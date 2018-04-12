Президент считает, что у казахского народа свои традиции, и он не может за один день перешагнуть через тысячелетний порядок, передает Informburo.kz

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Нурсултан Назарбаев рассказал, что думает о демократии в западных странах, и насколько она подходит для Казахстана.

Он отметил, что именно сейчас наша страна не может перенимать ту демократию, которая есть в Америке.

- Я с самых первых дней независимости возглавляю эту страну, оправдываю доверие народа. Сколько раз на западе говорили: "Внедрите демократию как у нас, как в Америке, как на западе". Мы казахи, мы не американцы, не немцы, не англичане. У нас есть своё сознание, история, язык, религия, традиции. Мы народ, который как и весь мир идёт по пути демократии, но за один день мы не можем перешагнуть через тысячелетний порядок. США сколько лет? 250? 50 лет назад чёрные и белые не могли сесть там в один автобус. Женщины не участвовали в выборах. Почему вы об этом забываете? Так было целых 200 лет после образования государства, – сказал Нурсултан Назарбаев на презентации 18 книг и учебных пособий, переведённых по проекту "Новое гуманитарное знание. 100 новых учебников на казахском языке".

Президент привёл в пример протестантов, у которых "каждый отвечает сам за себя". Брат занимает деньги брату только в виде кредита, дети в 16 лет уходят из дома и заботятся о себе сами. Нурсултан Назарбаев считает, что у казахов "так не получится", что даже к лучшему – у нас другие традиции, в том числе уважение к старшим, и мы не должны отходить от них.

- Моего друга, покойного друга Ли Куан Ю (первый премьер-министр Республики Сингапур. – Авт.) всю жизнь называли диктатором, автократом. Как автократ? Человека, который после пяти лет избирался, как можно называть диктатором?! У нас есть свой путь. Это не значит, что мы отойдем от всей цивилизации. Своим путём станем равными с развитыми странами, – заключил Нурсултан Назарбаев.

Здесь же президент отметил необходимость для Казахстана строить несырьевую экономику. Он считает, что страна достигла того уровня, когда уже способна заниматься инновациями и индустриализацией.

- У нас есть нефть, газ, железо, свинец, цинк, золото, серебро – всё есть, слава богу. Но, видите, как меняется конъюнктура цен на рынке – это всё биржевые товары. Сегодня так, завтра так. В прошлом году нефть стоила 140 долларов за баррель, потом опустилась до 30, теперь вот 50, радуемся, что 60. А что завтра будет – мы не знаем. Сланцевый газ развивается, альтернативная энергетика – все переходят, – сказал глава государства..

Поэтому, по мнению президента, "нам нужна другая экономика".

- Мы за шесть лет 1200 новых предприятий построили. И это другой уровень кадров, другая заработная плата, другие люди – техники, инженеры, чего нам не хватает сейчас. Поэтому не так всё просто, – добавил Нурсултан Назарбаев.