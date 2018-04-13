Устойчивого тепла в Костанайской области в начале следующей недели не будет
Елена ПИКЕЛЬНАЯ
По прогнозам синоптиков, после солнечной и теплой субботы, на территории Костанайской области вновь установится неустойчивая погода с осадками.
- Первую половину следующей недели ночи будут достаточно холодными — от 0 до -5 градусов,- сообщила начальник отдела прогнозов КФ РГП «Казгидромет» Валентина ЗАГРЕБИНА. - В дневное время с 16 по 18 апреля термометры покажут 2-7, местами до 10 градусов тепла. Но сухих солнечных дней не будет — ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега. По утрам возможен гололед.
Ветер сохранит преимущественно северо-восточное направление, скорость его останется такой же, как и на этой неделе — 9-14, временами 15-20 м/с.
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Дрон, я тоже недавно был в архитектуре, и в жкх заходил обещали что в этом году будут ремонтировать две улицы в ЗТБ и отходный матерриал пустят на подсыпку, нужно только подождать
Шарик, рано ботинки поменял
Во, блин, нашли крайнего. ВСЕ ПРАВИЛЬНО СДЕЛАЛИ !!! обнаглели Акимчики...будет уроком...молчать не надо...я много лет работаю, в бюджетной организации...долбят на работе..с Акимата тоже..не...
600000 инвалидов бюджет видимо не тянет. У соседа рук нет, но анализы хорошие, скажу ему чтобы работу искал.
Даже как то жутко от такого зомбирования. Хочешь не хочешь ...