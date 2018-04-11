Быстрее не бывает

Форум
456
Сулейменов о курсе тенге: Рынок отреагировал нервно
Victor Yang: 456: просто место России на этом рынке займут другие Может ты не в курсе, но в мире, кроме США, ещё есть страны-потребители алюминия. Внимательно читал, условия по санкциям? Санкции...
11.04.18 20:08
112
Какие интересы попавшие под санкции российские олигархи имеют в Казахстане
ордынец: данным ООН 80% казахстанцев живет реальностью... И следят за курсом доллара.. Самое верное решение..
11.04.18 20:07
Гость
«Он кричал мне: «Закрой рот, успокойся!». В суде выступила главный свидетель по делу о наезде полицейским на пешехода
андрей: Да не только в нашей стране. У соседей не лучше
11.04.18 20:05
новичёк
Сулейменов о курсе тенге: Рынок отреагировал нервно
Нурлан: а теперь остается только воевать до победного конца, но если проиграют, то ужасная судьба ожидает Русский народ А Вы думаете остальных лучшая будет ждать. Вся стабильность на...
11.04.18 20:03
112
В Костанае на набережной планируют построить отель
кустанаец: это не ее квартиры. читай внимательно. АРЕНДОДАТЕЛЕЙ, Все это фикция от уклонения налогов и еще чего то... Тоже говорю многим что не мои квартиры, а дяди, тети, сестры.. Как правило...
11.04.18 20:02
Перейти в форум »
 

Читательский рейтинг

«Не нужно привыкать к крепкому тенге!» - эксперт о ситуации с курсом нацвалюты

Ольга ЛИХОГРАЙ

11 апреля 2018, 16:10 |  Общество

Сегодня, 11 апреля, в Казахстане резко снизился курс национальной валюты: доллар подорожал на 14 тенге, евро - на 8. Депутаты и министры начали спешно успокаивать население. Но гарантии, что тенге не продолжит падение, пока нет.

Ситуацию с курсом тенге "НГ" прокомментировал кандидат экономически наук, начальник управления науки КГУ им. А. Байтурсынова Андрей КОВАЛЬ. По  мнению эксперта, резкая реакция общества возникла потому, что какое-то время тенге укреплялся.

- Мы за короткое время привыкли к тому, что наша валюта - крепкая, но к этому привыкать не нужно, - отмечает Коваль. - Это рынок, где инфляция и дефляция постоянно сменяют друг друга. И укрепление тенге должно настораживать не меньше, чем его падение, потому что это связано с внешне экономическими, либо политическими факторами, но не имеет никакого отношения к так называемому реальному сектору экономики.

Коваль подчеркивает: не нужно думать, что случилось что-то катастрофическое. Колебания курса произошли в коридоре, установленном Нацбанком РК. Колебания до 10% - неприятные, но в принципе нормальные, с ними легко можно справиться и с ними справятся, если будет нужно. Вопрос в том, накапливает ли Нацбанк резервы или сбрасывает. Причем экономисты уже давно говорят, что тенге сильно переоценен.

- Второй фактор - мы панически зависим от разных внешних воздействий , - говорит Андрей Коваль. - Все в мире связано. Но видеть прямую связь между тем, что Америка ввела санкции против российских олигархов и поэтому мы получили колебания тенге, нельзя. Нужно искать более глубокие причины. Да, Казахстан связан с российской экономикой, Казахстан связан с нефтью, у Казахстана нет собственной развитой перерабатывающей промышленности, мы завозим станки и оборудование. У нас как была, так и осталась сырьевая экономика. Казахстан вкладывает огромные средства в политические PR-проекты. Вопрос в том, что первично: политика или экономика? Вот ни разу никто не дал экономистам сказать слова о том, во сколько нам обходятся политические проекты. В Германии провели ЭКСПО в 2000 году и до сих пор его не окупили, а мы через год сказали, что окупили.

Эксперт отмечает, что Казахстан зависит от комплекса факторов и проводит равноудаленную от мировых центров силы политику. Если есть сложности из-за санкций с Россией, мы ориентируемся на наших соседей - Узбекистан и Таджикистан, работаем с Центральной Азией, ищем проекты для развития.

- Мы исторически связаны с Россией, уровень этой взаимосвязи высокий, сделать с этим что-то в короткие сроки нельзя - у нас самая протяженная граница в мире. Это нужно воспринимать как данность, - делает выводы Коваль. - Но проблема курсов национальных валют - не только во внутренних факторах, но и во внешних. Нужно смотреть не только на Россию, но и на Америку, Европу. Изменения курса происходят постоянно, но на то, чтобы провести серьезные исследования на этот счет, сейчас нет времени, потому что все происходит очень быстро. Сегодня крупнейшие банки могут обанкротиться в считанные дни...

Делать долгосрочные прогнозы относительно колебаний национальной валюты эксперт не берется, потому что «все будет двигаться в определенных коридорах - 319-334 тенге за $1» и пока этот коридор выдерживается. Если тенге его превысит, коридор сместят.

- Пока цена на нефть высокая, в экономике предполагается рост, каких-то серьезных оснований того, что валюта рухнет, нет, - говорит Андрей Коваль. - Но при нашей приверженности к внешним рискам загадывать крайне сложно. То, что у нас валюта не управляется ни банком, ни человеком, а управляется рынком и зависит от комплексом факторов, нужно воспринимать как данность. Казахстан - не единственный игрок на мировом рынке, и далеко не самый крупный, это надо признавать. Видеть проблему только в России - неправильно, только в Америке - неправильно, мы балансируем между интересами крупных экономик. Самое нехорошее - это реакция общества, которое считает, что кто-то должен взять на себя риски. Хочешь высокий процент - храни в тенге, хочешь защиту от рисков - храни в долларах. Но опять же никто не дает гарантию, что завтра Америка не объявит дефолт... Главное - дать людям и бизнесу широкий спектр работающих финансовых инструментов.
Версия для печати
Отправить по почте
Перейти к последнему номеру газеты



Последние новости
11.04.18 18:19 Международный день освобождения узников фашистских концлагерей отметили в Костанае
11.04.18 18:06 Без отопления и горячей воды останутся жители некоторых домов в Костанае
11.04.18 17:23 «Он кричал мне: «Закрой рот, успокойся!». В суде выступила главный свидетель по делу о наезде полицейским на пешехода
11.04.18 16:40 Тепло и осадки ожидаются в Костанайской области во второй половине недели
11.04.18 15:37 Жестко разбираться с незаконченными стройками и рекламной анархией будут в Костанае
11.04.18 15:05 Систему сортировки пациентов с помощью браслетов разных цветов внедрили в Костанайской областной больнице
11.04.18 14:20 Акишев дал советы казахстанцам в связи с колебанием тенге
11.04.18 13:49 Автобусы изменят свои маршруты в связи с ремонтом улицы в Костанае
11.04.18 12:46 В Костанае на набережной планируют построить отель
11.04.18 10:41 Раскрывать банковскую тайну налоговикам планируют в Казахстане

Комментарии к новости

§ 112
Re: «Не нужно привыкать к крепкому тенге!» - эксперт о ситуации...
112


(Пользователи)
Сообщений: 10893
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 11.04.18 - 16:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Верно говорит то что переоценен..
Но то бизнес, держали то специально пока что..
Хорошо что США начали бороться с жуликами и ворами по всему миру, хоть на реальные курсы то немного выйти помогут..
Америка - Спасибо тебе большое от всего народа Казахстана..
Профайл

кустанаец 1
Re: «Не нужно привыкать к крепкому тенге!» - эксперт о ситуации...




Отправлено: 11.04.18 - 17:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
С самих тех времен когда образовали тенге , то есть когда Казахская ССР превратилась в колонию США под названием Казахстан , денежная единица тенге , постоянно валится и слабеет . Первый курс к доллару я помню при 1,56, потом через сутки стал 4,56 , и так далее и за 24 лет года доллар стоит 350 тенге Америка тебе респект , ну и управленцам казахстана тоже так держать

Маркс
Re: «Не нужно привыкать к крепкому тенге!» - эксперт о ситуации...




Отправлено: 11.04.18 - 17:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
НГ:
Делать долгосрочные прогнозы относительно колебаний национальной валюты эксперт не берется, потому что «все будет двигаться в определенных коридорах - 319-334 тенге за $1» и пока этот коридор выдерживается. Если тенге его превысит, коридор сместят.

Последняя фраза - шедевр экспертной мысли. Если что, просто коридор сместят. То есть идешь ты такой по коридору, тебя вдруг раз - качнуло в сторону. Ты руку вытянул, типа сейчас от стены оттолкнусь, а коридор бац ... и сместился в эту сторону. Ты уже падаешь, а коридор все смещается и смещается.

Голова кружится, коридор елозит туда-сюда. Где элементарные законы материального мира никто понять не может. Хорошо бы коридор зарплаты смещался бы так же легко.

ss
Re: «Не нужно привыкать к крепкому тенге!» - эксперт о ситуации...




Отправлено: 11.04.18 - 19:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
достали уже эти россияне своими санкциями!!!! и нас все тянут туда! быстрее бы в нато и интеграция с западом загнивающим!!!!

543
Re: «Не нужно привыкать к крепкому тенге!» - эксперт о ситуации...




Отправлено: 11.04.18 - 19:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ss:
достали уже эти россияне своими санкциями!!!!


а чего истеришь то?
у нас своя независимая страна уже 26 лет, мы построили много заводов,
тысячи зданий для жилья,трудоустроено 35 млн человек.
причем тут Россия. ты за себя отвечай, как ты живешь, а не на соседа кивай.
бездельникты и горлопан.

Гость
«Не нужно привыкать к крепкому тенге!» - эксперт о ситуации с курсом нацвалюты




Отправлено: 11.04.18 - 20:21
Комментарий проходит проверку.

Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.

Ваше имя:
максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]
Авторизация
 
 
 
Номера телефонов города Костанай
 
Реклама
 
 

"Нужные деньги"
Сейчас на сайте
Гостей: 149
Пользователей: 4
Всего: 153

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
^ Наверх