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12.04.18 20:44
MEN
На замену брусчатки, скамеек и урн в центре Костаная выделили 240 млн тенге
когда только в городе стали укладывать брусчатку были разговоры о том что срок службы её 50 лет! действительно там ведь транспорт почти не ходит. Хотя с другой стороны сердце кровью обливается когда...
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Житель
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12.04.18 20:42
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На замену брусчатки, скамеек и урн в центре Костаная выделили 240 млн тенге

Ольга ЛИХОГРАЙ

12 апреля 2018, 16:52 |  ЖКХ

В Сити-центре Костаная начались работы по замене скамеек, урн и брусчатки. Брусчатку также поменяют на площади напротив здания Дома дружбы, областного акимата и по ул. Байтурсынова, напротив Казахско-Французского центра.

Об этом «НГ» сообщил аким Костаная Базыл ЖАКУПОВ, ответивший на наши вопросы сегодня, 12 апреля, во время субботника.

- Всего будет заменено 40 000 кв. м старой брусчатки на новую, брусчатка будет местной компании ТОО «Костанай-МБИ», - пояснил он. - По всему центру также заменим скамейки и старые урны на новые из несгораемого пластика. Все будет очень современно и красиво. На замену брусчатки, скамеек и урн из городского бюджета выделили 240 млн тенге. Подрядчик - ТОО «Таза жол».

- Старую брусчатку положим вдоль улиц, на которых вообще нет тротуаров, - добавил заместитель акима Костаная Олжас НУРГАЛИЕВ. - К примеру Спортивная, Баумана и другие.

На вопрос корреспондента «НГ», заменят ли самую плохую брусчатку рядом со зданием Русского драмтеатра по пр. Аль-Фараби и зданием областного историко-краеведческого музея по ул. Алтынсарина, Базыл Жакупов ответил:

- Пока не планируется. Но будем смотреть.

 
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Комментарии к новости

Ёлка
Re: На замену брусчатки, скамеек и урн в центре Костаная...




Отправлено: 12.04.18 - 17:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Если я не права-поправьте. Каждый аким вносил свой вклад в центр города-при Шукееве построили павильоны, при Кулагине-развалили, при Садвакасове-выкрасили лавочки в цвет домика Барби,вот уважаемый Архимед ( Сиракузцам привет!) меняет в очередной раз цвет скамеек...как говорится новая метла...

Ёлка
Re: На замену брусчатки, скамеек и урн в центре Костаная...




Отправлено: 12.04.18 - 17:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А вот обуйте, господа чиновники каблуки, и пройдитесь по брусчатке вдоль музея или театра! Испытание то ещё!!!

§ 112
Re: На замену брусчатки, скамеек и урн в центре Костаная...
112


(Пользователи)
Сообщений: 10918
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 12.04.18 - 17:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Действительно мы бедная страна..
В той же России выделено 55 миллиардов рублей только на скамейки..
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Гость
Re: На замену брусчатки, скамеек и урн в центре Костаная...




Отправлено: 12.04.18 - 17:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
лучше положите вторую половину тротуара вдоль Арыстанбекова и отремонтируйте брусчатку, которую в прошлом году осенью положили вдоль Арыстанбекова,всю спешность укладки обнажила наступившая весна, такое ощущение, что школьники укладывали.

Народный контроль
Re: На замену брусчатки, скамеек и урн в центре Костаная...




Отправлено: 12.04.18 - 17:36
Комментарий удален модератором.

Народный контроль
Re: На замену брусчатки, скамеек и урн в центре Костаная...




Отправлено: 12.04.18 - 17:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ёлка:
или театра!

Там ещё потерпит года два,три!

ХХХ
Re: На замену брусчатки, скамеек и урн в центре Костаная...




Отправлено: 12.04.18 - 19:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да навеяло . Когда то в 2000 г мы строили Сити центр начиналди от угла морозко в сторону Экспресса. Старые фонтан разбирали .Первопроходцом так сказать был.

ЮКА
Re: На замену брусчатки, скамеек и урн в центре Костаная...




Отправлено: 12.04.18 - 19:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А какой срок износа брусчатки? Автотранспорт на площадь не въезжает, на роликах ребенку не покататься, на тонком каблуке не пройти, это мы ее мягкой подошвой кроссовок так изтоптали, что она в песок превратилась? Или качество такое? И какое будет у новой? А не выгодней ли было бы асфальт положить? У нас напротив дома дорогу, автостоянки и спортивную площадку заасфальтировали в 1988 году до сих пор в нормальном состоянии, хотя автотранспортом используются сполна.

Гость
Re: На замену брусчатки, скамеек и урн в центре Костаная...




Отправлено: 12.04.18 - 20:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На КСК вдоль Каирбекова вообще никакого тротуара нет.Там бы лучше акиматовцы прошлись.А после дождя в резиновых сапогах только там и ходить,о каблучках и мечтать даже нельзя.

§ elektron
Re: На замену брусчатки, скамеек и урн в центре Костаная...
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1053
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 12.04.18 - 20:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ЮКА:
А какой срок износа брусчатки?

Практически безграничный. Зависит конечно не только от камня, но и от укладчика. Срок службы от 15-20 лет :lol:

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%83%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%BA%D0%B0
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40
Re: На замену брусчатки, скамеек и урн в центре Костаная...




Отправлено: 12.04.18 - 20:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Народный контроль:
Цитата:
Ёлка:
или театра!

Там ещё потерпит года два,три!

классический приём профессионального комментатора))), масло в огонь

§ Алиса
Re: На замену брусчатки, скамеек и урн в центре Костаная...
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4075
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 12.04.18 - 20:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Зависит конечно не только от камня, но и от укладчика. Срок службы от 15-20 лет

блин, надо в Москву отстучать- им вообще пора брусчатку снимать - уже все мыслимые сроки перележала :-o
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§ MEN
Re: На замену брусчатки, скамеек и урн в центре Костаная...
MEN


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 56
Регистрация: 19.01.07
Отправлено: 12.04.18 - 20:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
когда только в городе стали укладывать брусчатку были разговоры о том что срок службы её 50 лет! действительно там ведь транспорт почти не ходит. Хотя с другой стороны сердце кровью обливается когда слышишь скрежет от ножа трактора когда он лёд зимой скребёт. Такое чувство что кто-то сильно заинтересован в быстром износе чтобы вложить новые средства (слышал такой разговор, но не хочется его здесь приводить). Ведь в городе ОГРОМНОЕ количество нерешённых проблем куда действительно требуются деньги.

[Исправлено: MEN, 12.04.2018 - 21:17]
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Гость
На замену брусчатки, скамеек и урн в центре Костаная выделили 240 млн тенге




Отправлено: 12.04.18 - 21:20
Комментарий проходит проверку.

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