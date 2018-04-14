"Тобол" победил "Актобе" и обогнал "Ордабасы" с "Кайратом" в таблице КПЛ
Футболисты "Актобе" проиграли костанайскому "Тоболу" в номинально домашнем матче пятого тура казахстанской премьер-лиги, передает корреспондент Vesti.kz.
Игра проходила сегодня, 14 апреля, в Шымкенте и завершилась со счетом 0:1. С ее подробной статистикой можно ознакомиться здесь.
Победный гол был забит уже на пятой минуте, а его автором стал украинский нападающий "Тобола" Антон Шиндер.
В итоге костанайцы всего на одно очко отстают от "Астаны".
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