Быстрее не бывает

Форум
Медный
Назарбаев рассказал, почему "у казахов не получится" строить демократию как на Западе
Президент привёл в пример протестантов, у которых "каждый отвечает сам за себя". Брат занимает деньги брату только в виде кредита, дети в 16 лет уходят из дома и заботятся о себе сами....
13.04.18 02:26
Мишаня
Назарбаев рассказал, почему "у казахов не получится" строить демократию как на Западе
ss: Главное нету войны как у соседей, воюют с братьями вот и получите санкции ! а мы и за них страдаем!!! привязались к нам!!! давно надо как украина на запад поварачиваеть ! правильно Назарбаев...
13.04.18 01:25
Мишаня
Назарбаев рассказал, почему "у казахов не получится" строить демократию как на Западе
новичёк: Цитата: vbn: зато latiniцу ввели, красавцы! когда только заговорят на ней неясно, окончательные сроки не установлены! А что, можно говорить на латинице, кириллице и иерголифах? Заходи...
13.04.18 01:17
peshexod
Сулейменов о курсе тенге: Рынок отреагировал нервно
Умнее американских евреев пока никого нет и нас всех они держат за яйца
13.04.18 01:13
peshexod
Сулейменов о курсе тенге: Рынок отреагировал нервно
Америка правит всеми нацбанками, даже не думайте сопротивляться или даже прогнозировать. Больше говорить не о чем
13.04.18 01:11
Перейти в форум »
 

Читательский рейтинг

В Костанае открылась персональная выставка Ануара Сапиева

Артём МАРУСИЧ

12 апреля 2018, 21:44 |  Культура

Персональная юбилейная выставка члена Союза художников Ануара САПИЕВА открылась сегодня 12 апреля, в областной картинной галерее. 1 января художнику исполнилось 50 лет. Экспозиция его картин заняла первый этаж галереи, в нее вошли 47 работ.

На выставке было много гостей. Коллеги по цеху, Костанайскому государственному педагогическому университету и Казахскому драматическому театру поздравляли юбиляра. Ануар Сапиев препадает живопись и рисунок в КГПУ, участвует в оформлении постановок в театре.

- На выставке представлены работы последних двух лет, - рассказал "НГ" художник. - В работах затрагивается история нашего края, пейзажи, этюды. Начал рисовать на историческую тему - Абылай-хан изображен наш. Но в основном - костанайские достопримечательности.

Церемония открытия выставки не обошлсь и без критики - известный костанайский художник Николая ТОРШИН поздравил Ануара Сапиева с днем рождения, но о его картинах высказался с профессиональной прямотой:

- Соблюдайте рисунок - рисовать надо с точностью. Лошадь, если бы увидела себя в изображениях каких-то художников, она бы ускакала и больше не появлялась. То копыт нету, то у них предплечья такие огромные, то зада нет – ну не надо так над животными издеваться.

Николай Торшин и Ануар Сапиев

Выставку можно будет посетить в течении месяца с 10:00 до 17:00 кроме понедельника. Вход свободный.

Картина "Беркутчи"

Подробнее о выставке и ее авторе - в ближайшем номере "НГ"
Версия для печати
Отправить по почте
Перейти к последнему номеру газеты



Последние новости
12.04.18 20:50 Президент заявил о необходимости сократить количество вузов в Казахстане
12.04.18 19:13 Протест прокуратуры по делу о смертельном ДТП с участием "Инфинити" рассмотрел суд в Костанае
12.04.18 17:15 Двухмесячник по саночистке начался в Костанае с общегородского субботника
12.04.18 16:52 На замену брусчатки, скамеек и урн в центре Костаная выделили 240 млн тенге
12.04.18 15:26 Назарбаев рассказал, почему "у казахов не получится" строить демократию как на Западе
12.04.18 14:50 Наказание никто не понес - ЦАРКА о продаже данных 10 тысяч бухгалтеров
12.04.18 13:49 Четыре поселка Костанайской области отрезаны от Житикары из-за размыва участка трассы Житикара-Орск
12.04.18 13:09 Власти Костанайского района уточнили для «НГ», какой именно населенный пункт будет называться Тобыл
12.04.18 12:01 «Стыдно было людям в глаза смотреть» - Архимед Мухамбетов о состоянии улиц в Костанае-2
12.04.18 08:47 Тимур ГАФУРОВ: Качаем понты

Комментарии к новости

иван
Re: В Костанае открылась персональная выставка Ануара Сапиева




Отправлено: 12.04.18 - 22:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сапиев или Сапивев ?!!

§ 112
Re: В Костанае открылась персональная выставка Ануара Сапиева
112


(Пользователи)
Сообщений: 10926
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 12.04.18 - 22:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Согым с крыльями..
Эх..
Если смотреть на цену, то он хорошо от нас улетел..
Профайл

Гость
В Костанае открылась персональная выставка Ануара Сапиева




Отправлено: 13.04.18 - 01:18
Комментарий проходит проверку.

Гость
В Костанае открылась персональная выставка Ануара Сапиева




Отправлено: 13.04.18 - 01:21
Комментарий проходит проверку.

Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.

Ваше имя:
максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]
Авторизация
 
 
 
Номера телефонов города Костанай
 
Реклама
 
 

"Нужные деньги"
Сейчас на сайте
Гостей: 54
Пользователей: 0
Всего: 54

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
^ Наверх