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Двухмесячник по саночистке начался в Костанае с общегородского субботника

Ольга ЛИХОГРАЙ

12 апреля 2018, 17:15 |  ЖКХ

Сегодня, 12 апреля, в Костанае начался общегородской субботник, который в этом году будет проходить в течение двух месяцев. По традиции в первый день субботника на улицу вышли чиновники, сотрудники государственных и частных предприятий.

Сотрудники горакимата по традиции убирали мусор в сквере возле памятника Пушкину, напротив здания акимата.

- Субботник будет проходить в течение двух месяцев, - сообщил журналистам аким Костаная Базыл ЖАКУПОВ. - Практика показала, что за два месяца мусора убирается больше, хотя содержать свой город в чистоте мы должны ежедневно. В первый месяц госслужащие планируют выходить на субботники два дня в неделю - по четвергам и пятница, во второй месяц - только по четвергам.

Также в эти два месяца у всех предприятий есть возможность бесплатно заказать машину на вывоз мусора. По этим вопросам можно обращаться в службу акимата по номеру 105.
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Комментарии к новости

Тюбик
Re: Двухмесячник по саночистке начался в Костанае с...




Отправлено: 12.04.18 - 17:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
21-22 апреля слышал что субботники обьявили

?
Re: Двухмесячник по саночистке начался в Костанае с...




Отправлено: 12.04.18 - 18:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Интересно,а как быть частному сектору?Мусоровоз приезжает один раз в неделю и берет два ведра с человека.А если убираешь придомовую территорию (это ведь не наша земля,государственная),то грузчики говорят,что нанимайте сами машины и вывозите.Там ведь люди ходят,мусорят круглый год,хочется чтобы и перед домом было чисто,ведь это наш город.

§ Серый волк
Re: Двухмесячник по саночистке начался в Костанае с...
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9495
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 12.04.18 - 19:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Дикари по традиции драли корни граблями!
Граблями для РЫХЛЕНИЯ комков в перекопанных грядках
перед посадкой морковки!
Они не знали, что листву и мусор убирают другими граблями,
и что они разрывают корни в итак непростых климатических условиях
и после них будет утрамбованная пустыня.
:lol:
Спросите кто-нибудь этих одичалых,
у всей травы и всех деревьев оставшихся неспиленными корень как у морковки?
Стержнем вниз? :lol: :lol:

Кстати скоро сезон опиливания бюджета! :lol:
Будут пилить! :-)




Грабли для уборки мусора с газонов выглядят другим образом.

Листву, которая не попадает на дорожки с газонов приличных и цивилизованных местах проживания не убирают. Это считается приносящим вред и за это предусмотрена административная ответственность для дикарей и очень высокие штрафы для организаций.

[Исправлено: Серый волк, 12.04.2018 - 18:28]
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