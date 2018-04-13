Министерство труда и социальной защиты населения РК планирует внедрить проект к 1 января 2019 года, чтобы исключить человеческий фактор в этом вопросе, передает Informburo.kz

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Определять инвалидность без присутствия пациента намерены в Казахстане. До конца 2018 года эта услуга будет доступна в четырёх регионах страны, начиная с 1 января 2019 года – по всему Казахстану. Об этом на открытии Центра инклюзивного дизайна в Астане сообщила вице-министр труда и социальной защиты населения РК Светлана Жакупова.

- Сегодня при принятии решения присутствует субъективный характер в определении той или иной степени утраты трудоспособности или здоровья, есть элементы коррупциогенности. На заседании Правительства было принято решение, что эта услуга в рамках "Цифрового Казахстана" должна быть пересмотрена. То есть устанавливаться инвалидность будет без пациента, на основании заключения врачебной комиссии, выданной в одном из учреждении здравоохранении, – рассказала вице-министр труда и социальной защиты населения РК Светлана Жакупова.

Степень утраты здоровья будут определять независимые эксперты, для этого им будет достаточно получить ИИН обратившегося. Сейчас меморандум подписан с ЗКО. В Карагандинской области проект стартует 1 июля 2018 года. Костанайская и Акмолинская области на подходе, все они будут работать в пилотном режиме.

С 1 января 2019 года, если объекты здравоохранения будут готовы, этот проект будет реализовываться по всей стране.

Вице-министр здравоохранения добавила, что все показания функционирования организма должны быть оцифрованы. Важно, чтоб УЗИ, ЭКГ и рентген-аппараты, находящиеся в том или ином медицинском учреждении, были подключены к программному обеспечению. Это необходимо, чтобы человеческий фактор отсутствовал полностью.

Новая услуга будет распространяться на все группы инвалидности.

- В обществе часто обсуждают, почему инвалидов заставляют приходить несколько раз и подтверждать свою инвалидность. Сегодня медицина оказывает услуги на высокотехнологичном уровне, успешно проходят операции по восстановлению утраченных функций различных органов и частей тела. Но при анатомических дефектах, необратимости восстановления конечностей группа инвалидности даётся бессрочно. Но для разработки индивидуальной программы реабилитации, чтобы подобрать протез, выдать кресло-коляску, необходимо знать состояние пациента, эти процедуры необходимо. Совместно с Министерством здравоохранения мы ставим перед собой задачу, чтобы оценка потребностей в тех или иных технических средствах реабилитации происходила при прохождении врачебной комиссии. Надобности приходить в органы социальной защиты не будет, – пояснила Светлана Жакупова.

В Казахстане проживают более 600 000 инвалидов, из них 82 000 – дети, 452 000 – инвалиды трудоспособного возраста. Показания к труду имеют не более 280 000 человек, из них 124 000 имеют легальные формализованные трудовые отношения.