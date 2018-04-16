Областной турнир по боксу памяти Гравицкого прошел в Костанае

Боксеры 2000-2001 г. р. соревновались в рингах СПК «Султан» 12-14 апреля. Турнир был посвящен 100-летию заслуженного тренера Казахской ССР, основателя костанайской школы бокса В. П. Гравицкого.

- Вадим Павлович Гравицкий воспитал плеяду высококлассных боксеров, которые продолжают его дело, - отмечает главный секретарь соревнований, мастер спорта по боксу, судья национальной категории Канат НУРПЕИСОВ. - Эти соревнования проводятся с целью комплектования сборной для участия в чемпионате РК, который пройдёт в мае в Актобе.

Как только вывесили списки участников турнира, многие молодые боксёры стали искать свои имена в турнирной таблице. Кто-то настраивался на уже знакомых соперников, кто-то даже не стал смотреть и искать того, с кем он боксирует в паре, а просто ждал, когда назовут его фамилию.

Бокс - очень жёсткий и зрелищный вид спорта. Еще Высоцкий говорил, что бокс – это не драка, это - спорт отважных. Трудно с этим выражением не согласиться, глядя на то, как эти молодые спортсмены выходят на поединок за звание лучшего в своей весовой категории.

Очень интересный полуфинальный бой продемонстрировал Данил ЧУМАК, позже он выиграл и финал, став победителем турнира в своей весовой категории до 60 кг. Каждый его сайдстеп достигал своей цели, хочется отметить и филигранные уклоны и нырки при достаточно высоком росте молодого боксёра.

Данил Чумак в красном

- Боксом занимаюсь 10 лет, являюсь кмс, тренируюсь у заслуженных мастеров спорта Василия Ивановича Лаврененко и Николая Советовича Гутнова, - рассказал «НГ» Данил. - Тренируюсь в спортклубе «Динамо». В полуфинале я встретился с соперником, с которым уже боксировал, когда отбиралась сборная. Неплохой парень, хорошо боксирует, неудобный такой, напористый, бьющий.

Старший брат Данила, Виктор, тоже является воспитанником «динамовской» школы бокса и тренировался также под руководством Василия Лаврененко.

По итогам трех дней соревнований из 54-х участников определились 10 победителей в весовых категориях, которых наградили медалями и грамотами. Лучшим боксёром турнира признан спортсмен из Аркалыка Жандос Мехамедуали, победивший в категории 52 кг. Номинацию «За волю к победе» присудили боксеру из Костаная Дамиру Рысаеву.

Победители турнира