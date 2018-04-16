Случай со сгоревшей в Костанае машиной прокомментировали в ДЧС

О сгоревшей машине "НГ" сообщили читатели в рубрике "Народные новости". Как написал пользователь под ником Очевидец, автомобиль сгорел очень быстро и, несмотря на старания пожарных, спасать там уже было нечего.

В пресс-службе службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Костанайской области пояснили, что информация о горящей по ул. Каирбекова, 369 машине поступила 14 апреля в 13.08.

"Автомобиль марки «Фольксваген-Гольф 3» 1993 года выпуска сгорел полностью. Площадь пожара составила 5 кв. м. Хозяйка автомобиля не пострадала," - говорится в сообщении пресс-службы.

На место происшествия выезжала специализированная пожарная часть № 2 на одной автоцистерне в количестве 5 сотрудников личного состава.

Пожар был локализован в 13.23, ликвидирован в 13.26.

Причины происшествия устанавливаются.