На замену брусчатки, скамеек и урн в центре Костаная выделили 240 млн тенге

В Сити-центре Костаная начались работы по замене скамеек, урн и брусчатки. Брусчатку также поменяют на площади напротив здания Дома дружбы, областного акимата и по ул. Байтурсынова, напротив Казахско-Французского центра.

Об этом «НГ» сообщил аким Костаная Базыл ЖАКУПОВ, ответивший на наши вопросы сегодня, 12 апреля, во время субботника.

- Всего будет заменено 40 000 кв. м старой брусчатки на новую, брусчатка будет местной компании ТОО «Костанай-МБИ», - пояснил он. - По всему центру также заменим скамейки и старые урны на новые из несгораемого пластика. Все будет очень современно и красиво. На замену брусчатки, скамеек и урн из городского бюджета выделили 240 млн тенге. Подрядчик - ТОО «Таза жол».

- Старую брусчатку положим вдоль улиц, на которых вообще нет тротуаров, - добавил заместитель акима Костаная Олжас НУРГАЛИЕВ. - К примеру Спортивная, Баумана и другие.

На вопрос корреспондента «НГ», заменят ли самую плохую брусчатку рядом со зданием Русского драмтеатра по пр. Аль-Фараби и зданием областного историко-краеведческого музея по ул. Алтынсарина, Базыл Жакупов ответил:

- Пока не планируется. Но будем смотреть.