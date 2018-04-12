Двухмесячник по саночистке начался в Костанае с общегородского субботника
Ольга ЛИХОГРАЙ
Сегодня, 12 апреля, в Костанае начался общегородской субботник, который в этом году будет проходить в течение двух месяцев. По традиции в первый день субботника на улицу вышли чиновники, сотрудники государственных и частных предприятий.
Сотрудники горакимата по традиции убирали мусор в сквере возле памятника Пушкину, напротив здания акимата.
- Субботник будет проходить в течение двух месяцев, - сообщил журналистам аким Костаная Базыл ЖАКУПОВ. - Практика показала, что за два месяца мусора убирается больше, хотя содержать свой город в чистоте мы должны ежедневно. В первый месяц госслужащие планируют выходить на субботники два дня в неделю - по четвергам и пятница, во второй месяц - только по четвергам.
Также в эти два месяца у всех предприятий есть возможность бесплатно заказать машину на вывоз мусора. По этим вопросам можно обращаться в службу акимата по номеру 105.
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