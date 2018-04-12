«Стыдно было людям в глаза смотреть» - Архимед Мухамбетов о состоянии улиц в Костанае-2

Планы по ремонту улиц на 2018 год аким Костаная Базыл ЖАКУПОВ озвучил на совещании 11 апреля. На все виды ремонта запланировано 6 млрд тенге на 39-ти улицах, включая внутриквартальные территории.

- Реконструкция будет произведена на 10-ти улицах на сумму 4,2 млрд тенге, - сообщил Жакупов. - Из них 3 объекта, переходящих с 2017 года с завершением в текущем году: ул. Набережная в границах улиц Гоголя – Амангельды (оставшаяся на 2018 год сумма – 286 млн тенге); ул. Лермонтова в границах улиц Каирбекова - Бородина (оставшаяся на 2018 год сумма – 181 млн тенге); ул. Карбышева в границах улиц Уральской – Воинов Интернационалистов (оставшаяся на 2018 год сумма - 60 млн тенге.).

Будут выделены средства на реконструкцию:

- ул. Тәуелсиздик в границах ул. Баймагамбетова до Большого моста (799 млн тенге, ТОО «Вакхстрой»).

- л. Алтынсарина в границах ул. Гагарина - Орджоникидзе (511 млн тенге).

- ул. Энергетиков в границах от Рудненской трассы до пр. Абая в п. Амангельды. (294 млн тенге, ТОО «СК Триумф»).

- ул. В. Интернационалистов в границах ул. Карбышева - пр. Абая (184 млн. тенге. ТОО «Ван»).

На этих улицах реконструкцию начнут и завершат в этом году. Еще на трех начнут в этом году, а закончат в 2019-м:

- ул. Павлова в границах улиц Каирбекова - Чехова (935 млн тенге, ТОО «Арвис»). В 2018 году работы проведут в границах от Чехова - Баймагамбетова на 279 млн тенге.

- пр. Абая в границах улиц Тәуелсіздік – Лермонтова (848 млн тенге, ТОО «ВАН»). В 2018 году работы проведут в границах от Лермонтова - Гагарина на 500 млн тенге.

- ул. Гагарина от улицы Съянова до путепровода (1,5 млрд. тенге, ТОО «АБЗ плюс»). В 2018 году работы будут проводить в границах Авиационной - Баймагамбетова на 900 млн тенге. Предусмотрен демонтаж кольцевой развязки с устройством регулируемого перекрестка и светофора.

На 6-ти улицах будет проведен средний ремонт на сумму 612 млн тенге: пр. Аль-Фараби, ул. Мауленова, ул. Бородина, ул. Волынова, ул. М. Хакимжановой, ул. Темирбаева.

Средним ремонтом, методом ресайклирования планируется охватить 23 улицы на сумму 660 млн тенге. Это улицы Фролова, Строительная, Соколовская, К. Маркса, Элеваторная, Шипина, Железнодорожная, Джамбула, Свободы, Летунова, Транспортная, Лесная, Сибирская, Лизы Чайкиной, Козыбаева, Гастелло, 4-мкрн, 5 Апреля, Парковая, Пушкина, Кооперативная, Байтурсынова, 5 Декабря.

Объемы текущего ремонта составят 54 000 кв. м, внутриквартального - 48 000 кв. м. Общий объем ремонта составит около 102 000 кв. м на сумму 430 млн тенге.

После доклада аким области Архимед МУХАМБЕТОВ попросил обратить особое внимание на ремонт улиц методом холодного ресайклирования.

- Это хороший метод, - сказал Мухамбетов. - Благодаря ему асфальт стал появляться даже на тех костанайских улицах, где в советское время его не было. Нужно продолжать использовать этот метод. Особенно в районе Костаная-2, где просто ужасные дороги. Я в прошлом году там был. Мне стыдно было людям в глаза смотреть! Там ни скорая не сможет проехать, ни пожарная. Сколько улиц на Костанае-2 планируется сделать методом холодного ресайклирования в этом году?

Базыл Жакупов ответил, что пока отремонтируют только две улицы и несколько перекрестков.