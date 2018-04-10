12 девушек спасли из сексуального рабства сотрудники УБОП в Костанае

Как сообщили сегодня, 10 апреля, на брифинге в ДВД Костанайской области, организованная преступная группа, занимавшаяся вовлечением девушек в занятие проституцией, была разоблачена в марте 2018 года.

Задержаны 6 подозреваемых, 5 из них водворены в следственный изолятор. Среди задержанных - одна девушка, она находится под подпиской о невыезде. Проводится досудебное расследование.

Подозреваемые входили в доверие к девушкам через своих знакомых, обещая им защиту и пользуясь их нуждой в деньгах и проблемами с жильём. Затем приглашали на квартиры, где с ними распивали спиртные напитки, после чего угрозами заставляли их заниматься проституцией. 12 девушек были вовлечены в сексуальное рабство, у них отбирали документы и средства связи. Деньги за оказание интимных услуг они не получали.

- Все девушки были из неблагополучных семей, - рассказал на брифинге начальник отдела УБОП ДВД Костанайской области Юрий РУЗАНОВ. - Из 12 освобождённых двое являются воспитанницами детских домов. Подозреваемые разрешали своим жертвам звонить их родственникам, но в этот момент находились рядом, чтобы жертвы не сообщили о случившимся. Возбуждены дела по ст. 308 (вовлечение в занятие проституцией), 309 (организация и содержание притона для занятие проституцией или сводничества), а также ст. 262 ч. 2 УК РК (создание организованной преступной группы). Кроме этого, у задержанных лиц усматриваются признаки состава преступлений, предусмотренных ст. 126 УК РК (незаконное лишение свободы) и 128 УК РК (торговля людьми). Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статьям 126 и 128.

Преступная группа действовала на территории области около полугода. В полиции отмечают, что количество жертв может быть не окончательным.

Некоторые рабыни решались на побег, но к ним преступники применяли силу. Возраст потерпевших - от 18-ти до 32 лет. Подозреваемые постоянно меняли съёмные квартиры, чтобы было тяжелее отследить передвижение секс-рабынь. Девушки в основном были приезжие - из районов Костанайской области. У преступной группы изъят травматический пистолет.

- Девушки находятся под защитой, они признаны жертвами торговли людьми, им оказывается необходимая помощь, - подчеркнул Юрий Рузанов.