Минздрав передал данные о поставках лекарств в регионы Казахстана сотрудникам силовых ведомств, передает Informburo.kz.

Минздрав РК передал в правоохранительные органы результаты проверок в регионах Казахстана по фактам несвоевременной отгрузки жизненно важных медицинских препаратов.

- Да, к сожалению, были обнаружены непонятные остатки по лекарственным препаратам, которые должны быть выданы и числились, как выданные. Соответствующие факты были переданы в правоохранительные органы, – сообщил министр здравоохранения Казахстана Елжан Биртанов.

Проверки по фактам поздней отгрузки препаратов сейчас проходят во всех регионах Казахстана, добавил он.

- Рано об этом говорить, кто из чиновников на местах понесёт ответственность, необходимо всё проверить, в связи с чем так всё получилось, почему? Прежде чем наказать, надо разобраться, – проинформировал глава Минздрава.

Елжан Биртанов пообещал, что в следующем году закупка и отгрузка лекарств будет проходить своевременно.

- Проблемы были не только в этих регионах (ВКО и ЗКО. – Авт.), но и в других. Закупки были произведены, но не было отгрузки на уровне складов – дистрибьюторов, медицинских организаций. Поэтому сейчас ежедневный мониторинг ведётся по большинству регионов. Там даже свыше 90% потребностей от текущей отгружается, – пояснил министр.

- Пока так говорить нельзя, что проблема полностью решена, пока мы не разберёмся и не наладим чёткое планирование учёта лекарств. Мы постараемся, чтобы всё-таки закупка на 2019 год была своевременной, – заключил глава Минздрава.

О проблеме с лекарствами говорилось неоднократно. Каждый год льготники жалуются на острую нехватку препаратов. Этот год не стал исключением. Депутат Мажилиса Зауреш Аманжолова в своём запросе министру здравоохранения Елжану Биртанову заявила, что тендеры на 2018 год проведены только сейчас и, к сожалению, в тендерной таблице отсутствуют препараты с определённой дозировкой, необходимые особенно для детей. А в Уральске дети, больные диабетом, остались без тест-полосок. Кроме этого, по стране уже 3 месяца катастрофически не хватает вакцин против гепатита А.