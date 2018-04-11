«Не нужно привыкать к крепкому тенге!» - эксперт о ситуации с курсом нацвалюты

Сегодня, 11 апреля, в Казахстане резко снизился курс национальной валюты: доллар подорожал на 14 тенге, евро - на 8. Депутаты и министры начали спешно успокаивать население. Но гарантии, что тенге не продолжит падение, пока нет.

Ситуацию с курсом тенге "НГ" прокомментировал кандидат экономически наук, начальник управления науки КГУ им. А. Байтурсынова Андрей КОВАЛЬ. По мнению эксперта, резкая реакция общества возникла потому, что какое-то время тенге укреплялся.

- Мы за короткое время привыкли к тому, что наша валюта - крепкая, но к этому привыкать не нужно, - отмечает Коваль. - Это рынок, где инфляция и дефляция постоянно сменяют друг друга. И укрепление тенге должно настораживать не меньше, чем его падение, потому что это связано с внешне экономическими, либо политическими факторами, но не имеет никакого отношения к так называемому реальному сектору экономики.

Коваль подчеркивает: не нужно думать, что случилось что-то катастрофическое. Колебания курса произошли в коридоре, установленном Нацбанком РК. Колебания до 10% - неприятные, но в принципе нормальные, с ними легко можно справиться и с ними справятся, если будет нужно. Вопрос в том, накапливает ли Нацбанк резервы или сбрасывает. Причем экономисты уже давно говорят, что тенге сильно переоценен.

- Второй фактор - мы панически зависим от разных внешних воздействий , - говорит Андрей Коваль. - Все в мире связано. Но видеть прямую связь между тем, что Америка ввела санкции против российских олигархов и поэтому мы получили колебания тенге, нельзя. Нужно искать более глубокие причины. Да, Казахстан связан с российской экономикой, Казахстан связан с нефтью, у Казахстана нет собственной развитой перерабатывающей промышленности, мы завозим станки и оборудование. У нас как была, так и осталась сырьевая экономика. Казахстан вкладывает огромные средства в политические PR-проекты. Вопрос в том, что первично: политика или экономика? Вот ни разу никто не дал экономистам сказать слова о том, во сколько нам обходятся политические проекты. В Германии провели ЭКСПО в 2000 году и до сих пор его не окупили, а мы через год сказали, что окупили.

Эксперт отмечает, что Казахстан зависит от комплекса факторов и проводит равноудаленную от мировых центров силы политику. Если есть сложности из-за санкций с Россией, мы ориентируемся на наших соседей - Узбекистан и Таджикистан, работаем с Центральной Азией, ищем проекты для развития.

- Мы исторически связаны с Россией, уровень этой взаимосвязи высокий, сделать с этим что-то в короткие сроки нельзя - у нас самая протяженная граница в мире. Это нужно воспринимать как данность, - делает выводы Коваль. - Но проблема курсов национальных валют - не только во внутренних факторах, но и во внешних. Нужно смотреть не только на Россию, но и на Америку, Европу. Изменения курса происходят постоянно, но на то, чтобы провести серьезные исследования на этот счет, сейчас нет времени, потому что все происходит очень быстро. Сегодня крупнейшие банки могут обанкротиться в считанные дни...

Делать долгосрочные прогнозы относительно колебаний национальной валюты эксперт не берется, потому что «все будет двигаться в определенных коридорах - 319-334 тенге за $1» и пока этот коридор выдерживается. Если тенге его превысит, коридор сместят.

- Пока цена на нефть высокая, в экономике предполагается рост, каких-то серьезных оснований того, что валюта рухнет, нет, - говорит Андрей Коваль. - Но при нашей приверженности к внешним рискам загадывать крайне сложно. То, что у нас валюта не управляется ни банком, ни человеком, а управляется рынком и зависит от комплексом факторов, нужно воспринимать как данность. Казахстан - не единственный игрок на мировом рынке, и далеко не самый крупный, это надо признавать. Видеть проблему только в России - неправильно, только в Америке - неправильно, мы балансируем между интересами крупных экономик. Самое нехорошее - это реакция общества, которое считает, что кто-то должен взять на себя риски. Хочешь высокий процент - храни в тенге, хочешь защиту от рисков - храни в долларах. Но опять же никто не дает гарантию, что завтра Америка не объявит дефолт... Главное - дать людям и бизнесу широкий спектр работающих финансовых инструментов.