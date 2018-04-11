Тепло и осадки ожидаются в Костанайской области во второй половине недели

По прогнозам синоптиков, в четверг, пятницу и воскресенье на территории региона местами возможны осадки, туман и гололед. Лишь в субботу, 14 апреля, будет сухо.

- 12 апреля, в четверг, на большей части территории области ночью ожидается от нуля до 5 градусов тепла, но местами возможно и понижение температуры до 3 градусов мороза, - сообщила "НГ" инженер-синоптик КФ РГП «Казгидромет» Эльмира КОНЫСБАЙ. - Днем будет плюс 5-10, местами до +15 градусов. С пятницу по воскресенье, 13-15 апреля, ночи будут несколько холоднее. Ожидаем от нуля до 5 градусов мороза, но местами до плюс 3 градусов. Днем в пятницу и субботу термометры покажут плюсовые температуры: от 4-9 до 14 градусов. Воскресным днем температура будет немного ниже - от 2-7 тепла, местами до 12 градусов.

Ветер с 12-го по 15 апреля будет преимущественно северо-восточным, скорость его составит 9-14 м/с, но возможно усиление до 15-20 м/с.