Ученые назвали безопасную для организма дозу алкоголя
Британские ученые определили безопасную для организма дозу алкоголя, сообщают "Известия". По словам специалистов из Кембриджского университета, она равна 100 г чистого спирта в неделю. Данный объем эквивалентен пяти кружкам пива крепостью 4% или 875 мл вина крепостью 13%.
В продолжительном исследовании приняли участие 600 тыс. человек, склонных к употреблению алкоголя. По данным специалистов, из них более 40 тыс. умерли от сердечно-сосудистых заболеваний, а 39 тыс. испытали первые симптомы.
Отмечается, что превышение допустимой дозы на 100 г уменьшает предполагаемую продолжительность жизни на полгода, на 250 г — на 1–2 года. В связи с этим специалисты напоминают, что употребление алкоголя не приносит никакой пользы организму, в отличие от распространенных предрассудков.
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