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Уметь прощать и не бежать в суд при первом же споре призвал казахстанцев Жакип Асанов
"В нас ещё сидит старый стереотип – любой спор должен решаться только в суде. Даже малейший конфликт – сразу идём в суд. Ну, раньше-то как раз такого мало было, не стереотип это. Сейчас все...
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Уметь прощать и не бежать в суд при первом же споре призвал казахстанцев Жакип Асанов

13 апреля 2018, 11:49 |  Государство

Председателя Верховного суда насторожил рост судебных тяжб. Он призвал конфликтующие стороны находить силы и мириться, передает Informburo.kz.

Председатель Верховного суда Жакип Асанов обратился к казахстанцам с призывом не бежать, чуть что, в суд, а искать компромиссы и примиряться. Обращение главного судьи страны опубликовано на сайте ВС.

"В нас ещё сидит старый стереотип – любой спор должен решаться только в суде. Даже малейший конфликт – сразу идём в суд. А что нас ждёт там? Во-первых, в суде дела рассматриваются не быстро. Множество процедур, кипы бумаг, хождений по коридорам. Пока суд примет решение, пройдёт не одно заседание. Дальше жалобы, обращения, просьбы "наверх". Апелляция в областной суд, затем ходатайство в Верховный. Наши люди ведь, чуть что, бросают всё и начинают искать "нужные связи". Эмоции, возмущения, агрессия – с каждым этапом их всё больше и больше. Плюс все дела, личные, семейные, по работе, бизнес – всё это приходится "заморозить". Во-вторых, суд – это госпошлина, судебные издержки, найм юриста, адвоката, расходы на дорогу, проживание и другое. В-третьих... И даже после всего этого нет никакой гарантии, что спор решится положительно. Наоборот, если оппонент – родственник, друг, коллега, то отношениям между ними будет нанесён колоссальный урон", – написал Жакип Асанов.

Он сообщил, что ежегодно количество судебных споров в Казахстане увеличивается. Если в 2013 году в судах было рассмотрено 1,25 млн дел, то в 2017 году эта цифра возросла в два раза – до 2,6 млн судебных дел. Каждый судья в одно и то же время может рассматривать до 100 гражданских дел и материалов.

"Нас настораживает ежегодный рост судебных тяжб. Особенно там, где спорят супруги, родственники, соседи по бытовым, по сути, незначительным вопросам. Большинство из них можно было бы решить и без суда, не повышая конфликтность в нашем общем доме – Казахстане", – заявил председатель Верховного суда.

Он просит казахстанцев думать, прежде чем обращаться в суд, чтобы потом не пожалеть.

"Лучший вариант – найти силы и примириться. Когда есть компромисс – все только в выигрыше. Не теряют время. Экономят деньги. Сохраняют нервы и достоинство. Наши предки всегда говорили "кешірімді бол" – умей прощать. Это древнее назидание сидит у нас в крови. Именно поэтому главной миссией казахских биев было не определить кто прав, кто виноват, а примирить спорящих", – советует Жакип Асанов.

Главный судья страны рассказал о мировом тренде в правосудии – поиске компромисса между сторонами спора. В развитых странах, отметил он, 70-90% споров заканчивается примирением вне суда. И Казахстан тоже будет вливаться в этот тренд, подчеркнул Жакип Асанов

"В регионах уже появляются Центры внесудебного примирения. Там будут работать медиаторы, психологи, конфликтологи и другие специалисты. Это мы делаем вместе с Федерацией профсоюзов и Ассамблеей народа Казахстана. Задача этих центров – найти и предложить спорящим приемлемое для них решение. Преимущество примирения в том, что оно не только урегулирует спор, но и восстанавливает отношения. Стороны приходят к согласию по собственному желанию, осознанно. Медиатора каждый выбирает сам, там нет коррупции. Примириться можно и в суде. Этот механизм у нас уже работает. В суде рассмотрение спора можно прекратить на любой стадии. Главное – желание сторон", – объяснил он.

Примирение всегда было и будет лучшим способом решения спора. Сделанный шаг к примирению намного благороднее, чем победа любой стороны в суде, подытожил председатель Верховного суда.

Жакип Асанов поручил судьям в регионах разъяснить эти моменты.
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Комментарии к новости

архимед
Re: Уметь прощать и не бежать в суд при первом же споре призвал...




Отправлено: 13.04.18 - 12:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
До 2017 года все жалобщики обращались в государственные органы для разрешения конфликта, сейчас, все госорганы в том числе прокуратура не решает эти споры, а прямиком отсылают в суд! Бывший Генеральный прокурор РК не может не знать этого! Что касается примирения, то можно и это пройти, если сроки на обжалование не поджимают! Но чтобы применять примирение в обязательном порядке как советует Верховный судья, не всегда правильно! И эта ссылка на суд биев, в существующем обществе ни к чему, у нас что средневековье! Поэтому в Конституции РК у каждого есть право на защиту законными способами, в том числе и на квалифицированную юридическую помощь! Поэтому это право каждого!

456
Re: Уметь прощать и не бежать в суд при первом же споре призвал...




Отправлено: 13.04.18 - 12:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Во как заверещал, правильно количество дел увеличились, так как многие если не все, перешли в правовое поле, сейчас братки и чиновники не решают такие вопросы, надо увеличивать штат судьей и судебных исполнителей, с 1999 года штаты не увеличивали, у каждого судьи находиться на рассмотрении по 200 дел о каком качестве можно говорит.

Аноним
Re: Уметь прощать и не бежать в суд при первом же споре призвал...




Отправлено: 13.04.18 - 13:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
"В нас ещё сидит старый стереотип – любой спор должен решаться только в суде. Даже малейший конфликт – сразу идём в суд.
Ну, раньше-то как раз такого мало было, не стереотип это. Сейчас все форумов начитались, а там "советчиков" - пруд пруди, по малейшему поводу советуют в суды обращаться, без лишних разговоров. Люди разучаются друг с другом лично общаться, мирно договариваться. Либо через интернет, либо через суд.

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