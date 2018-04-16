Областной турнир по боксу памяти Гравицкого прошел в Костанае
Дмитрий ПЕТРЕНКО
Боксеры 2000-2001 г. р. соревновались в рингах СПК «Султан» 12-14 апреля. Турнир был посвящен 100-летию заслуженного тренера Казахской ССР, основателя костанайской школы бокса В. П. Гравицкого.
- Вадим Павлович Гравицкий воспитал плеяду высококлассных боксеров, которые продолжают его дело, - отмечает главный секретарь соревнований, мастер спорта по боксу, судья национальной категории Канат НУРПЕИСОВ. - Эти соревнования проводятся с целью комплектования сборной для участия в чемпионате РК, который пройдёт в мае в Актобе.
Как только вывесили списки участников турнира, многие молодые боксёры стали искать свои имена в турнирной таблице. Кто-то настраивался на уже знакомых соперников, кто-то даже не стал смотреть и искать того, с кем он боксирует в паре, а просто ждал, когда назовут его фамилию.
Бокс - очень жёсткий и зрелищный вид спорта. Еще Высоцкий говорил, что бокс – это не драка, это - спорт отважных. Трудно с этим выражением не согласиться, глядя на то, как эти молодые спортсмены выходят на поединок за звание лучшего в своей весовой категории.
Очень интересный полуфинальный бой продемонстрировал Данил ЧУМАК, позже он выиграл и финал, став победителем турнира в своей весовой категории до 60 кг. Каждый его сайдстеп достигал своей цели, хочется отметить и филигранные уклоны и нырки при достаточно высоком росте молодого боксёра.
Данил Чумак в красном
- Боксом занимаюсь 10 лет, являюсь кмс, тренируюсь у заслуженных мастеров спорта Василия Ивановича Лаврененко и Николая Советовича Гутнова, - рассказал «НГ» Данил. - Тренируюсь в спортклубе «Динамо». В полуфинале я встретился с соперником, с которым уже боксировал, когда отбиралась сборная. Неплохой парень, хорошо боксирует, неудобный такой, напористый, бьющий.
Старший брат Данила, Виктор, тоже является воспитанником «динамовской» школы бокса и тренировался также под руководством Василия Лаврененко.
По итогам трех дней соревнований из 54-х участников определились 10 победителей в весовых категориях, которых наградили медалями и грамотами. Лучшим боксёром турнира признан спортсмен из Аркалыка Жандос Мехамедуали, победивший в категории 52 кг. Номинацию «За волю к победе» присудили боксеру из Костаная Дамиру Рысаеву.
Победители турнира
|
46 кг
|
Дамир Манаубаев, Костанай
|
49 кг
|
Ержан Исатаев, Лисаковск
|
52 кг
|
Жандос Мухамедуали, Аркалык
|
56 кг
|
Дарын Мырзахмет, Аркалык
|
60 кг (1)
|
Данил Чумак, Костанай
|
60 кг (2)
|
Архат Дузенов, Аулиекольский р-н
|
64 кг (1)
|
Нурбол Бердимуратов, Рудный
|
64 кг (2)
|
Вадим Вербицкий, Костанай
|
69 кг
|
Илья Медяник, Рудный
|
75 кг
|
Адилжан Сандибеков, Костанай
|
81 кг
|
Богдан Курбангалеев, Рудный
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Hitman: Кстати, заметил, что все каски помещены на питании. мдээээ, сразу видно что вы далеки от данного вида спорта. Без питания не построить мышечной массы. Погуглите хоть не много
362: но мы еще союзники ,Америки, Китая, Европейских стран, везде у нас есть свои интересы, супердержава. тебе самому не смешно от всех мыслей что ты тут озвучиваешь. здесь же вроде не цирк.
На ССГПО появится еще одна обогатительная фабрика
Гость: Кого на этот раз обогащать будем? :lol: :lol: :lol: Не КВН-щик?
Помяните мое слово, скоро США и в Казахстан полезут демократию восстанавливать. Создание хаоса в Казахстане, это убийство двух зайцев. Мы граничим и с Китаем и с РФ, двумя главными противниками....
На китайских авто сами ездите. Нам нужны только тойоты ленд круйзер.