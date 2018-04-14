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Banessa
США, Франция и Великобритания нанесли удары по целям в Сирии. Обзор главных событий
Трамп мой кумир! Мало ракет, надо было в десять раз больше! Диктаторов уничтожить всех!
14.04.18 23:14
.,,
США, Франция и Великобритания нанесли удары по целям в Сирии. Обзор главных событий
На видео следы ракет - это пво. Крылатые ракеты не имеют следа. Запуск ночью произвели в 4 утра как Гитлер прям, пока все спали, кроме военных
14.04.18 23:13
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Дон кихот
США, Франция и Великобритания нанесли удары по целям в Сирии. Обзор главных событий
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США, Франция и Великобритания нанесли удары по целям в Сирии. Обзор главных событий

14 апреля 2018, 20:49 |  Государство

 В ночь на 14 апреля США, Великобритания и Франция нанесли удары по Сирии в ответ на химическую атаку в сирийском городе Дума, в проведении которой Запад обвиняет сирийских военных. Предлагаем вашему вниманию обзор событий, подготовленных "Новой газетой".

 Что произошло?

По словам очевидцев, взрывы в Дамаске и его окрестностях начали звучать в тот момент, когда президент США Дональд Трамп выступал с заявлением о начале операции против Сирии. Удары были нанесены с кораблей и самолетов предположительно по трем целям: научно-исследовательскому центру, хранилищу химоружия, а также складу оборудования для изготовления химоружия и «важному командному пункту». Все они связанным с сирийской программой создания химического оружия и находятся в районах Дамаска и Хомса.

Бомбардировка длилась около полутора часов. Как сообщил Reuters сирийский чиновник, всего США и союзники выпустили около 30 ракет по целям в Сирии, десять из них были сбиты сирийскими системами ПРО. При этом источник агентства утверждает, что Россия предупредила правительство Сирии об ударах и даже назвала предполагаемые цели, из-за чего их успели эвакуировать.

В результате ракетных ударов, по разным данным, пострадали от трех до шести мирных жителей, однако точное число жертв пока неизвестно. «Мы сделали все возможное, чтобы свести к минимуму любые возможные жертвы среди гражданского населения», — заверил председатель Комитета начальников штабов США генерал Джозеф Данфорд.

В официальном обращении президент США Дональд Трамп подчеркнул, что США «готовы продолжать ответные меры до тех пор, пока сирийский режим не прекратит использование запрещенных химических агентов».

Реакция России 

В свою очередь, Минобороны России утверждает, что США и союзники выпустили по Сирии более 100 крылатых ракет и ракет класса «воздух - земля», но сирийские ПВО сбили их значительную часть на подлете к целям.

Вместе с тем, ведомство обвинило США в нанесении ударов «по объектам военной и гражданской инфраструктуры». При этом какие именно объекты гражданской инфраструктуры попали под обстрел, не уточняется.

 

Несколькими днями ранее Москва предупреждала США, что российские военные будут сбивать все ракеты, выпущенные в сторону Сирии, однако в Минобороны рассказали, что «российские подразделения ПВО на территории Сирийской Арабской Республики для отражения ракетного удара не применялись». Удары в Дамаске «не входили в зону ответственности российских ПВО в Тартусе и Хмеймиме», объяснили в военном ведомстве.

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что действия США, Великобритании и Франции в Сирии не останутся без последствий. Он подчеркнул, что США как «обладатель самого большого арсенала химического оружия не имеет морального права обвинять другие страны».

Президент России Владимир Путин заявил, что Россия считает удар США и союзников по Сирии «актом агрессии против суверенного государства, которое находится на переднем крае борьбы с терроризмом», а химатака в Думе была «инсценировкой».

 Как объясняют необходимость удара мировые лидеры?

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что отдала приказ наносить удары, чтобы «свести на нет возможность применения химического оружия сирийским режимом и сдерживать его использование». 

Президент Франции Эммануэль Макрон подчеркнул, что мир «не может терпеть, когда химическое оружие, которое представляет непосредственную опасность для сирийского народа и нашей коллективной безопасности, делают нормой».

В своем выступлении Дональд Трамп объяснил, что химическая атака в Думе является результатом того, что Россия не сдержала обещания по уничтожению химзапасов в Сирии. Глава комитета начальников штабов США уточнил, что американцы официально не предупреждали Россию о начале операции,  однако передали сообщение по специальным каналам незадолго до атаки и выбирали цели так, чтобы не попасть по российским военным.

При этом Минобороны России заявило, что имеет доказательства участия в Великобритании в провокации «о якобы имевшей место химатаке в Думе». По мнению ведомства, ее целью было «спровоцировать США к нанесению ракетных ударов по Сирии».  Москва продолжает утверждать, что у пострадавших в Думе не было симптомов химического отравления. При этом Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) приводила данные о том, что в результате атаки погибли 70 человек и у 500 были выявлены симптомы отравления.

Что дальше?

Министерство обороны США утверждает, что в ближайшее время новых ударов американцы не планируют.

«Америка не ищет неопределенного присутствия в Сирии. Мы с нетерпением ждем того дня, когда мы сможем вернуть наших бойцов домой», — сказал Трамп во время выступления в Белом доме. 

В свою очередь, президент России Владимир Путин объявил о созыве экстренного заседания Совета Безопасности ООН для обсуждения  действий США и их союзников.

«Символическое бомбометание в заранее отведенном месте»
Так назвал произошедшее обозреватель "Новой газеты" Павел Фельгенгауэр.
- Командование Сирийской арабской армии (САА) утверждает, что их ПВО сбила много западных крылатых ракет, что объективно невозможно проверить. Тем не менее ясно, что выбранные коалицией цели были все же поражены. - пишет он. - Впрочем, по сообщениям из сирийских проправительственных источников, российские коллеги предупредили о том, где возможны западные удары, и сирийцы эти объекты заблаговременно эвакуировали. В результате дорогостоящий западный ракетный фейерверк, по первым данным, никого не убил, и это, похоже, было сделано намеренно. Пентагон признал, что заранее предупредил наше командование о нанесении удара. Все участники здорово постарались, чтобы эта операция «возмездия» за предполагаемую химическую атаку в городе Дума в оазисе Восточная Гута не привела и не могла привести к прямому американо-российскому военному столкновению и к большой войне. Короче, обошлось: российские военные в Сирии и боевые корабли в Средиземном море даже по ракетам не стреляли, не то что по западным самолетам и кораблям. Не будет из-за Думы ни региональной (общеевропейской), ни глобальной войны. 

- Но кризис между Востоком и Западом никуда не делся, -продолжает обозреватель. -  Взаимная ругань и противостояние, в том числе в Сирии, продолжатся и будут, наверное, еще более ожесточенными. В Сирии развернуты «на земле» силы американского, французского и британского спецназа. И Дамаск, и Москва, и Тегеран, конечно, хотят вытеснить эти силы из Сирии.
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Комментарии к новости

Алексей
Re: США, Франция и Великобритания нанесли удары по целям в...




Отправлено: 14.04.18 - 21:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Правительственные войска почти очистили окрестности Дамаска и наступали в сторону базы американцев. Те и решили сразу 2 проблемы ракетами: сдержали сирийцев, помогли вооруженной сирийской оппозиции.

Иолис
Re: США, Франция и Великобритания нанесли удары по целям в...




Отправлено: 14.04.18 - 21:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Пишут , что некоторые ракеты были таки перехвачены советскими системами ПВО... причём прямо на земле, в местах дислокации этих самых ПВО.

Zyoma
Re: США, Франция и Великобритания нанесли удары по целям в...




Отправлено: 14.04.18 - 21:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что-то поздно информацию выдаете, все равно ведь с других сайтов скачиваете, на них уже с утра все было. Да и про победу Тобола, ни строчки... Не оперативно

правп
Re: США, Франция и Великобритания нанесли удары по целям в...




Отправлено: 14.04.18 - 21:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
хватит ли духа назвать это террактом?

Тинькоффф
Re: США, Франция и Великобритания нанесли удары по целям в...




Отправлено: 14.04.18 - 21:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Молоток Трамп! Мужик казал-мужик сделал, а наши партнеры по ТС обделались (проявили благоразумие).

* 112
Re: США, Франция и Великобритания нанесли удары по целям в...
112


(Пользователи)
Сообщений: 10957
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 14.04.18 - 21:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хех..
Договорились, посоздавали понты, доя несчастного Ассада..
Обоим выгодно друг друга троллить так сказать, сочиняя какую то там войнушку и играя на повышение или понидение каких то котировок, выигрывая миллиарды..
Асад там собственно никому и не нужен..
Весь расчет что там что тут на упоротых хамячков, которые совершенно не понимают о чем речь..
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Дульсинея Тобольская
Re: США, Франция и Великобритания нанесли удары по целям в...




Отправлено: 14.04.18 - 21:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Всех диктаторов на свалку истории! Бить надо было сразу по бункеру Асада.

Дон кихот
Re: США, Франция и Великобритания нанесли удары по целям в...




Отправлено: 14.04.18 - 22:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Дульсинея Тобольская:

А наш демократ?

.,,
Re: США, Франция и Великобритания нанесли удары по целям в...




Отправлено: 14.04.18 - 23:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На видео следы ракет - это пво. Крылатые ракеты не имеют следа. Запуск ночью произвели в 4 утра как Гитлер прям, пока все спали, кроме военных

Banessa
Re: США, Франция и Великобритания нанесли удары по целям в...




Отправлено: 14.04.18 - 23:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Трамп мой кумир! Мало ракет, надо было в десять раз больше! Диктаторов уничтожить всех!

Гость
США, Франция и Великобритания нанесли удары по целям в Сирии. Обзор главных событий




Отправлено: 14.04.18 - 23:34
Комментарий проходит проверку.

* 112
США, Франция и Великобритания нанесли удары по целям в Сирии. Обзор главных событий
112


(Пользователи)
Сообщений: 10957
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 14.04.18 - 23:36
Комментарий проходит проверку.
Профайл

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