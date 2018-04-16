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Hitman: Кстати, заметил, что все каски помещены на питании. мдээээ, сразу видно что вы далеки от данного вида спорта. Без питания не построить мышечной массы. Погуглите хоть не много
16.04.18 14:33
546
Совбез ООН отклонил российскую резолюцию по Сирии
362: но мы еще союзники ,Америки, Китая, Европейских стран, везде у нас есть свои интересы, супердержава. тебе самому не смешно от всех мыслей что ты тут озвучиваешь. здесь же вроде не цирк.
16.04.18 14:27
peshexod
На ССГПО появится еще одна обогатительная фабрика
Гость: Кого на этот раз обогащать будем? :lol: :lol: :lol: Не КВН-щик?
16.04.18 14:27
Гость
Совбез ООН отклонил российскую резолюцию по Сирии
Помяните мое слово, скоро США и в Казахстан полезут демократию восстанавливать. Создание хаоса в Казахстане, это убийство двух зайцев. Мы граничим и с Китаем и с РФ, двумя главными противниками....
16.04.18 14:01
Хаким
На ССГПО появится еще одна обогатительная фабрика
На китайских авто сами ездите. Нам нужны только тойоты ленд круйзер.
16.04.18 14:00
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Областной турнир по боксу памяти Гравицкого прошел в Костанае

Дмитрий ПЕТРЕНКО

16 апреля 2018, 14:00 |  Спорт

Боксеры 2000-2001 г. р. соревновались в рингах СПК «Султан» 12-14 апреля. Турнир был посвящен 100-летию заслуженного тренера Казахской ССР, основателя костанайской школы бокса В. П. Гравицкого.

- Вадим Павлович Гравицкий воспитал плеяду высококлассных боксеров, которые продолжают его дело, - отмечает главный секретарь соревнований, мастер спорта по боксу, судья национальной категории Канат НУРПЕИСОВ. - Эти соревнования проводятся с целью комплектования сборной для участия в чемпионате РК, который пройдёт в мае в Актобе.

Как только вывесили списки участников турнира, многие молодые боксёры стали искать свои имена в турнирной таблице. Кто-то настраивался на уже знакомых соперников, кто-то даже не стал смотреть и искать того, с кем он боксирует в паре, а просто ждал, когда назовут его фамилию.

Бокс - очень жёсткий и зрелищный вид спорта. Еще Высоцкий говорил, что бокс – это не драка, это - спорт отважных. Трудно с этим выражением не согласиться, глядя на то, как эти молодые спортсмены выходят на поединок за звание лучшего в своей весовой категории.

Очень интересный полуфинальный бой продемонстрировал Данил ЧУМАК, позже он выиграл и финал, став победителем турнира в своей весовой категории до 60 кг. Каждый его сайдстеп достигал своей цели, хочется отметить и филигранные уклоны и нырки при достаточно высоком росте молодого боксёра.

Данил Чумак в красном

- Боксом занимаюсь 10 лет, являюсь кмс, тренируюсь у заслуженных мастеров спорта Василия Ивановича Лаврененко и Николая Советовича Гутнова, - рассказал «НГ» Данил. - Тренируюсь в спортклубе «Динамо». В полуфинале я встретился с соперником, с которым уже боксировал, когда отбиралась сборная. Неплохой парень, хорошо боксирует, неудобный такой, напористый, бьющий.

Старший брат Данила, Виктор, тоже является воспитанником «динамовской» школы бокса и тренировался также под руководством Василия Лаврененко.

По итогам трех дней соревнований из 54-х участников определились 10 победителей в весовых категориях, которых наградили медалями и грамотами. Лучшим боксёром турнира признан спортсмен из Аркалыка Жандос Мехамедуали, победивший в категории 52 кг. Номинацию «За волю к победе» присудили боксеру из Костаная Дамиру Рысаеву.

Победители турнира

46 кг

Дамир Манаубаев, Костанай

49 кг

Ержан Исатаев, Лисаковск

52 кг

Жандос Мухамедуали, Аркалык

56 кг

Дарын Мырзахмет, Аркалык

60 кг (1)

Данил Чумак, Костанай

60 кг (2)

Архат Дузенов, Аулиекольский р-н

64 кг (1)

Нурбол Бердимуратов, Рудный

64 кг (2)

Вадим Вербицкий, Костанай

69 кг

Илья Медяник, Рудный

75 кг

Адилжан Сандибеков, Костанай

81 кг

Богдан Курбангалеев, Рудный



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