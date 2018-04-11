Тепло и осадки ожидаются в Костанайской области во второй половине недели
Елена ПИКЕЛЬНАЯ
По прогнозам синоптиков, в четверг, пятницу и воскресенье на территории региона местами возможны осадки, туман и гололед. Лишь в субботу, 14 апреля, будет сухо.
- 12 апреля, в четверг, на большей части территории области ночью ожидается от нуля до 5 градусов тепла, но местами возможно и понижение температуры до 3 градусов мороза, - сообщила "НГ" инженер-синоптик КФ РГП «Казгидромет» Эльмира КОНЫСБАЙ. - Днем будет плюс 5-10, местами до +15 градусов. С пятницу по воскресенье, 13-15 апреля, ночи будут несколько холоднее. Ожидаем от нуля до 5 градусов мороза, но местами до плюс 3 градусов. Днем в пятницу и субботу термометры покажут плюсовые температуры: от 4-9 до 14 градусов. Воскресным днем температура будет немного ниже - от 2-7 тепла, местами до 12 градусов.
Ветер с 12-го по 15 апреля будет преимущественно северо-восточным, скорость его составит 9-14 м/с, но возможно усиление до 15-20 м/с.
Последние новости
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz
Пользователей: 4
Всего: 154
Вы гость здесь
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
Victor Yang: 456: просто место России на этом рынке займут другие Может ты не в курсе, но в мире, кроме США, ещё есть страны-потребители алюминия. Внимательно читал, условия по санкциям? Санкции...
Какие интересы попавшие под санкции российские олигархи имеют в Казахстане
ордынец: данным ООН 80% казахстанцев живет реальностью... И следят за курсом доллара.. Самое верное решение..
андрей: Да не только в нашей стране. У соседей не лучше
Нурлан: а теперь остается только воевать до победного конца, но если проиграют, то ужасная судьба ожидает Русский народ А Вы думаете остальных лучшая будет ждать. Вся стабильность на...
В Костанае на набережной планируют построить отель
кустанаец: это не ее квартиры. читай внимательно. АРЕНДОДАТЕЛЕЙ, Все это фикция от уклонения налогов и еще чего то... Тоже говорю многим что не мои квартиры, а дяди, тети, сестры.. Как правило...