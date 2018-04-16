Видео издевательств матери над малышом прокомментировали в ДВД Костанайской области

В полиции Костанайской области прокомментировали видео издевательств матери над грудным ребенком, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Кадры из видео

В ДВД региона сообщили, что пользователи начали делиться этим видео в социальных сетях несколько дней назад. В Сети отмечалось, что инцидент произошел в Костанайской области.

На видео видно, как девушка грубо обращается с ребенком: ругается матом на новорожденную дочь и поднимает на нее руку.

В полиции отметили, что инцидент произошел не в Костанае. "Мы видели этот видеоролик. Можем с уверенностью сказать, что данный факт произошел не в Костанайской области", - сообщили в пресс-службе ДВД области.

Стоит отметить, что ранее в социальных сетях также появилась информация о том, что данный видеоролик уже давно гуляет в социальных сетях, а само видео было сделано на территории России.