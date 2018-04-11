В Костанае на набережной планируют построить отель

Строительство нового шестиэтажного отеля известной в мире сети Ramada Encore на набережной в районе городского пляжа инвесторы планирует начать уже в этом году. Об этом сегодня, 11 апреля, на городском активе заявил исполняющий директор компании "BazisWest" Марат МОЛМУХАМЕДОВ.

- При поддержке местных властей мы планируем построить шестиэтажный отель с рестораном и фитнес-залом на набережной Костаная, - сказал инвестор. - В отеле будет 163 номера. Ramada Encore известна во всем мире. В 63 странах насчитывается 800 отелей.

Кроме этого, компания "BazisWest" планирует строительство высотного жилого дома (до 20 этажей) в районе Береке. В индустриальной зоне Костаная инвестор намерен построить завод по производству силикатного кирпича. Объем - 50 млн штук кирпичей в год.

- Отель строим для привлечения иностранных туристов, - отметил Жулмухамедов. - За счет всех своих строек планируем привлечь в область 10-15 млрд тенге инвестиций.

Аким области Архимед МУХАМБЕТОВ заявил, что давно ждал этих инвесторов в Костанае.

- В городе проблемы с отелями, - пояснил глава области. - Те, которые есть, работают, спасибо им, но мест для туристов не хватает. Заселяем инвесторов, а их вечером просят выселиться, потому что другие гости приехали. Ну где это видано? Поэтому нужно строить отели, дома. Не нужно бояться строить высокие дома. Когда я работал акимом в другом городе, предложил построить 25-этажный дом. На меня так посмотрели - подумали аким с ума сошел. Но в итоге дом построили. А чем Костанай хуже? Город должен расти вверх. Если будет расти вширь, это уже будет деревня.