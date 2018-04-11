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В Костанае на набережной планируют построить отель

Ольга ЛИХОГРАЙ

11 апреля 2018, 12:46 |  Общество

Строительство нового шестиэтажного отеля известной в мире сети Ramada Encore на набережной в районе городского пляжа инвесторы планирует начать уже в этом году. Об этом сегодня, 11 апреля, на городском активе заявил исполняющий директор компании "BazisWest" Марат МОЛМУХАМЕДОВ.

- При поддержке местных властей мы планируем построить шестиэтажный отель с рестораном и фитнес-залом на набережной Костаная, - сказал инвестор. - В отеле будет 163 номера. Ramada Encore известна во всем мире. В 63 странах насчитывается 800 отелей.

Кроме этого, компания "BazisWest" планирует строительство высотного жилого дома (до 20 этажей) в районе Береке. В индустриальной зоне Костаная инвестор намерен построить завод по производству силикатного кирпича. Объем - 50 млн штук кирпичей в год.

- Отель строим для привлечения иностранных туристов, - отметил Жулмухамедов. - За счет всех своих строек планируем привлечь в область 10-15 млрд тенге инвестиций.

Аким области Архимед МУХАМБЕТОВ заявил, что давно ждал этих инвесторов в Костанае.

- В городе проблемы с отелями, - пояснил глава области. - Те, которые есть, работают, спасибо им, но мест для туристов не хватает. Заселяем инвесторов, а их вечером просят выселиться, потому что другие гости приехали. Ну где это видано?  Поэтому нужно строить отели, дома. Не нужно бояться строить высокие дома. Когда я работал акимом в другом городе, предложил построить 25-этажный дом. На меня так посмотрели - подумали аким с ума сошел. Но в итоге дом построили. А чем Костанай хуже? Город должен расти вверх. Если будет расти вширь, это уже будет деревня.
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Комментарии к новости
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Сабыр
Re: В Костанае на набережной планируют построить отель




Отправлено: 11.04.18 - 12:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хороший сетевой отель,конечно,хорошо. Но неужели у нас столько иностранных туристов бывает? А кто знает где у нас район Береке?

Руслан
Re: В Костанае на набережной планируют построить отель




Отправлено: 11.04.18 - 12:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В городе проблемы с отелями, - пояснил глава области.

не смешно???

§ Змея Подколодная
Re: В Костанае на набережной планируют построить отель
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 416
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 11.04.18 - 13:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Код:
но мест для туристов не хватает.

Да ладно))))
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456
Re: В Костанае на набережной планируют построить отель




Отправлено: 11.04.18 - 13:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сабыр:
Хороший сетевой отель,конечно,хорошо. Но неужели у нас столько иностранных туристов бывает? А кто знает где у нас район Береке?

Разве плохо, много отелей? те совковые гостиницы которые находятся в центре, давно пора переводить в общежития.

чел
Re: В Костанае на набережной планируют построить отель




Отправлено: 11.04.18 - 13:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Если будет расти вширь, это уже будет деревня.


Москва, стало быть, деревня!
Дарвин, ау!

ордынец
Re: В Костанае на набережной планируют построить отель




Отправлено: 11.04.18 - 13:17
Комментарий удален модератором.

городской
Re: В Костанае на набережной планируют построить отель




Отправлено: 11.04.18 - 13:22
Комментарий удален модератором.

§ 112
Re: В Костанае на набережной планируют построить отель
112


(Пользователи)
Сообщений: 10879
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 11.04.18 - 13:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Руслан:
не смешно???

Попробуй дай объяву на хорошую хату в центре, с руками и ногами иностранцы вырвут..
Не говоря уже о наших..
Смешно что с этим временили..
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кск
Re: В Костанае на набережной планируют построить отель




Отправлено: 11.04.18 - 13:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
район Береке - это район старого аэропорта, согласно ономастическим мероприятиям ныне ул. К.Доненбаевой/ бывшая Авиационная.
Вмето БК строевских 6 этажек - без лифта! и без парковки!, сделали бы нормальный 25 этажный микрорайон как в современных городах. внутри садик и школу, парковку и въезд. Но это уже что-то из разряда фантастики. Судя по настрою и словам инициатора - нашей "деревне" далеко..

Юбилейный
Re: В Костанае на набережной планируют построить отель




Отправлено: 11.04.18 - 13:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Береке это пустырь за плазой. Там будет новый микрорайон. А гостиница не к чему, дорого там жить. Лучше снять квартиру гостям

§ yudjin
Re: В Костанае на набережной планируют построить отель
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5209
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 11.04.18 - 13:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ёкарный бабай... проблем не осталось?
это просто 3,14...ц... город утопает в грязи, а они в эту грязелечебницу заманить инвесторов и туристов пытаются .... да еще чем? ОТЕЛЕМ!
Не историей, на которую плюют...
не зелеными ухоженными улицами... которые все нах... повырубали
не цивилизованным сервисом и культурой ....

А как от сей гостиницы туристы будут добираться, если ни один автобус не ходит?
Еще интересно, а 3 гостиницы на расстоянии вытянутой ноги - это не много?
Там же уже есть пара: был горнолыжный курорт - стал гостиница с рестораном...
открыли спортзал тяжелой атлетики ... и там номера...
видать что-то в этом есть... гостиничном бизнесе?

[Исправлено: yudjin, 11.04.2018 - 13:40]
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§ yudjin
Re: В Костанае на набережной планируют построить отель
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5209
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 11.04.18 - 13:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
- За счет всех своих строек планируем привлечь в область 10-15 млрд тенге инвестиций.

дележка шкуры не убитого медведя в стиле мифов древней греции ...
цифырки - вот весь цимус затей акиматовских.
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§ 112
Re: В Костанае на набережной планируют построить отель
112


(Пользователи)
Сообщений: 10879
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 11.04.18 - 13:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
гостиницы туристы будут добираться, если ни один автобус не ходит?

У 43го нашего полторы тысячи авто стоит готовых, проезд стоит один доллар в любой конец города..
И вообще раз приехали пусть платят..
Мы же в Хургадах или Кимерах не гоняем на автобусах..
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Бывалый
Re: В Костанае на набережной планируют построить отель




Отправлено: 11.04.18 - 14:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
кск:
сделали бы нормальный 25 этажный микрорайон как в современных городах

Ага.
Микр из свечек.
За жд путями.
И получить мегапробки под гагаринским путепроводом.
Цитата:
Город должен расти вверх.

Он немного путает.
Кустанай не Актюбинск.
Это там широченные улицы и проспекты...
А тут у нас махновщина и сплошняком переулки, которые все называют улицами...
Улиц у нас две, и называют их все проспектами: Абая и Герцена (Кобыланды).
Ну В-Интернационалистов еще похожа на улицу...
Всё-о-о-о...

Аманда из Амангельды
Re: В Костанае на набережной планируют построить отель




Отправлено: 11.04.18 - 14:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"Город должен расти вверх. Если будет расти вширь, это уже будет деревня". Я бы, конечно, поспорил с Архимедом. Есть безликие города с кучей высоток, давящие на человека, вызывающие у него чувство гнева и растерянности, постоянной депрессии и негодования. Яркий тому пример наша столица. А есть уютные города для людей, для жизни, где дома невысокие, но они продуманы до мелочей, изучены особенности климата и налажены все необходимые коммуникации и продумана четко логистика. Вот это город! Таких можно отыскать миллион, достаточно изучить финский опыт. И кто тут колхозник с плоским мышлением? :-P

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