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Минздрав РК обнаружил остаток по лекарствам, которые числились выданными

13 апреля 2018, 09:20 |  Государство

Минздрав передал данные о поставках лекарств в регионы Казахстана сотрудникам силовых ведомств, передает Informburo.kz.

Минздрав РК передал в правоохранительные органы результаты проверок в регионах Казахстана по фактам несвоевременной отгрузки жизненно важных медицинских препаратов.

- Да, к сожалению, были обнаружены непонятные остатки по лекарственным препаратам, которые должны быть выданы и числились, как выданные. Соответствующие факты были переданы в правоохранительные органы, – сообщил министр здравоохранения Казахстана Елжан Биртанов.

Проверки по фактам поздней отгрузки препаратов сейчас проходят во всех регионах Казахстана, добавил он.

- Рано об этом говорить, кто из чиновников на местах понесёт ответственность, необходимо всё проверить, в связи с чем так всё получилось, почему? Прежде чем наказать, надо разобраться, – проинформировал глава Минздрава.

Елжан Биртанов пообещал, что в следующем году закупка и отгрузка лекарств будет проходить своевременно.

- Проблемы были не только в этих регионах (ВКО и ЗКО. – Авт.), но и в других. Закупки были произведены, но не было отгрузки на уровне складов – дистрибьюторов, медицинских организаций. Поэтому сейчас ежедневный мониторинг ведётся по большинству регионов. Там даже свыше 90% потребностей от текущей отгружается, – пояснил министр.

- Пока так говорить нельзя, что проблема полностью решена, пока мы не разберёмся и не наладим чёткое планирование учёта лекарств. Мы постараемся, чтобы всё-таки закупка на 2019 год была своевременной, – заключил глава Минздрава.

О проблеме с лекарствами говорилось неоднократно. Каждый год льготники жалуются на острую нехватку препаратов. Этот год не стал исключением. Депутат Мажилиса Зауреш Аманжолова в своём запросе министру здравоохранения Елжану Биртанову заявила, что тендеры на 2018 год проведены только сейчас и, к сожалению, в тендерной таблице отсутствуют препараты с определённой дозировкой, необходимые особенно для детей. А в Уральске дети, больные диабетом, остались без тест-полосок. Кроме этого, по стране уже 3 месяца катастрофически не хватает вакцин против гепатита А.
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Комментарии к новости

Житель
Re: Минздрав РК обнаружил остаток по лекарствам, которые...




Отправлено: 13.04.18 - 09:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Получается людям говорили что нету,сами списывали их как выданные а фактически бесплатные лекарства продавали через аптеки но немного не успели продать,сейчас тоже самое происходит,ну иначе как?Кричат что отгружают и в регионах всё есть и люди врут что их нету,на самом деле лекарств нету а в аптеке иди бери за деньги те лекарства которые ты должен взять бесплатно.И в этом будут разбираться только потом когда все из этого котла отхлебнут.

Николай.
Re: Минздрав РК обнаружил остаток по лекарствам, которые...




Отправлено: 13.04.18 - 10:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В январе феврале - еще не провели тендер, в марте - дали чтоб заткнулся, в сентябре уже нет лекарств....

Читатель 1
Re: Минздрав РК обнаружил остаток по лекарствам, которые...




Отправлено: 13.04.18 - 10:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Давно известно, куда "утекают" бесплатные лекарства

бабушка
Re: Минздрав РК обнаружил остаток по лекарствам, которые...




Отправлено: 13.04.18 - 10:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да за такие вещи надо расстреливать как делают в Китае,совсем оборзели,дети-диабетики не могут поллучить лекарства. Неужели у них нет детей? Такое творится не только в ВКО и ЗКО, у нас тоже самое,людит просто молчат,потому,что жаловаться бесполезно,все откупаются. А что говорить за ФОМС, перечисленные деньги уйдут в песок и никто не смождет воспользоваться его услугами,как это было немного раньше

ТАНОМИ
Re: Минздрав РК обнаружил остаток по лекарствам, которые...




Отправлено: 13.04.18 - 10:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Из года в год одна и та же песня - тендер ещё не провели, а если провели, то не отгрузили. Сколько ещё десятилетий надо, чтобы, наконец, болящие начали получать лекарства с января, а не с середины года? Или в Минздраве все сплошь тупицы, неспособные учиться на собственных ошибках? Сомнительно! Значит, ищем - кому это выгодно? Но и то радость, что кто-то там обнаружил, наконец, "непонятные остатки по лекарственным препаратам, которые должны быть выданы и числились, как выданные."

Лана
Re: Минздрав РК обнаружил остаток по лекарствам, которые...




Отправлено: 13.04.18 - 11:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Когда Бог хочет наказать человека, он лишает его разума. Вообще ни чего не боятся! Как ни странно, но по моему действительно не помешает смертная казнь взяточникам.

Аноним
Re: Минздрав РК обнаружил остаток по лекарствам, которые...




Отправлено: 13.04.18 - 12:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
обнаружены непонятные остатки по лекарственным препаратам, которые должны быть выданы и числились, как выданные

Нууу, нашальникама, ваашпе непонятые остаткимана (разводят руками в удивлении). Вот совсем непонятно - для чего их списали и не выдали? Потом окажется, как с закупками внедорожников для акиматов: "Указали обоснованную причину"

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