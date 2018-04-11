Жестко разбираться с незаконченными стройками и рекламной анархией будут в Костанае
Ольга ЛИХОГРАЙ
«Бич города - это две проблемы», - заявил сегодня, 11 апреля, на городском активе в акимате Костанае аким области Архимед МУХАМБЕТОВ.
Он пояснил, что под первой имеет в виду огороженные участки земли в разных районах города, на которых расположены либо недостроенные здания, либо годами вообще ничего не строится. Обнесенные забором участки пустуют и не радуют глаз. Вторая проблема - «стихийные рекламные билборды» и рекламщики, которые «занимаются анархией».
- С ремонтом дорог, покраской фасадов зданий, благоустройством скверов мы более-менее разобрались. По крайней мере, в центре. Сейчас будем доделывать на окраинах, - сказал Мухамбетов. - Но главными проблемами остаются незаконченные стройки, которых в городе очень много. Стоят огороженные участки, но ничего не строится. С ними нужно разбираться, невзирая ни на кого. Если у застройщика реальные проблемы с деньгами, стройматериалами, пусть участок остается, но он делает на нем временный сквер: ставит лавочки, благоустраивает, а когда решит свои проблемы - строит дальше. У злостных застройщиков нужно просто изымать участки. Получается как - были у него деньги на застройку здания площадью 200 квадратов, а он от жадности начал строить здание площадью 500-600 квадратов. Естественно, не достроил. С такими нужно разбираться жестко.
Судя по риторике акима области, жестко будут разбираться и с владельцами рекламных билбордов и брандмауэров (поверхность глухой стены здания площадью более 6 кв. м, которая используется для размещения рекламных щитов - "НГ"). В вопросе размещения уличной рекламы глава региона посоветовал брать пример со столицы.
- А то на заборе просто клеят стихийно рекламу, занимаются анархией, - возмущался Архимед Мухамбетов. - Иногда даже просвета для обзора водителям автомобилей не оставляют. На некоторых стойках провода висят, как сопли, а в ДГД (департамент госдоходов — «НГ».) просто спят. Везде нужно навести порядок, потому что в этих двух направлениях непочатый край работы.
В итоге он поручил не только разобраться с незаконно установленными и портящими внешний облик города билбордами, но и демонтировать их. А также сделать план детальной планировки, в котором четко будет обозначено - в каких местах города можно устанавливать наружную рекламу, а в каких категорически запрещается.
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