В Костанае открылась персональная выставка Ануара Сапиева

Персональная юбилейная выставка члена Союза художников Ануара САПИЕВА открылась сегодня 12 апреля, в областной картинной галерее. 1 января художнику исполнилось 50 лет. Экспозиция его картин заняла первый этаж галереи, в нее вошли 47 работ.

На выставке было много гостей. Коллеги по цеху, Костанайскому государственному педагогическому университету и Казахскому драматическому театру поздравляли юбиляра. Ануар Сапиев препадает живопись и рисунок в КГПУ, участвует в оформлении постановок в театре.

- На выставке представлены работы последних двух лет, - рассказал "НГ" художник. - В работах затрагивается история нашего края, пейзажи, этюды. Начал рисовать на историческую тему - Абылай-хан изображен наш. Но в основном - костанайские достопримечательности.

Церемония открытия выставки не обошлсь и без критики - известный костанайский художник Николая ТОРШИН поздравил Ануара Сапиева с днем рождения, но о его картинах высказался с профессиональной прямотой:

- Соблюдайте рисунок - рисовать надо с точностью. Лошадь, если бы увидела себя в изображениях каких-то художников, она бы ускакала и больше не появлялась. То копыт нету, то у них предплечья такие огромные, то зада нет – ну не надо так над животными издеваться.

Николай Торшин и Ануар Сапиев

Выставку можно будет посетить в течении месяца с 10:00 до 17:00 кроме понедельника. Вход свободный.

Картина "Беркутчи"

Подробнее о выставке и ее авторе - в ближайшем номере "НГ"