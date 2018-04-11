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Движение по улице в Костанае перекроют, чтобы обеспечить водой микрорайон Юбилейный

11 апреля 2018, 20:26 |  ЖКХ

Улица Дзержинского в границах улиц Победы и Гагарина будет перекрыта с 13-го по 27 апреля.

Иллюстративное фото

Как сообщает пресс-служба акима города, это связано с острой производственной необходимостью: в эти дни будут проводиться строительно-монтажные работы для обеспечения микрорайона Юбилейный хозяйственно-питевой водой.

Схема пресс-службы акима города

ГУ «Отдел строительства акимата города Костаная» приносит извинения за причиненные временные неудобства.
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Комментарии к новости

Бывалый
Re: Движение по улице в Костанае перекроют, чтобы обеспечить...




Отправлено: 11.04.18 - 20:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну да.
Совок живет и здравствует.
Капремонт же улице сделали не так давно.
Как не перерыть то?

Казахстан
Re: Движение по улице в Костанае перекроют, чтобы обеспечить...




Отправлено: 11.04.18 - 21:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Выбираю еще Юбилейный или в Алматы переехать

димон
Re: Движение по улице в Костанае перекроют, чтобы обеспечить...




Отправлено: 11.04.18 - 21:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
там ещё и воды нету?! :lol:

димон
Re: Движение по улице в Костанае перекроют, чтобы обеспечить...




Отправлено: 11.04.18 - 22:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
будем надеяться что бензиновый барон пендель даст волшебный ,чтоб быстрее булками шевелили

Аноним
Re: Движение по улице в Костанае перекроют, чтобы обеспечить...




Отправлено: 11.04.18 - 22:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Капремонт же улице сделали не так давно.

В прошлом году капремонт делали на Майлина, а перекрыть хотят Дзержинского.

димон
Re: Движение по улице в Костанае перекроют, чтобы обеспечить...




Отправлено: 11.04.18 - 22:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
а септик по какой улице пойдёт ?

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