В ночь на 14 апреля США, Великобритания и Франция нанесли удары по Сирии в ответ на химическую атаку в сирийском городе Дума, в проведении которой Запад обвиняет сирийских военных. Предлагаем вашему вниманию обзор событий, подготовленных "Новой газетой".

Что произошло?

По словам очевидцев, взрывы в Дамаске и его окрестностях начали звучать в тот момент, когда президент США Дональд Трамп выступал с заявлением о начале операции против Сирии. Удары были нанесены с кораблей и самолетов предположительно по трем целям: научно-исследовательскому центру, хранилищу химоружия, а также складу оборудования для изготовления химоружия и «важному командному пункту». Все они связанным с сирийской программой создания химического оружия и находятся в районах Дамаска и Хомса.

Бомбардировка длилась около полутора часов. Как сообщил Reuters сирийский чиновник, всего США и союзники выпустили около 30 ракет по целям в Сирии, десять из них были сбиты сирийскими системами ПРО. При этом источник агентства утверждает, что Россия предупредила правительство Сирии об ударах и даже назвала предполагаемые цели, из-за чего их успели эвакуировать.

В результате ракетных ударов, по разным данным, пострадали от трех до шести мирных жителей, однако точное число жертв пока неизвестно. «Мы сделали все возможное, чтобы свести к минимуму любые возможные жертвы среди гражданского населения», — заверил председатель Комитета начальников штабов США генерал Джозеф Данфорд.

В официальном обращении президент США Дональд Трамп подчеркнул, что США «готовы продолжать ответные меры до тех пор, пока сирийский режим не прекратит использование запрещенных химических агентов».

Реакция России

В свою очередь, Минобороны России утверждает, что США и союзники выпустили по Сирии более 100 крылатых ракет и ракет класса «воздух - земля», но сирийские ПВО сбили их значительную часть на подлете к целям.

Вместе с тем, ведомство обвинило США в нанесении ударов «по объектам военной и гражданской инфраструктуры». При этом какие именно объекты гражданской инфраструктуры попали под обстрел, не уточняется.

Несколькими днями ранее Москва предупреждала США, что российские военные будут сбивать все ракеты, выпущенные в сторону Сирии, однако в Минобороны рассказали, что «российские подразделения ПВО на территории Сирийской Арабской Республики для отражения ракетного удара не применялись». Удары в Дамаске «не входили в зону ответственности российских ПВО в Тартусе и Хмеймиме», объяснили в военном ведомстве.

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что действия США, Великобритании и Франции в Сирии не останутся без последствий. Он подчеркнул, что США как «обладатель самого большого арсенала химического оружия не имеет морального права обвинять другие страны».

Президент России Владимир Путин заявил, что Россия считает удар США и союзников по Сирии «актом агрессии против суверенного государства, которое находится на переднем крае борьбы с терроризмом», а химатака в Думе была «инсценировкой».