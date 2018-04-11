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Какие интересы попавшие под санкции российские олигархи имеют в Казахстане
ордынец: RUBKZT_TOD 11.04.18, 11:02 5,2454 с kase.kz Это 5%. Я бы не сказал, что он "упал". Вот в конце 2014 - это упал так упал. Ну и не дадут рублю наши сильно опуститься...
11.04.18 15:54
Пешеход
Помогите сделать асфальтированную дорогу по Сибирской!!!
Самовольно асфальтировать улицы нельзя. За это даже штрафуют. Ждите, когда придет черед вашей улицы.
11.04.18 15:49
Дмитрий
Акишев дал советы казахстанцам в связи с колебанием тенге
Получается у кого что есть надо поменять , а то завтра будет дороже
11.04.18 15:46
Марфа
Какие интересы попавшие под санкции российские олигархи имеют в Казахстане
А я жалею Дерипаску, Миллера, Грефа, Фридмана, а очень сильно - Леночку Батурину. Как им теперь жить - то? Думаю, что надо скинуться и помочь.
11.04.18 15:19
112
Сулейменов о курсе тенге: Рынок отреагировал нервно
В Россию на заработки гоняет определенный контингент людей, которые там за небольшую плату делают все что угодно работодателю.. Повлияет ли на их небольшие зарплаты то, что какой то миллиардер...
11.04.18 15:17
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Автобусы изменят свои маршруты в связи с ремонтом улицы в Костанае

Ксения РЕБИК

11 апреля 2018, 13:49 |  ЖКХ

Реконструкция улицы Тауелсиздик, которая должна пройти с 14 апреля по 5 мая, станет причиной изменения движения общественного транспорта. Строительно-монтажные работы будут проводиться на перекрестке Тауелсиздик-Баймагамбетова, а также на самой улице Тауелсиздик в пределах улиц Баймагамбетова и Дулатова.

Фото из архива "НГ"

Об этом "НГ" сообщили в пресс-службе акима города. ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная» приносит свои извинения за причиненные временные неудобства.

Схема пресс-службы акима Костаная
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Комментарии к новости

гость
Re: Автобусы изменят свои маршруты в связи с ремонтом улицы в...




Отправлено: 11.04.18 - 14:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
тауелсиздик-тарана? у меня ум за разум закатился

Никола
Re: Автобусы изменят свои маршруты в связи с ремонтом улицы в...




Отправлено: 11.04.18 - 14:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Строительно-монтажные работы будут проводиться на перекрестке Тауелсиздик-Тарана


- Где эта улица? где этот Дом?....(с)

§ 112
Re: Автобусы изменят свои маршруты в связи с ремонтом улицы в...
112


(Пользователи)
Сообщений: 10879
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 11.04.18 - 14:18
Комментарий удален модератором.
Профайл

§ 112
Re: Автобусы изменят свои маршруты в связи с ремонтом улицы в...
112


(Пользователи)
Сообщений: 10879
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 11.04.18 - 14:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну..
Это же несерьезно..
Значит правда что СМИ заткнули рты на эту тему..
Профайл

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