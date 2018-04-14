Аркадий ДЕНИСОВ: Я худею

Не отношу себя к поклонникам казахстанского телевидения, многовато там демагогии и пустозвонства, но новостные передачи стараюсь не пропускать. Сами понимаете, куда же без «Хабара».

И вот понедельник, правительственный час, почти дуэтом выступают министр обороны и командующий Национальной гвардией. Смысл просьб-требований - увеличить норму питания для солдат. Сегодня это «всего» 900 тенге на душу. В месяц выходит 27 тысяч. Много это или мало? Ну, если вспомнить прожиточный минимум в стране (он же минимальная зарплата, на которой сидят многие граждане) - 28 284 тенге - то на этом статья расходов практически исчерпана. Остается только на соль и спички. Так что не так уж мала сегодняшняя норма для солдат.

Другой вопрос, сколько из выделенных средств попадает на стол. Кто служил, знает - в рационе преобладают крупы с макаронами и квашеной капустой, остальное элементарно разворовывается. Так что мысль об отеческой заботе о подчиненных сама собой растворяется в атмосфере недоверия к чиновникам с погонами и без, озабоченным одним стремлением - побольше вырвать (у правительства) и урвать (для себя любимого).

Другой пример - действия наших коммунальщиков. Вот пришел сегодня квиток из КТЭК. Помимо начислений за горячую воду и тепло есть графа «Лизинговый платеж». Надеюсь, все понимают, о чем речь. Это мы с вами, независимо от доходов, гасим кредиты, взятые ГКП в банке. Инвестор - это звучит гордо, только вот каким боком мы, живущие на более чем скромные пенсии и зарплаты, попали в эту категорию? У коммунальщиков проблемы, надо обновлять сети, оборудование, машины, оргтехнику, мебель, поднимать зарплату, премиальные, соцбытовые и пр. Замечательно, но почему за наш счет? Ведь вы ГКП, где же участие государства в вашей деятельности? При этом никому не интересна наша платежеспособность. Подумаешь, какие-то «жалкие» 20-25 тысяч на коммуслуги, чиновники на обед тратят больше.

Вслед за коммунальщиками вынуждены поднимать цены на билеты банщики. Это социально значимые объекты, как и общественный транспорт, и власти просто обязаны дотировать их, чтобы сохранить доступность к ним простых граждан. И это куда более важная проблема, чем цвет бордюра или брусчатки перед зданием облакимата. Кстати, чтобы увидеть окраску бордюров, их необходимо каждые полчаса промывать или протирать. Можете убедиться, господа инициаторы, сегодня, как и вчера, бордюры на Абая серые! И такими будут всегда от городской пыли и грязи.

Знаю семью, где мамаша одна поднимает троих детей-школьников. Работает, получает на руки 45 тысяч. И ей, оказывается, не положена материальная помощь на детей. Вот и вся социальная политика государства, несмотря на громогласные инициативы руководства страны. 11 тысяч на душу - на такие средства выживает эта семья. А генералам кажется мало 27 тысяч только на питание.

Грустно, господа, грустно и стыдно. И такими примерами полна наша действительность, сопровождаемая бравурными отчетами и фанфарами «Хабара». Я от них худею.