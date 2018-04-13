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Дрон, я тоже недавно был в архитектуре, и в жкх заходил обещали что в этом году будут ремонтировать две улицы в ЗТБ и отходный матерриал пустят на подсыпку, нужно только подождать
13.04.18 19:18
Аноним
Устойчивого тепла в Костанайской области в начале следующей недели не будет
Шарик, рано ботинки поменял
13.04.18 19:16
мимо ехал...на УАЗе
В Костанайской области акима сельского округа наказали за принудительную подписку на газеты
Во, блин, нашли крайнего. ВСЕ ПРАВИЛЬНО СДЕЛАЛИ !!! обнаглели Акимчики...будет уроком...молчать не надо...я много лет работаю, в бюджетной организации...долбят на работе..с Акимата тоже..не...
13.04.18 19:15
Николай.
Определять инвалидность в Казахстане будут без пациента, только на основе его анализов
600000 инвалидов бюджет видимо не тянет. У соседа рук нет, но анализы хорошие, скажу ему чтобы работу искал.
13.04.18 19:14
андрей
Встреча старшеклассников СШ№115 с зам. директора "Ассоциации детских и молодежных организаций Костанайской области"
Даже как то жутко от такого зомбирования. Хочешь не хочешь ...
13.04.18 19:11
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Устойчивого тепла в Костанайской области в начале следующей недели не будет

Елена ПИКЕЛЬНАЯ

13 апреля 2018, 16:50 |  Общество

По прогнозам синоптиков, после солнечной и теплой субботы, на территории Костанайской области вновь установится неустойчивая погода с осадками.

 - Первую половину следующей недели ночи будут достаточно холодными — от 0 до -5 градусов,- сообщила начальник отдела прогнозов КФ РГП «Казгидромет» Валентина ЗАГРЕБИНА. - В дневное время с 16 по 18 апреля термометры покажут 2-7, местами до 10 градусов тепла. Но сухих солнечных дней не будет — ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега. По утрам возможен гололед.

Ветер сохранит преимущественно северо-восточное направление, скорость его останется такой же, как и на этой неделе — 9-14, временами 15-20 м/с.
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Комментарии к новости

Аноним
Re: Устойчивого тепла в Костанайской области в начале следующей...




Отправлено: 13.04.18 - 19:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Шарик, рано ботинки поменял

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