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Назарбаев рассказал, почему "у казахов не получится" строить демократию как на Западе
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Назарбаев рассказал, почему "у казахов не получится" строить демократию как на Западе

12 апреля 2018, 15:26 |  Государство
Президент считает, что у казахского народа свои традиции, и он не может за один день перешагнуть через тысячелетний порядок, передает Informburo.kz.

Фото informburo.kz

Нурсултан Назарбаев рассказал, что думает о демократии в западных странах, и насколько она подходит для Казахстана.

Он отметил, что именно сейчас наша страна не может перенимать ту демократию, которая есть в Америке.

- Я с самых первых дней независимости возглавляю эту страну, оправдываю доверие народа. Сколько раз на западе говорили: "Внедрите демократию как у нас, как в Америке, как на западе". Мы казахи, мы не американцы, не немцы, не англичане. У нас есть своё сознание, история, язык, религия, традиции. Мы народ, который как и весь мир идёт по пути демократии, но за один день мы не можем перешагнуть через тысячелетний порядок. США сколько лет? 250? 50 лет назад чёрные и белые не могли сесть там в один автобус. Женщины не участвовали в выборах. Почему вы об этом забываете? Так было целых 200 лет после образования государства, – сказал Нурсултан Назарбаев на презентации 18 книг и учебных пособий, переведённых по проекту "Новое гуманитарное знание. 100 новых учебников на казахском языке".

Президент привёл в пример протестантов, у которых "каждый отвечает сам за себя". Брат занимает деньги брату только в виде кредита, дети в 16 лет уходят из дома и заботятся о себе сами. Нурсултан Назарбаев считает, что у казахов "так не получится", что даже к лучшему – у нас другие традиции, в том числе уважение к старшим, и мы не должны отходить от них.

- Моего друга, покойного друга Ли Куан Ю (первый премьер-министр Республики Сингапур. – Авт.) всю жизнь называли диктатором, автократом. Как автократ? Человека, который после пяти лет избирался, как можно называть диктатором?! У нас есть свой путь. Это не значит, что мы отойдем от всей цивилизации. Своим путём станем равными с развитыми странами, – заключил Нурсултан Назарбаев.

Здесь же президент отметил необходимость для Казахстана строить несырьевую экономику. Он считает, что страна достигла того уровня, когда уже способна заниматься инновациями и индустриализацией.

- У нас есть нефть, газ, железо, свинец, цинк, золото, серебро – всё есть, слава богу. Но, видите, как меняется конъюнктура цен на рынке – это всё биржевые товары. Сегодня так, завтра так. В прошлом году нефть стоила 140 долларов за баррель, потом опустилась до 30, теперь вот 50, радуемся, что 60. А что завтра будет – мы не знаем. Сланцевый газ развивается, альтернативная энергетика – все переходят, – сказал глава государства..

Поэтому, по мнению президента, "нам нужна другая экономика".

- Мы за шесть лет 1200 новых предприятий построили. И это другой уровень кадров, другая заработная плата, другие люди – техники, инженеры, чего нам не хватает сейчас. Поэтому не так всё просто, – добавил Нурсултан Назарбаев.
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Комментарии к новости
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андрей
Re: Назарбаев рассказал, почему "у казахов не...




Отправлено: 12.04.18 - 15:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Короче дал миру намек на преемственность , мол и не надейтесь .

§ 112
Re: Назарбаев рассказал, почему "у казахов не...
112


(Пользователи)
Сообщений: 10918
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 12.04.18 - 16:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Пока у нас демократии не будет в голове, вот до тех пор у нас ее и не будет..
Пока всякий мелкий начальничек, каждый директоришко, каждый редакторишко будет мнить себя Богом, а его паства себя рабами, облизывая ноги Уважаемым самого директора, родственникам, нурлыкуня кумам, у нас вообще ничего хорошего не будет..
Профайл

e7
Re: Назарбаев рассказал, почему "у казахов не...




Отправлено: 12.04.18 - 16:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
- У нас есть нефть, газ, железо, свинец, цинк, золото, серебро – всё есть, вот именно у Вас, но не у народа. Народ бедствует, зп 100 000 тнг на что хватит? при таких ценах на продукты питания. Несчастная корейская машина стоит 7 лямов, цена новой однушки в Костанае!

Бывалый
Re: Назарбаев рассказал, почему "у казахов не...




Отправлено: 12.04.18 - 16:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
У нас есть нефть, газ, железо, свинец, цинк, золото, серебро
...
это всё биржевые товары

В странах, которые занимаются инновациями, это не товары, это сырье, из которого они и делают товары...

FOMA
Re: Назарбаев рассказал, почему "у казахов не...




Отправлено: 12.04.18 - 16:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Назарбаев рассказал, почему "у казахов не получится" строить демократию как на Западе.

Как говорится: "Не узнаешь - пока не попробуешь."

андрей
Re: Назарбаев рассказал, почему "у казахов не...




Отправлено: 12.04.18 - 16:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Средние пособие инвалида 100 евро , есть люди которые физически пенсию не заработают и по его закону они будут получать гроши и это в старости , но если они молодыми не имеют здоровья ??????Зато у него есть нефть , газ.....

§ 112
Re: Назарбаев рассказал, почему "у казахов не...
112


(Пользователи)
Сообщений: 10918
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 12.04.18 - 17:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
e7:
Народ бедствует, зп 100 000 тнг на что хватит? при таких ценах на продукты питания. Несчастная корейская машина стоит 7 лямов, цена новой однушки в Костанае!

И заметь, эта машина для нашего народа не машина, у нас должна быть минимум Тойота в каждом доме.
Ну а Хундайки берут детишкам для учебы на ней и для поездок на учебу..
Хотя там жыпов немеряно стоит..
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§ Характер
Re: Назарбаев рассказал, почему "у казахов не...
Характер


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 306
Регистрация: 17.05.12
Отправлено: 12.04.18 - 17:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Моего друга, покойного друга Ли Куан Ю

обычно "с кем поведешься, того и наберешься", но не в нашем случае
тыц

[Исправлено: Характер, 12.04.2018 - 17:37]
Профайл

Маркс
Re: Назарбаев рассказал, почему "у казахов не...




Отправлено: 12.04.18 - 17:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
НГ:
50 лет назад чёрные и белые не могли сесть там в один автобус.

Какие 50 лет? Еще в 90-е в ЮАР вовсю процветал апартеид. Это в то время, когда в СССР уже насаждали свою пресловутую демократию белые и пушистые колонизаторы.

Василий Евсеевич
Re: Назарбаев рассказал, почему "у казахов не...




Отправлено: 12.04.18 - 17:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У нашей страны давно ничего не получается, только пыль в глаза и понты выше крыши. Аким решил бороться с рекламой, ему стыдно за дороги, а за черный лексус из статьи Стаса Киселева он не отвечает?. Как раз пришло время народу самому избирать акимов, контролировать ЖКХ, ремонты, работу полиции.

§ 112
Re: Назарбаев рассказал, почему "у казахов не...
112


(Пользователи)
Сообщений: 10918
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 12.04.18 - 17:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Василий Евсеевич:
Как раз пришло время народу самому избирать акимов, контролировать ЖКХ, ремонты, работу полиции.

Хм..
Чтобы не быть голословными, давайте начнем хотя бы с себя..
Давайте выберем редактора Нашей Газеты, журналистов поставим на Доверие, оправдывают ли они его, начнем переизбрание модераторов..
Нам, народу, позволит отдельно взятая администрация этого издания, как думаешь?
Вот если позволит, то мы сами готовы к этому, если нет, то о чем речь то вообще, тем более о полиции, которая в реалиях исполняет работу наших модераторов, устраняя нарушения?
Профайл

nik58
Re: Назарбаев рассказал, почему "у казахов не...




Отправлено: 12.04.18 - 17:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мы за шесть лет 1200 новых предприятий построили

мы рады,и так сколько помню,общие слова ни о чем

§ 112
Re: Назарбаев рассказал, почему "у казахов не...
112


(Пользователи)
Сообщений: 10918
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 12.04.18 - 17:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Смысл того что сказал, нужно всегда пробовать начинать прежде всего с себя..
Но никто этого не хочет..
Все с большим удовольствием хотят начинать только с других..
Но правильно ли это?
Профайл

Рус
Re: Назарбаев рассказал, почему "у казахов не...




Отправлено: 12.04.18 - 18:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Че реально оправдывает доверие граждан?

nik58
Re: Назарбаев рассказал, почему "у казахов не...




Отправлено: 12.04.18 - 18:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Граждане лишены всякого участия в издании законов, обсуждении их, предложении новых, требовании отмены старых. Они лишены всякого права требовать отчёта от чиновников, проверять их действия, обвинять пред судом. Граждане лишены даже права обсуждать государственные дела: они не смеют устраивать собрания или союзы без разрешения тех же чиновников. Чиновники являются, таким образом, в полном смысле слова безответственными; они составляют как бы особую касту, поставленную над гражданами. Безответственность и произвол чиновников и полная безгласность самого населения порождают такие вопиющие злоупотребления власти чиновников и такое нарушение прав простого народа, какое едва ли возможно в любой европейской стране
Владимир Ильич Ульянов ( Ленин )

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