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«Стыдно было людям в глаза смотреть» - Архимед Мухамбетов о состоянии улиц в Костанае-2

Ольга ЛИХОГРАЙ

12 апреля 2018, 12:01 |  Государство

Планы по ремонту улиц на 2018 год аким Костаная Базыл ЖАКУПОВ озвучил на совещании 11 апреля. На все виды ремонта запланировано 6 млрд тенге на 39-ти улицах, включая внутриквартальные территории.

- Реконструкция будет произведена на 10-ти улицах на сумму 4,2 млрд тенге, - сообщил Жакупов. - Из них 3 объекта, переходящих с 2017 года с завершением в текущем году: ул. Набережная в границах улиц Гоголя – Амангельды (оставшаяся на 2018 год сумма – 286 млн тенге); ул. Лермонтова в границах улиц Каирбекова - Бородина (оставшаяся на 2018 год сумма – 181 млн тенге); ул. Карбышева в границах улиц Уральской – Воинов Интернационалистов (оставшаяся на 2018 год сумма - 60 млн тенге.).

Будут выделены средства на реконструкцию:

- ул. Тәуелсиздик в границах ул. Баймагамбетова до Большого моста (799 млн тенге, ТОО «Вакхстрой»).

- л. Алтынсарина в границах ул. Гагарина - Орджоникидзе (511 млн тенге).

- ул. Энергетиков в границах от Рудненской трассы до пр. Абая в п. Амангельды. (294 млн тенге, ТОО «СК Триумф»).

- ул. В. Интернационалистов в границах ул. Карбышева - пр. Абая (184 млн. тенге. ТОО «Ван»).

На этих улицах реконструкцию начнут и завершат в этом году. Еще на трех начнут в этом году, а закончат в 2019-м:

- ул. Павлова в границах улиц Каирбекова - Чехова (935 млн тенге, ТОО «Арвис»). В 2018 году работы проведут в границах от Чехова - Баймагамбетова на 279 млн тенге.

- пр. Абая в границах улиц Тәуелсіздік – Лермонтова (848 млн тенге, ТОО «ВАН»). В 2018 году работы проведут в границах от Лермонтова - Гагарина на 500 млн тенге.

- ул. Гагарина от улицы Съянова до путепровода (1,5 млрд. тенге, ТОО «АБЗ плюс»). В 2018 году работы будут проводить в границах Авиационной - Баймагамбетова на 900 млн тенге. Предусмотрен демонтаж кольцевой развязки с устройством регулируемого перекрестка и светофора.

На 6-ти улицах будет проведен средний ремонт на сумму 612 млн тенге: пр. Аль-Фараби, ул. Мауленова, ул. Бородина, ул. Волынова, ул. М. Хакимжановой, ул. Темирбаева.

Средним ремонтом, методом ресайклирования планируется охватить 23 улицы на сумму 660 млн тенге. Это улицы Фролова, Строительная, Соколовская, К. Маркса, Элеваторная, Шипина, Железнодорожная, Джамбула, Свободы, Летунова, Транспортная, Лесная, Сибирская, Лизы Чайкиной, Козыбаева, Гастелло, 4-мкрн, 5 Апреля, Парковая, Пушкина, Кооперативная, Байтурсынова, 5 Декабря.

Объемы текущего ремонта составят 54 000 кв. м, внутриквартального - 48 000 кв. м. Общий объем ремонта составит около 102 000 кв. м на сумму 430 млн тенге.

После доклада аким области Архимед МУХАМБЕТОВ попросил обратить особое внимание на ремонт улиц методом холодного ресайклирования.

- Это хороший метод, - сказал Мухамбетов. - Благодаря ему асфальт стал появляться даже на тех костанайских улицах, где в советское время его не было. Нужно продолжать использовать этот метод. Особенно в районе Костаная-2, где просто ужасные дороги. Я в прошлом году там был. Мне стыдно было людям в глаза смотреть! Там ни скорая не сможет проехать, ни пожарная. Сколько улиц на Костанае-2 планируется сделать методом холодного ресайклирования в этом году?

Базыл Жакупов ответил, что пока отремонтируют только две улицы и несколько перекрестков.
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Комментарии к новости

правп
Re: «Стыдно было людям в глаза смотреть» - Архимед Мухамбетов о...




Отправлено: 12.04.18 - 12:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
стисняется :-o

§ drakon
Re: «Стыдно было людям в глаза смотреть» - Архимед Мухамбетов о...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13683
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 12.04.18 - 12:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А что молчит? Про Красную Площадь?... :oops:
КН - говорит,что скамейки уже начали - выдёргивать... :-o :oops:
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Алехандро
Re: «Стыдно было людям в глаза смотреть» - Архимед Мухамбетов о...




Отправлено: 12.04.18 - 12:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А не стыдно смотреть в глаза за улицы которые были сделаны в прошлом году и уже развалились? хотя о чем это я?...

§ Dron
Re: «Стыдно было людям в глаза смотреть» - Архимед Мухамбетов о...
Dron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 333
Регистрация: 07.10.14
Отправлено: 12.04.18 - 12:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Это хороший метод, - сказал Мухамбетов. - Благодаря ему асфальт стал появляться даже на тех костанайских 

Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=30513

Интересно, а в г.Тобыле будут теперь делать 80 улиц этим методом? Я думаю просто обязаны!
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100
Re: «Стыдно было людям в глаза смотреть» - Архимед Мухамбетов о...




Отправлено: 12.04.18 - 12:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Разгневанный Юджин ещё не заходил со своими фотками?

игорь
Re: «Стыдно было людям в глаза смотреть» - Архимед Мухамбетов о...




Отправлено: 12.04.18 - 12:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Какое может быть ресайклирование по ул.Л.Чайкиной там то и асфальта сроду не было0

* Lex
Re: «Стыдно было людям в глаза смотреть» - Архимед Мухамбетов о...
Lex


(Пользователи)
Сообщений: 254
Регистрация: 22.06.15
Отправлено: 12.04.18 - 13:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
анекдот:
чиновники решили посадить дерево, но по привычке его распилили )
так и тут,-делаем асфальт, но он что-то тает!
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§ yudjin
Re: «Стыдно было людям в глаза смотреть» - Архимед Мухамбетов о...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5216
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 12.04.18 - 13:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Мне стыдно было людям в глаза смотреть!

Архимед Мухамбетов, а за позорище проспекта Абая не стыдно?
А не стыдно за то, что за 10 метров от этого проспекта и от остановок-стрингов грязь непролазная, оставленная коммунальщиками уже не один год?

сгореть от стыда всем акиматом должны были...

Отправил намедни это фото в акимат, в жкх, маслихат, костанай-су...
молчат как грязи в рот набравши...
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Мама с коляской
Re: «Стыдно было людям в глаза смотреть» - Архимед Мухамбетов о...




Отправлено: 12.04.18 - 13:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А еще бы для пешеходов дорожки сделали,то было бы замечательно.Вот идешь по новой дороге по улице Садовой,за магазином "ТОТ",а негде людям -то ходить, для пешеходов на новых асфальтированных улицах дорожки не предусмотрены,а с коляской вообще проблема.Водители обдают грязью. Вы,сидящие в акимате,попробуйте пройтись пешком.Большинство-то пешком ходит,а не на машинах ездят.Дети идут в школу пешком,мамы ведут детишек в садик тоже пешочком,старики в магазин тоже не на джипах ездят.

неравнодушная
Re: «Стыдно было людям в глаза смотреть» - Архимед Мухамбетов о...




Отправлено: 12.04.18 - 13:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
А не стыдно за то, что за 10 метров от этого проспекта и от остановок-стрингов грязь непролазная, оставленная коммунальщиками уже не один год?

мимо шол мрачный юджин фейк и делал свои фотожабы , но они не впечатляли салкенову и К :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:

Я
Re: «Стыдно было людям в глаза смотреть» - Архимед Мухамбетов о...




Отправлено: 12.04.18 - 13:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А что подразумевается под понятием "средний ремонт"?

я
Re: «Стыдно было людям в глаза смотреть» - Архимед Мухамбетов о...




Отправлено: 12.04.18 - 13:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А не стыдно, что в центре во дворах грязь? Уже неоднократно просили огородить мусорные баки во дворе по Абая 166-168, как ветер все с мусорок летит во двор. Потом жильцы собирают мусор сами. Прошлой весной акиматские ходили толку нет. Хотя вроде обещали огородить. Только на месте забора какой то очередной торговый дом стали строить после их посещения. Если уж в центре города такой стыд, то уж про окраины вообще молчать нужно.

ТАНОМИ
Re: «Стыдно было людям в глаза смотреть» - Архимед Мухамбетов о...




Отправлено: 12.04.18 - 14:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
игорь:
Какое может быть ресайклирование по ул.Л.Чайкиной там то и асфальта сроду не было0


Точно. Как и по ул. Гастелло!

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