Устойчивого тепла в Костанайской области в начале следующей недели не будет

По прогнозам синоптиков, после солнечной и теплой субботы, на территории Костанайской области вновь установится неустойчивая погода с осадками.

- Первую половину следующей недели ночи будут достаточно холодными — от 0 до -5 градусов,- сообщила начальник отдела прогнозов КФ РГП «Казгидромет» Валентина ЗАГРЕБИНА. - В дневное время с 16 по 18 апреля термометры покажут 2-7, местами до 10 градусов тепла. Но сухих солнечных дней не будет — ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега. По утрам возможен гололед.

Ветер сохранит преимущественно северо-восточное направление, скорость его останется такой же, как и на этой неделе — 9-14, временами 15-20 м/с.