Видео издевательств матери над малышом прокомментировали в ДВД Костанайской области
В полиции Костанайской области прокомментировали видео издевательств матери над грудным ребенком, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Кадры из видео
В ДВД региона сообщили, что пользователи начали делиться этим видео в социальных сетях несколько дней назад. В Сети отмечалось, что инцидент произошел в Костанайской области.
На видео видно, как девушка грубо обращается с ребенком: ругается матом на новорожденную дочь и поднимает на нее руку.
В полиции отметили, что инцидент произошел не в Костанае. "Мы видели этот видеоролик. Можем с уверенностью сказать, что данный факт произошел не в Костанайской области", - сообщили в пресс-службе ДВД области.
Стоит отметить, что ранее в социальных сетях также появилась информация о том, что данный видеоролик уже давно гуляет в социальных сетях, а само видео было сделано на территории России.
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Hitman: Кстати, заметил, что все каски помещены на питании. мдээээ, сразу видно что вы далеки от данного вида спорта. Без питания не построить мышечной массы. Погуглите хоть не много
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