На ССГПО появится еще одна обогатительная фабрика
Галина КАТКОВА
Об этом сегодня, 16 апреля, на аппаратном совещании сообщил аким Костанайской области Архимед МУХАМБЕТОВ. По его словам, фабрика будет построена в Качаре.
- Соколовско-Сарбайское горно-производственное объединение имеет хорошие планы по развитию, - сказал глава региона. - В Качаре появится новая обогатительная фабрика. Крупный инвестиционный проект, стоимость - $800 млн. Сейчас идет разработка проектно-сметной документации, делает это проектный институт из Екатеринбурга. Новые мощности будут рассчитаны на поставки руды для нужд Магнигорского металлургического комбината. А фабрика в Рудном будет ориентирована не только на нужды компании «Арселор Миттал Темиртау», но и на Китай, это направление для ССГПО открывается.
На аппаратном совещании подводили итоги социально-экономического развития Костанайской области за первый квартал. По официальной статистике, достигнут рост практически во всех отраслях. Индекс физического объема промышленности составил 113,1%, ИФО сельского хозяйства - 105%, ИФО инвестиций в основной капитал - 131%.
Аким области сообщил о планах еще нескольких крупных предприятий. Так, АО «Костанайские минералы» рассчитывают нарастить производство асбеста на 5-10% по сравнению с прошлым годом.
- Также автомобилестроители заявляют о намерениях выпустить как минимум 12 000 автомашин, но мы надеемся, что они перевыполнят эти обязательства, - сказал Архимед Мухамбетов. - В июне, во время визита главы государства в Китай, должна быть завершена сделка по вхождению в уставный капитал группы компаний «Аллюр» китайской «СМС». Надеемся, что после официального вхождения нового инвестора производство увеличится в разы.
Напомним, весной прошлого года компания «АллюрГрупп», владеющая в Костанае автозаводом «СарыаркаАвтопром», и китайская «СМС» подписали соглашение о намерении покупки компанией из Китая 51% простых акций «Аллюр».
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Hitman: Кстати, заметил, что все каски помещены на питании. мдээээ, сразу видно что вы далеки от данного вида спорта. Без питания не построить мышечной массы. Погуглите хоть не много
362: но мы еще союзники ,Америки, Китая, Европейских стран, везде у нас есть свои интересы, супердержава. тебе самому не смешно от всех мыслей что ты тут озвучиваешь. здесь же вроде не цирк.
На ССГПО появится еще одна обогатительная фабрика
Гость: Кого на этот раз обогащать будем? :lol: :lol: :lol: Не КВН-щик?
Помяните мое слово, скоро США и в Казахстан полезут демократию восстанавливать. Создание хаоса в Казахстане, это убийство двух зайцев. Мы граничим и с Китаем и с РФ, двумя главными противниками....
На китайских авто сами ездите. Нам нужны только тойоты ленд круйзер.