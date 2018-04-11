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Раскрывать банковскую тайну налоговикам планируют в Казахстане

11 апреля 2018, 10:41 |  Государство

Законопроект, рассматриваемый в Мажилисе, предусматривает право на передачу информации по валютным операциям, содержащей банковскую тайну, Комитету государственных доходов, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Иллюстративное фото с сайта pixabay.com

- Невозможно только нормами закона обеспечить контроль за выводом капитала. Вывод капитала может осуществляться нелегальными способами или маскируясь под законные сделки. Прямые ограничительные меры могут ухудшить инвестиционный климат и условия бизнеса для добросовестных предпринимателей. Это также неприемлемо в рыночной экономике. Поэтому законопроект предусматривает право на передачу информации по валютным операциям, содержащей банковскую тайну, Комитету государственных доходов, - заявил глава Нацбанка Данияр Акишев на пленарном заседании Мажилиса.

По его словам, постоянно действующий и эффективный информационный обмен между заинтересованными госорганами позволит выявлять недостоверные сведения по одной и той же сделке, которые поступают в разные госорганы.

Акишев уточнил, что принятие законопроекта не повлияет на простых граждан. Изменения касаются только крупных валютных операций.
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