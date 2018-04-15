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Аркадий ДЕНИСОВ: Я худею
Мишаня: А что, должны? Ну не уверен. Но раз кредиты за счёт населения "гасят", значит население своего рода инвестор. А инвестор имеет полное право участвовать активно :lol:
15.04.18 08:00
Василий Евсеевич
Аркадий ДЕНИСОВ: Я худею
Victor Yang: И сколько там тех налогов, за вычетом прожиточного минимума? Со следующего года вообще 1% будет. Мой стаж работы 45 года, какие то налоги я платил, были вычеты с зарплаты? А потом...
15.04.18 07:40
шанхай уральская
«Я и моя машина». Логистика для Nissan
Да куда нам Европам до вас каждый год скакунов меняете ,бардюры новые ставите,макдональсы строите,деревья пилите ...вернусь обратно буду каждый год машины менять вступлю в кооператив возьму квартиру...
15.04.18 07:01
pro100tak
США, Франция и Великобритания нанесли удары по целям в Сирии. Обзор главных событий
а Лаврову надо было бы уже словами пнуть Мэй или, особенно, щенка Макрона. Не особо играя уже в дипломатические бирюльки. Как бывает на улице или в армии- чмырят слабогО на словах при старшаке или...
15.04.18 06:32
шанхай уральская
Наливать теперь будут дороже
А если серьёзно аграриев как всегда ставят в определённую позу..
15.04.18 04:41
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Совбез ООН отклонил российскую резолюцию по Сирии

15 апреля 2018, 07:51 |  Государство

 Российская резолюция с призывом прекратить агрессию в отношении Сирии не принята Советом Безопасности ООН, так как не получила большинства голосов, пишет российское агентство РИА Новости.

За принятие резолюции проголосовали Россия, Китай и Боливия, против выступили восемь стран, включая США, Великобританию и Францию. Казахстан, Перу, Экваториальная Гвинея и Эфиопия воздержались.

Для принятия резолюции необходимо девять голосов.

Постпред России при ООН Васили Небензя заявил, что сегодня печальный день для мира: «Хотелось бы верить, что мы не увидим дня хуже», — так он отреагировал на итоги голосования.

В распространенном проекте резолюции Россия осудила авиаудар США и союзников по Сирии и обвинила их в нарушении международного права и устава ООН. В документе также отмечалось, что операция была проведена в тот момент, когда в Сирию прибыла команда Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) для выявления использования химоружия в сирийском городе Дума.

Ранее во время заседания Совбеза ООН постпред США Никки Хейли заявила, что президент Дональд Трамп готов нанести повторный удар по объектам в Сирии в случае, если там будут зафиксированы новые химатаки.

 

 
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Комментарии к новости

§ 112
Совбез ООН отклонил российскую резолюцию по Сирии
112


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Сообщений: 10962
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 15.04.18 - 08:42
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Гость
Совбез ООН отклонил российскую резолюцию по Сирии




Отправлено: 15.04.18 - 09:07
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Гость
Совбез ООН отклонил российскую резолюцию по Сирии




Отправлено: 15.04.18 - 09:09
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