в партере, АДС комбат систем - полноконтактный бой с ударной техникой.

- Федерация джиу-джитсу в Костанайской области действует уже около полутора лет, - рассказал «НГ» президент федерации Мурат БЕРМУХАМБЕТОВ. - Мы являемся акредитованной федерацией. Данные соревнования - отборочные на чемпионат РК в разделе Не-ваза систем, который пройдет в начале мая в Актобе, а также на чемпионат РК по АДС комбат систем в Алматы в сентябре. Трое членов нашей сборной - Олжас Cакаулов, Азамат Сарбасов и я - выезжают на чемпионат мира в Абу-Даби, столицу Арабских Эмиратов. Чемпионат мира пройдёт 18-28 апреля

Одну из достаточно зрелищных схваток с амплитудным броском показал в полуфинале Азамат САРБАСОВ, который полностью доминировал над соперником и заставил его постучать по кимоно, признавая поражение. Сарбасов одержал досрочную победу и стал чемпионом турнира в весе 85 кг в разделе Не-ваза систем.

Азамат Сарбасов в синем кимоно (справа)

- Я представляю клуб QAZAQ BATYRY, выступаю в категории 85 кг, - поделился он с «НГ» после финального поединка. - Этот турнир стал для меня своего рода небольшой обкаткой перед чемпионатом мира, основным и одним из самых значимым в мире джиу-джитсу в Абу-Даби. Там все звёзды UFC борются. Джиу-джитсу является тактическим видом единоборств, много головой нужно думать. Впечатления от турнира очень позитивные, спасибо тренеру и команде.

Победителей турнира наградили медалями и грамотами.

Победители турнира