В Костанайской области ищут пропавшего пенсионера

Ахметжан ЗАЙЫРБАЕВ 1939 года рождения 8 апреля около 8 часов утра Вышел из дома, где он гостил в с.Боровское Мендыкаринского района и не вернулся. До сих пор его местонахождение неизвестно. Полиция Мендыкаринского района ведет розыск этого человека.



Пресс-служба ДВД распространила приметы пропавшего: рост 160-165 см, короткие темные волосы с сединой, худощавое телосложение, шрам над правой бровью. Был одет в черную дубленку и зимнюю шапку.

Житель поселка Затобольск находился в гостях. Он перенес инсульт, страдает частичной потерей памяти.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о его местонахождении, просят сообщить по телефонам: 8-714-43-2-12-38, 8-714-43-2-12-41, 8-714-43-2-15-64, 8-777-276-86-68 или 102.