Президент заявил о необходимости сократить количество вузов в Казахстане
Нурсултан Назарбаев считает, что важнее не количество, а качество университетов, передает Informburo.kz.
Нужно подтянуть все вузы до уровня Назарбаев университета, заявил президент. Глава государства считает, что во всех университетах должны быть научные центры со своими исследовательскими лабораториями, приближенными к производству.
Нурсултан Назарбаев отметил, что всем университетам нужно сотрудничать с бизнесом и выходить на коммерциализацию.
- Вы же сами знаете, по всему миру ездите и видите. А наши университеты какие? Сейчас каждый день приходят в министерство и просят: "Давайте откроем университет". У нас 131 университет, надо их сократить. Нам надо не количество, а качество. Сейчас вводится рейтинг. По этому рейтингу по IT, техническим, инженерным специальностям все наши крупные университеты остались позади. Простые частные университеты оказались впереди. Тогда эти университеты останутся сами по себе, потому что мы не можем давать им гранты, мы будем объяснять народу, что они тут ничего не смогут получить, – сказал он на презентации книг и учебных пособий, переведённых по проекту "Новое гуманитарное знание. 100 новых учебников на казахском языке"
Поэтому, как подчеркнул президент, если университет желают сохранить, он должен соответствовать времени. А молодёжь в свою очередь должна помнить, что учится не ради диплома.
- Сколько таких, у которых по два-три диплома, но работу найти не могут. Если студенты с третьего-четвёртого курса университета начнут тянуться к бизнесу, вот это университет. Если все найдут работу – вот это университет. Мы же казахи, мы все хотели быть юристами, экономистами, бизнесменами. Где они все сейчас? Спроса нет. Поэтому мы должны стараться быть умной нацией и прививать эти стремления молодёжи, – сказал Нурсултан Назарбаев.
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