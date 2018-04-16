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«Грация и Сила!». Участник № 18 - Евгений Медведев
Hitman: Кстати, заметил, что все каски помещены на питании. мдээээ, сразу видно что вы далеки от данного вида спорта. Без питания не построить мышечной массы. Погуглите хоть не много
16.04.18 14:33
546
Совбез ООН отклонил российскую резолюцию по Сирии
362: но мы еще союзники ,Америки, Китая, Европейских стран, везде у нас есть свои интересы, супердержава. тебе самому не смешно от всех мыслей что ты тут озвучиваешь. здесь же вроде не цирк.
16.04.18 14:27
peshexod
На ССГПО появится еще одна обогатительная фабрика
Гость: Кого на этот раз обогащать будем? :lol: :lol: :lol: Не КВН-щик?
16.04.18 14:27
Гость
Совбез ООН отклонил российскую резолюцию по Сирии
Помяните мое слово, скоро США и в Казахстан полезут демократию восстанавливать. Создание хаоса в Казахстане, это убийство двух зайцев. Мы граничим и с Китаем и с РФ, двумя главными противниками....
16.04.18 14:01
Хаким
На ССГПО появится еще одна обогатительная фабрика
На китайских авто сами ездите. Нам нужны только тойоты ленд круйзер.
16.04.18 14:00
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Случай со сгоревшей в Костанае машиной прокомментировали в ДЧС

16 апреля 2018, 09:44 |  Происшествия

О сгоревшей машине "НГ" сообщили читатели в рубрике "Народные новости". Как написал пользователь под ником Очевидец, автомобиль сгорел очень быстро и, несмотря на старания пожарных, спасать там уже было нечего.

 

В пресс-службе службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Костанайской области пояснили, что информация о горящей по ул. Каирбекова, 369 машине поступила 14 апреля в 13.08.

"Автомобиль марки «Фольксваген-Гольф 3» 1993 года выпуска сгорел полностью. Площадь пожара составила 5 кв. м. Хозяйка автомобиля не пострадала," - говорится в сообщении пресс-службы.

На место происшествия выезжала специализированная пожарная часть № 2 на одной автоцистерне в количестве 5 сотрудников личного состава.

Пожар был локализован в  13.23, ликвидирован в 13.26.

Причины происшествия устанавливаются.
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