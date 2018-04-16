Рассылку о бесплатных ваучерах прокомментировали в "Технодоме"

Рассылку о бесплатных ваучерах от компании "Технодом" прокомментировали в компании, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Казахстанцы начали получать рассылку в Whatsapp о том, что компания "Технодом" раздает бесплатные ваучеры в честь своего дня рождения.

- "Технодом" отмечает день рождения и предоставляет бесплатные ваучеры на сумму 86,999,9 тг. Я только что получил свой, поспеши и ты за своим пока не поздно", - говорится в тексте сообщения.

В пресс-службе компании сообщили, что данная информация не соответствует действительности.

- Это спам. Более того, ссылка является вирусной. Ее лучше не открывать, потому что это может нанести вред смартфону или компьютеру. Мы примем меры и напишем об этом у себя в соцсетях, чтобы люди в это не верили. Обо всех действующих акциях можно узнать на официальном сайте и социальных сетях компании. Данной акции у нас нет, - сообщила PR-специалист Айнур Аралбаева.

Отметим, неделю назад пользователи мессенджеров начали рассылать сообщение о купоне на бесплатный Баскет Дуэт от KFC. В компании тогда отмечали, что они не проводят такой акции.



