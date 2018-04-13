В Костанае открылась персональная выставка Ануара Сапиева
Артём МАРУСИЧ
Персональная юбилейная выставка члена Союза художников Ануара САПИЕВА открылась сегодня 12 апреля, в областной картинной галерее. 1 января художнику исполнилось 50 лет. Экспозиция его картин заняла первый этаж галереи, в нее вошли 47 работ.
На выставке было много гостей. Коллеги по цеху, Костанайскому государственному педагогическому университету и Казахскому драматическому театру поздравляли юбиляра. Ануар Сапиев препадает живопись и рисунок в КГПУ, участвует в оформлении постановок в театре.
- На выставке представлены работы последних двух лет, - рассказал "НГ" художник. - В работах затрагивается история нашего края, пейзажи, этюды. Начал рисовать на историческую тему - Абылай-хан изображен наш. Но в основном - костанайские достопримечательности.
Церемония открытия выставки не обошлсь и без критики - известный костанайский художник Николая ТОРШИН поздравил Ануара Сапиева с днем рождения, но о его картинах высказался с профессиональной прямотой:
- Соблюдайте рисунок - рисовать надо с точностью. Лошадь, если бы увидела себя в изображениях каких-то художников, она бы ускакала и больше не появлялась. То копыт нету, то у них предплечья такие огромные, то зада нет – ну не надо так над животными издеваться.
Николай Торшин и Ануар Сапиев
Выставку можно будет посетить в течении месяца с 10:00 до 17:00 кроме понедельника. Вход свободный.
Картина "Беркутчи"
Подробнее о выставке и ее авторе - в ближайшем номере "НГ"
Последние новости
|
|
|
|
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz
Пользователей: 0
Всего: 54
Вы гость здесь
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
Назарбаев рассказал, почему "у казахов не получится" строить демократию как на Западе
Президент привёл в пример протестантов, у которых "каждый отвечает сам за себя". Брат занимает деньги брату только в виде кредита, дети в 16 лет уходят из дома и заботятся о себе сами....
Назарбаев рассказал, почему "у казахов не получится" строить демократию как на Западе
ss: Главное нету войны как у соседей, воюют с братьями вот и получите санкции ! а мы и за них страдаем!!! привязались к нам!!! давно надо как украина на запад поварачиваеть ! правильно Назарбаев...
Назарбаев рассказал, почему "у казахов не получится" строить демократию как на Западе
новичёк: Цитата: vbn: зато latiniцу ввели, красавцы! когда только заговорят на ней неясно, окончательные сроки не установлены! А что, можно говорить на латинице, кириллице и иерголифах? Заходи...
Сулейменов о курсе тенге: Рынок отреагировал нервно
Умнее американских евреев пока никого нет и нас всех они держат за яйца
Сулейменов о курсе тенге: Рынок отреагировал нервно
Америка правит всеми нацбанками, даже не думайте сопротивляться или даже прогнозировать. Больше говорить не о чем