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Hitman: Кстати, заметил, что все каски помещены на питании. мдээээ, сразу видно что вы далеки от данного вида спорта. Без питания не построить мышечной массы. Погуглите хоть не много
16.04.18 14:33
546
Совбез ООН отклонил российскую резолюцию по Сирии
362: но мы еще союзники ,Америки, Китая, Европейских стран, везде у нас есть свои интересы, супердержава. тебе самому не смешно от всех мыслей что ты тут озвучиваешь. здесь же вроде не цирк.
16.04.18 14:27
peshexod
На ССГПО появится еще одна обогатительная фабрика
Гость: Кого на этот раз обогащать будем? :lol: :lol: :lol: Не КВН-щик?
16.04.18 14:27
Гость
Совбез ООН отклонил российскую резолюцию по Сирии
Помяните мое слово, скоро США и в Казахстан полезут демократию восстанавливать. Создание хаоса в Казахстане, это убийство двух зайцев. Мы граничим и с Китаем и с РФ, двумя главными противниками....
16.04.18 14:01
Хаким
На ССГПО появится еще одна обогатительная фабрика
На китайских авто сами ездите. Нам нужны только тойоты ленд круйзер.
16.04.18 14:00
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Видео издевательств матери над малышом прокомментировали в ДВД Костанайской области

16 апреля 2018, 11:53 |  Происшествия

В полиции Костанайской области прокомментировали видео издевательств матери над грудным ребенком, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Кадры из видео

В ДВД региона сообщили, что пользователи начали делиться этим видео в социальных сетях несколько дней назад. В Сети отмечалось, что инцидент произошел в Костанайской области.

На видео видно, как девушка грубо обращается с ребенком: ругается матом на новорожденную дочь и поднимает на нее руку.

В полиции отметили, что инцидент произошел не в Костанае. "Мы видели этот видеоролик. Можем с уверенностью сказать, что данный факт произошел не в Костанайской области", - сообщили в пресс-службе ДВД области.

Стоит отметить, что ранее в социальных сетях также появилась информация о том, что данный видеоролик уже давно гуляет в социальных сетях, а само видео было сделано на территории России.
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Комментарии к новости

Ереке
Re: Видео издевательств матери над малышом прокомментировали в...




Отправлено: 16.04.18 - 12:15
Комментарий удален модератором.

§ 112
Re: Видео издевательств матери над малышом прокомментировали в...
112


(Пользователи)
Сообщений: 11010
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 16.04.18 - 12:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Журналисты любят использовать детишек в своих каких то махинациях..
А по сути идите и возьмите к себе на воспитание, усыновите..
Так нет же, плевать..
Главное репортаж хороший..
Профайл

Гость
Re: Видео издевательств матери над малышом прокомментировали в...




Отправлено: 16.04.18 - 13:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
А по сути идите и возьмите к себе на воспитание, усыновите..

Ты уже многих усыновил?

§ 112
Re: Видео издевательств матери над малышом прокомментировали в...
112


(Пользователи)
Сообщений: 11010
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 16.04.18 - 13:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гость:
Ты уже многих усыновил?

Десятерых..
И еще там двое..
У всех уже дети есть практически..
Одна замуш скоро пойдет может быть, ей уже 18..
И не только, практически всех обеспечил квартирами в Рудном и Качарах..
Дальше сами..
Так что чья бы корова мычала..
Профайл

Гость
Re: Видео издевательств матери над малышом прокомментировали в...




Отправлено: 16.04.18 - 13:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Десятерых..

"Семерых одним ударом". :lol: :lol: :lol:
112, ну ты и сказочник.
Вспоминается сказка братьев Гримм, Храбрый портняжка.

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