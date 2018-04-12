Тимур ГАФУРОВ: Качаем понты

Илон Маск, участвуя в документальном фильме «Доверяете ли вы этому компьютеру?», задал поисковику Google неожиданный, но весьма приятный для нас вопрос.

- Иногда в поисковике мы получаем ответ, ещё не дописав вопрос, - сказал Маск на восьмой минуте фильма. - К примеру, набираем «кто президент Казахстана?». Ответ выходит сразу. Вам не нужно заходить на казахстанский сайт, чтобы узнать это.

В качества ответа он получил ссылки на ряд материалов про Нурсултана Назарбаева. Почему для освещения темы о роли искусственного интеллекта в современном обществе Маск выбрал главу нашего государства, а не какой-либо другой экзотической страны, не известно. Но свою лепту в продвижение имиджа Казахстана миллиардер-изобретатель несомненно вложил.

Впрочем, нужно признать, что Google так легко решил заданную Маском задачку не только из-за отсутствия какой-либо альтернативы при ответе на этот вопрос, но и благодаря неустанным усилиям самого Нурсултана Абишевича. Например, 10 апреля стало известно, что Объединенные Арабские Эмираты предоставили под строительство казахстанского павильона на ЭКСПО-2020 в Дубае один из самых больших участков. Договор об участии Казахстана в выставке был подписан в ходе визита нашего президента в ОАЭ.

- Казахстан придает большое значение ЭКСПО-2020, поддерживая тему выставки - «Объединяя умы - созидаем будущее», удачно интегрирующей основные подходы ЭКСПО-2017, которая прошла в Астане, - прокомментировал это достижение Чрезвычайный и Полномочный Посол РК в ОАЭ Кайрат Лама ШАРИФ.

В какую сумму обойдётся Казахстану обустройство и наполнение участка площадью 3 420 кв. м, пока не известно. Но стоит ли думать о сегодняшних деньгах, если речь идёт о созидании будущего? Тем более, что в Казахстане, похоже, изобрели новый способ их добывания - не из нефти, а из понтов. Причём действует он на всех одинаково успешно на всех уровнях.

На личностном уровне 3 385 казахстанцев отдали в госбюджет за 3 месяца 2018 года 913 млн тенге, купив престижные номера на свои автомобили. Для сравнения - за весь 2017 год было продано более 4,5 тысяч номеров повышенного спроса на сумму около 1,5 млрд тенге. Из чего можно сделать вывод о неуклонном росте благосостояния жителей нашей страны.

На региональном уровне акимы областей меряются футбольными клубами и соревнуются в том, кто из них лучше украсит пережившую ЭКСПО Астану к её 20-летию. До такой степени, что главе государства пришлось направлять их энергию в конкретное русло.

- Нужно не шумовой эффект создавать, - сказал он 5 апреля на совещании по вопросам развития столицы. - Я знаю, что все области хотят принять участие, все это должно быть в одном русле, и солидно использовать эту возможность. На области, наверное, тоже нажимать не стоит. Кто что может для столицы сделать, пусть сделают, но с толком! Не просто какой-то памятник построить, и еще что-то – улицы, скверы, парки. Уже, может, собраться и школу построить, в общем, серьезно нужно подойти.

Естественно, что нажимать на области никто не будет, поэтому и противоречия в совете президента никакого нет. Сами придут и сами построят.

А на международном уровне мы собираемся поразить своим размахом самый роскошный город мира. Дальше - только космос.