"Тобол" победил "Актобе" и обогнал "Ордабасы" с "Кайратом" в таблице КПЛ

Футболисты "Актобе" проиграли костанайскому "Тоболу" в номинально домашнем матче пятого тура казахстанской премьер-лиги, передает корреспондент Vesti.kz.

Игра проходила сегодня, 14 апреля, в Шымкенте и завершилась со счетом 0:1. С ее подробной статистикой можно ознакомиться здесь.

Победный гол был забит уже на пятой минуте, а его автором стал украинский нападающий "Тобола" Антон Шиндер.

В итоге костанайцы всего на одно очко отстают от "Астаны".