Быстрее не бывает

Форум
Banessa
США, Франция и Великобритания нанесли удары по целям в Сирии. Обзор главных событий
Трамп мой кумир! Мало ракет, надо было в десять раз больше! Диктаторов уничтожить всех!
14.04.18 23:14
.,,
США, Франция и Великобритания нанесли удары по целям в Сирии. Обзор главных событий
На видео следы ракет - это пво. Крылатые ракеты не имеют следа. Запуск ночью произвели в 4 утра как Гитлер прям, пока все спали, кроме военных
14.04.18 23:13
elektron
Аркадий ДЕНИСОВ: Я худею
112: Потому что дешево у нас стоит отопление..Кстати скромный вопрос, у вас за 100 квадратов сколько? У нас не по квадратам, а по счётчикам, во всяком случае тепло ;-)
14.04.18 23:07
Дон кихот
США, Франция и Великобритания нанесли удары по целям в Сирии. Обзор главных событий
Дульсинея Тобольская: А наш демократ?
14.04.18 22:40
Мирон
В Костанае сгорела машина
Марикбек: как цвет называется? Гражданин РК2: Пепельный Вроде металлик
14.04.18 22:34
Перейти в форум »
 

Читательский рейтинг

"Тобол" победил "Актобе" и обогнал "Ордабасы" с "Кайратом" в таблице КПЛ

14 апреля 2018, 22:00 |  Спорт

Футболисты "Актобе" проиграли костанайскому "Тоболу" в номинально домашнем матче пятого тура казахстанской премьер-лиги, передает корреспондент Vesti.kz.

Игра проходила сегодня, 14 апреля, в Шымкенте и завершилась со счетом 0:1. С ее подробной статистикой можно ознакомиться здесь.

Победный гол был забит уже на пятой минуте, а его автором стал украинский нападающий "Тобола" Антон Шиндер.

В итоге костанайцы всего на одно очко отстают от "Астаны".
Версия для печати
Отправить по почте
Перейти к последнему номеру газеты



Последние новости
14.04.18 20:49 США, Франция и Великобритания нанесли удары по целям в Сирии. Обзор главных событий
14.04.18 14:34 В Костанайской области ищут пропавшего пенсионера
14.04.18 07:57 Ученые назвали безопасную для организма дозу алкоголя
14.04.18 07:34 В Костанае осваивают новую систему коммуникации стационаров и "неотложки"
14.04.18 07:15 Аркадий ДЕНИСОВ: Я худею
13.04.18 16:50 Устойчивого тепла в Костанайской области в начале следующей недели не будет
13.04.18 16:33 Сбивший насмерть парня в Костанае экс-полицейский не будет восстановлен в должности
13.04.18 15:20 В Костанайской области акима сельского округа наказали за принудительную подписку на газеты
13.04.18 13:29 Определять инвалидность в Казахстане будут без пациента, только на основе его анализов
13.04.18 12:54 "Полицейский не совершал мошенничества в отношении сироты" - Пресс служба ДВД Костанайской области

Комментарии к новости

иван
Re: "Тобол" победил "Актобе" и обогнал...




Отправлено: 14.04.18 - 22:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
что означает "в номинально домашнем"?

Мирон
Re: "Тобол" победил "Актобе" и обогнал...




Отправлено: 14.04.18 - 22:29
Комментарий удален модератором.

Мирон
Re: "Тобол" победил "Актобе" и обогнал...




Отправлено: 14.04.18 - 22:42
Комментарий удален модератором.

Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.

Ваше имя:
максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]
Авторизация
 
 
 
Номера телефонов города Костанай
 
Реклама
 
 

"Нужные деньги"
Сейчас на сайте
Гостей: 98
Пользователей: 0
Всего: 98

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
^ Наверх