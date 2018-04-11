Автобусы изменят свои маршруты в связи с ремонтом улицы в Костанае
Ксения РЕБИК
Реконструкция улицы Тауелсиздик, которая должна пройти с 14 апреля по 5 мая, станет причиной изменения движения общественного транспорта. Строительно-монтажные работы будут проводиться на перекрестке Тауелсиздик-Баймагамбетова, а также на самой улице Тауелсиздик в пределах улиц Баймагамбетова и Дулатова.
Фото из архива "НГ"
Об этом "НГ" сообщили в пресс-службе акима города. ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная» приносит свои извинения за причиненные временные неудобства.
Схема пресс-службы акима Костаная
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