Четыре поселка Костанайской области отрезаны от Житикары из-за размыва участка трассы Житикара-Орск
Ольга ЛИХОГРАЙ
Сегодня, около 4 часов утра, под одним из участков трассы Житикара-Орск талая вода смыла водопропускную трубу.
- Из-за размыва дороги четыре поселка - Милютинка, Муктыколь, Тимирязево и Волгоградский - оказались отрезаны от районного центра, - сообщил «НГ» на редакционный Вотсап житель Житикаринского района Руслан СЕЙТКАНОВ.
К сообщению читатель прикрепил видео, на котором мощный потом талой воды смывает участок трассы в месте с водопропускной трубой.
- Вчера, 11 апреля, был очень теплый день, +16 градусов, резко растаял снег и вся вода пришла к данному участку трассы Житикара-Орск, - подтвердил «НГ» директор КОФ НК «КазАвтоЖол» Андрей ГОРВАТ. - Водопропускная труба, которая была под этим участком, с большим объемом воды не справилась. После этого было принято решение о разрушение асфальтового покрытия. Сейчас ведутся активные работы по укреплению размытого участка бутовым камнем. Сегодня к вечеру проезд по этому участку нужно восстановить, чтобы наладить связь с поселками.
После того, как «Казахавтодор» восстановит проезд, продолжатся работы по замене водопропускной трубы. Андрей Горват также сообщил, что подтопления в этом месте были ожидаемыми, поэтому было установлено круглосуточное дежурство спасателей. Дорогу тут капитально не ремонтировали около 30 лет.
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