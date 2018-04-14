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elektron
Аркадий ДЕНИСОВ: Я худею
Добринцофф: Я то-же иногда кредиты беру на модернизацию оборудования,но это только мои проблемы,а если я допишу в чеке +50 тнг лизинговый платёж то боюсь даже представить, что будет в лучшем...
14.04.18 19:09
seroff
«Я и моя машина». Логистика для Nissan
... это моё мнение
14.04.18 18:40
Добринцофф
Флуд и оффтопик (часть 3)
112: Как видим, очень большая проблема.. Назови одного союзника США, против которого союзник Сирии может не проблемно пустить в ту страну, более сотни всяких боевых ракет? Ну хотя бы самых...
14.04.18 18:36
Добринцофф
Аркадий ДЕНИСОВ: Я худею
elektron: Но официально строку в уплату кредита в счёт вписывать перебор. (Насколько законно не в курсе) Это просто феноменально,КТЭК взял и переплюнул всех спекулянтов одним махом. Я то-же...
14.04.18 18:30
112
Флуд и оффтопик (часть 3)
Добринцофф: ладно чё проблема закидать ракетами террористов-друзей ам Как видим, очень большая проблема.. Назови одного союзника США, против которого союзник Сирии может не проблемно пустить в ту...
14.04.18 18:18
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В Костанайской области ищут пропавшего пенсионера

14 апреля 2018, 14:34 |  Происшествия

Ахметжан ЗАЙЫРБАЕВ 1939 года рождения 8 апреля около 8 часов утра Вышел из дома, где он гостил в с.Боровское Мендыкаринского района и не вернулся. До сих пор его местонахождение неизвестно. Полиция Мендыкаринского района ведет розыск этого человека.


Пресс-служба ДВД распространила приметы пропавшего: рост 160-165 см, короткие темные волосы с сединой, худощавое телосложение, шрам над правой бровью. Был одет в черную дубленку и зимнюю шапку.

Житель поселка Затобольск находился в гостях. Он перенес инсульт, страдает частичной потерей памяти.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о его местонахождении, просят сообщить по телефонам: 8-714-43-2-12-38, 8-714-43-2-12-41, 8-714-43-2-15-64, 8-777-276-86-68 или 102.

 
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