Совбез ООН отклонил российскую резолюцию по Сирии
Российская резолюция с призывом прекратить агрессию в отношении Сирии не принята Советом Безопасности ООН, так как не получила большинства голосов, пишет российское агентство РИА Новости.
За принятие резолюции проголосовали Россия, Китай и Боливия, против выступили восемь стран, включая США, Великобританию и Францию. Казахстан, Перу, Экваториальная Гвинея и Эфиопия воздержались.
Для принятия резолюции необходимо девять голосов.
Постпред России при ООН Васили Небензя заявил, что сегодня печальный день для мира: «Хотелось бы верить, что мы не увидим дня хуже», — так он отреагировал на итоги голосования.
Ранее во время заседания Совбеза ООН постпред США Никки Хейли заявила, что президент Дональд Трамп готов нанести повторный удар по объектам в Сирии в случае, если там будут зафиксированы новые химатаки.
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Аркадий ДЕНИСОВ: Я худею
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Victor Yang: И сколько там тех налогов, за вычетом прожиточного минимума? Со следующего года вообще 1% будет. Мой стаж работы 45 года, какие то налоги я платил, были вычеты с зарплаты? А потом...
Да куда нам Европам до вас каждый год скакунов меняете ,бардюры новые ставите,макдональсы строите,деревья пилите ...вернусь обратно буду каждый год машины менять вступлю в кооператив возьму квартиру...
а Лаврову надо было бы уже словами пнуть Мэй или, особенно, щенка Макрона. Не особо играя уже в дипломатические бирюльки. Как бывает на улице или в армии- чмырят слабогО на словах при старшаке или...
А если серьёзно аграриев как всегда ставят в определённую позу..