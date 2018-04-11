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Без отопления и горячей воды останутся жители некоторых домов в Костанае

11 апреля 2018, 18:06 |  ЖКХ

Приостановка подачи отопления и горячего водоснабжения 12 апреля связана с заменой задвижки на сетях ГКП "КТЭК".

Иллюстративное фото

Как сообщает пресс-служба акима города, ремонтные работы будут проводится с 8.00 до 13.00. В это время от услуг ГКП будут отключены дома по следующим адресам:

  • пр. Абая 36, 36А, 36/1, 38, 40/1, 42/1, 44/1, 50, 52, 54, 54 А;
  • ул. Джамбула 89, 89/3, 91, 93, 9;
  • ул. Маяковского 104/1, 104/2 и детский сад.

ГКП "КТЭК" приносит извинения за причиненные временные неудобства.
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