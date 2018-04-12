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Тимур ГАФУРОВ: Качаем понты

"Стоит ли думать о сегодняшних деньгах, если речь идёт о созидании будущего?"
12 апреля 2018, 08:47 |  Мнения

Илон Маск, участвуя в документальном фильме «Доверяете ли вы этому компьютеру?», задал поисковику Google неожиданный, но весьма приятный для нас вопрос.

- Иногда в поисковике мы получаем ответ, ещё не дописав вопрос, - сказал Маск на восьмой минуте фильма. - К примеру, набираем «кто президент Казахстана?». Ответ выходит сразу. Вам не нужно заходить на казахстанский сайт, чтобы узнать это.

В качества ответа он получил ссылки на ряд материалов про Нурсултана Назарбаева. Почему для освещения темы о роли искусственного интеллекта в современном обществе Маск выбрал главу нашего государства, а не какой-либо другой экзотической страны, не известно. Но свою лепту в продвижение имиджа Казахстана миллиардер-изобретатель несомненно вложил.

Впрочем, нужно признать, что Google так легко решил заданную Маском задачку не только из-за отсутствия какой-либо альтернативы при ответе на этот вопрос, но и благодаря неустанным усилиям самого Нурсултана Абишевича. Например, 10 апреля стало известно, что Объединенные Арабские Эмираты предоставили под строительство казахстанского павильона на ЭКСПО-2020 в Дубае один из самых больших участков. Договор об участии Казахстана в выставке был подписан в ходе визита нашего президента в ОАЭ.

- Казахстан придает большое значение ЭКСПО-2020, поддерживая тему выставки - «Объединяя умы - созидаем будущее», удачно интегрирующей основные подходы ЭКСПО-2017, которая прошла в Астане, - прокомментировал это достижение Чрезвычайный и Полномочный Посол РК в ОАЭ Кайрат Лама ШАРИФ.

В какую сумму обойдётся Казахстану обустройство и наполнение участка площадью 3 420 кв. м, пока не известно. Но стоит ли думать о сегодняшних деньгах, если речь идёт о созидании будущего? Тем более, что в Казахстане, похоже, изобрели новый способ их добывания - не из нефти, а из понтов. Причём действует он на всех одинаково успешно на всех уровнях.

На личностном уровне 3 385 казахстанцев отдали в госбюджет за 3 месяца 2018 года 913 млн тенге, купив престижные номера на свои автомобили. Для сравнения - за весь 2017 год было продано более 4,5 тысяч номеров повышенного спроса на сумму около 1,5 млрд тенге. Из чего можно сделать вывод о неуклонном росте благосостояния жителей нашей страны.

На региональном уровне акимы областей меряются футбольными клубами и соревнуются в том, кто из них лучше украсит пережившую ЭКСПО Астану к её 20-летию. До такой степени, что главе государства пришлось направлять их энергию в конкретное русло.

- Нужно не шумовой эффект создавать, - сказал он 5 апреля на совещании по вопросам развития столицы. - Я знаю, что все области хотят принять участие, все это должно быть в одном русле, и солидно использовать эту возможность. На области, наверное, тоже нажимать не стоит. Кто что может для столицы сделать, пусть сделают, но с толком! Не просто какой-то памятник построить, и еще что-то – улицы, скверы, парки. Уже, может, собраться и школу построить, в общем, серьезно нужно подойти.

Естественно, что нажимать на области никто не будет, поэтому и противоречия в совете президента никакого нет. Сами придут и сами построят.

А на международном уровне мы собираемся поразить своим размахом самый роскошный город мира. Дальше - только космос.
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Комментарии к новости
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watasi
Re: Тимур ГАФУРОВ: Качаем понты




Отправлено: 12.04.18 - 09:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
вы серьёзно??? Вопрос Маска был из серии "спроси какую-нибудь дичь, ответ на которую никто из людей не знает". Все равно что - кто вождь племени мумба-юмба. Вы действительно считаете, что признак какой-то известности и уважения? Да над вами опять посмеялись, как в фильме "борат".

андрей
Re: Тимур ГАФУРОВ: Качаем понты




Отправлено: 12.04.18 - 09:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я знаю, что все области хотят принять участие.......Как он далёк от "знаний" в областях .Или само понятие "жители области" разное .А про ЭКСПО удивил автор , и в чужой стране деньги вбухивать в понты придётся .А что касается запроса .......ну раз больше нет гордости , чем кто то забил в гугл что то с нами связанное , то флаг в руки

§ yudjin
Re: Тимур ГАФУРОВ: Качаем понты
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5216
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 12.04.18 - 09:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
10 апреля стало известно, что Объединенные Арабские Эмираты предоставили под строительство казахстанского павильона на ЭКСПО-2020 в Дубае один из самых больших участков.


навеяло ....древнегреческий миф про сизифов труд:



Цитата:
и соревнуются в том, кто из них лучше украсит пережившую ЭКСПО Астану к её 20-летию.

я ж грю подарки для писаной торбы - это в крови.
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Золотой человек
Re: Тимур ГАФУРОВ: Качаем понты




Отправлено: 12.04.18 - 09:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну очень человек хочет вписать себя в историю !!!! Ни свою страну, ни свою нацию, ни свой народ, а себя любимого !!!! Все мы люди, и в большинстве своём эгоисты. 99,99% делали бы тоже самое!!!

Олежка
Re: Тимур ГАФУРОВ: Качаем понты




Отправлено: 12.04.18 - 10:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А где ссылка на фильм, в котором идет упоминание Маска о НАНе ?

§ yudjin
Re: Тимур ГАФУРОВ: Качаем понты
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5216
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 12.04.18 - 10:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Дальше - только космос.

Дык эта статья праздничная!
С Днём космонавтики, товарисчи!


[Исправлено: yudjin, 12.04.2018 - 10:35]
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ордынец
Re: Тимур ГАФУРОВ: Качаем понты




Отправлено: 12.04.18 - 10:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
не только понты, но и бабло, только не для государства, а в карман некоторым из приближенных к верхам.

Далекий
Re: Тимур ГАФУРОВ: Качаем понты




Отправлено: 12.04.18 - 10:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
задал поисковику Google неожиданный, но весьма приятный для нас вопрос.
Там речь шла о бессмертном диктаторе, от которого никогда не избавится, отсюда и "неожиданный" поисковый запрос, что тут приятного ? :lol:

Читатель 1
Re: Тимур ГАФУРОВ: Качаем понты




Отправлено: 12.04.18 - 11:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Странное "ноу-хау" - помощь столице...,а вообще в голове не укладывается....почти всё

§ сайлау курманов
Re: Тимур ГАФУРОВ: Качаем понты
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2676
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 12.04.18 - 12:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
давайте наберемся терпения и просто будем ждать , просто все надоело , хочется свежего ветерка
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Латиф
Re: Тимур ГАФУРОВ: Качаем понты




Отправлено: 12.04.18 - 12:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как круто автор закончил: дальше только космос, ага с нашей девальвацией очередной космической

Айым
Re: Тимур ГАФУРОВ: Качаем понты




Отправлено: 12.04.18 - 12:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как не крути весь мир знает страну "Казахстан" когда говоришь "Нурсултан Назарбаев" или "Астана")))) Назарбаев как брендинг Казахстана)

Сакен
Re: Тимур ГАФУРОВ: Качаем понты




Отправлено: 12.04.18 - 13:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
О какой помощи столице может идти речь! Надо помочь пострадавшим от наводнений - в первую очередь. Глава государства, понимая это, не говорит в категорической форме. А местные власти, стараясь угодить, будут сейчас соревноваться - кто больше выделит средств на подарок Астане. Будет как в прошлом году с ЭКСПО. Неужели такой напряг будет каждый год. Президент призывает объединиться и построить школу, а я предлагаю - пусть каждая область выделит средства на постройку, скажем, по 10 домов в ВКО.

Максим
Re: Тимур ГАФУРОВ: Качаем понты




Отправлено: 12.04.18 - 13:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Лучше бы занялись парками и скверами, чем молоть одну и ту же тему

Сабина
Re: Тимур ГАФУРОВ: Качаем понты




Отправлено: 12.04.18 - 13:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
1,5 млрд тенге на номера? вот народ хорошо живет

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