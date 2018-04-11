Движение по улице в Костанае перекроют, чтобы обеспечить водой микрорайон Юбилейный

Улица Дзержинского в границах улиц Победы и Гагарина будет перекрыта с 13-го по 27 апреля.

Иллюстративное фото

Как сообщает пресс-служба акима города, это связано с острой производственной необходимостью: в эти дни будут проводиться строительно-монтажные работы для обеспечения микрорайона Юбилейный хозяйственно-питевой водой.

Схема пресс-службы акима города

ГУ «Отдел строительства акимата города Костаная» приносит извинения за причиненные временные неудобства.