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В Костанае школьник свел счеты с жизнью из-за неразделенной любви

Татьяна НАЗАРУК

10 апреля 2018, 12:11 |  Происшествия

Трагедия случилась в воскресенье, 8 апреля. 17-летний парень оставил маме предсмертную записку. Свой поступок он объяснил тем, что страдал от неразделенной любви к девочке. Утром его нашли повешенным в недостроенном коттедже рядом с домом.

Иллюстративное фото

Эту информацию «НГ» подтвердила и. о. руководителя отдела образования Костаная Гульсум УРАЗБАЕВА.

- В 6 часов утра родители обнаружили его тело, - рассказала она «НГ». - Это было самоубийство из-за неразделенной любви. Директор школы, в которой учился парень, ходил в тот же день туда, читал предсмертную записку. Это очень страшно. У парня семья благополучная, обеспеченная. У него есть старшие сестры и младший брат. Он хорошо учился, к нему никогда не было никаких замечаний. Нигде на учете он не состоял.

Парень учился в вечерней школе № 1. Он хотел поступить в Троицкий авиационный колледж, но не сдал экзамены и пришел в вечернюю школу.

Как стало известно «НГ», директор школы уже получил строгий выговор.

ДВД и прокуратура этот инцидент пока не прокомментировали.
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Комментарии к новости
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Машенька
Re: В Костанае школьник свел счеты с жизнью из-за неразделенной...




Отправлено: 10.04.18 - 12:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Какой ужас :-o бедные родители,крепитесь!

§ Сергей_я
Re: В Костанае школьник свел счеты с жизнью из-за неразделенной...
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2425
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 10.04.18 - 12:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
директор школы уже получил строгий выговор.

За что? Да у каждого 2го такие страдания в возрасте 15-20 лет. Тут уже зависит от психики многое.
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Татьяна
Re: В Костанае школьник свел счеты с жизнью из-за неразделенной...




Отправлено: 10.04.18 - 12:39
Комментарий удален модератором.

Кустанаец 2
Re: В Костанае школьник свел счеты с жизнью из-за неразделенной...




Отправлено: 10.04.18 - 12:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А причем директор? Тут родителям надо было объяснить парню, что мужиков меньше. И чтобы не забивал себе голову иллюзиями. Родителям соболезнования! И не надо искать крайних.....

§ 112
Re: В Костанае школьник свел счеты с жизнью из-за неразделенной...
112


(Пользователи)
Сообщений: 10850
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 10.04.18 - 12:41
Комментарий удален модератором.
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Ереке
Re: В Костанае школьник свел счеты с жизнью из-за неразделенной...




Отправлено: 10.04.18 - 12:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
строгий выговор... на всякий случай? Если с Минобразования позвонят?

nik58
Re: В Костанае школьник свел счеты с жизнью из-за неразделенной...




Отправлено: 10.04.18 - 12:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
директор при чем ?

.....
Re: В Костанае школьник свел счеты с жизнью из-за неразделенной...




Отправлено: 10.04.18 - 13:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как и многие, в молодости пережил состояние влюбленности. Все было взаимно, но она уже была замужем. В итоге, расстались. Пережил, процесс не легкий. Когда я понял, что в меня влюбилась девушка, как когда то это было со мной, решил сделать ее счастливой. Прожили уже более 27 лет и внуки, все как положено. Сделал вывод, что состояние влюбленности это разновидность психического расстройства на фоне...... Это расстройство может носить временный характер либо вяло протекающий, длительный характер. Чем раньше это поймешь, тем лучше. Просто надо помнить простую истину о том, что человек должен жить ради другого человека и продолжения рода человеческого, все остальные впечатления, желания, страдания и удачи должны уступить этому. Со временем, любовь и понимание ее сущности наполняются новым содержанием и смыслом. То, возле чего или кого, раньше мог пройти мимо, со временем могут стать смыслом жизни. Но можно лечить эту болезнь вовремя и главное лекарство безопасности и сдерживания от опасных поступков это твои близкие и их сильнейшая любовь к тебе и полное взаимное доверие и понимание того, что своим плохим поступком ты можешь причинить невосполнимую боль и нескончаемые страдания самым близким на земле. Главное лекарство это правда, которой иногда недостаточно между детьми и родителями. А своей жене я сразу сказал, что не забыл другую и будет не легко, но она сказала и доказала что любит. Не сразу, но со временем она стала той единственной, ради которой стоит жить.

§ Алиса
Re: В Костанае школьник свел счеты с жизнью из-за неразделенной...
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4072
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 10.04.18 - 13:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А журналисты НГ могут задать вопрос руководителю отдела образования: За что конкретно наказан директор школы? В чем конкретно его вина!
Я тоже считаю, что это бред бредятинский. Думаю, есть те кому также интересно это, кому тоже непонятно на основании чего этот выговор вынесен. :-x
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* Ольга Колоколова
Re: В Костанае школьник свел счеты с жизнью из-за неразделенной...
Ольга Колоколова

Модератор
(Администрация)
Сообщений: 2241
Регистрация: 24.12.06
Отправлено: 10.04.18 - 13:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
За что конкретно наказан директор школы? В чем конкретно его вина! Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=753127&topic_id=33957&forumid=1#753127
А вот традиция у нас - делать педагогов ответственными за то, за что они отвечать не могут(. Я понимаю, когда речь идет об упущенном конфликте в школе, об обострении отношений между учителем и учеником. Но директор вечерней школы и любовные переживания ученика этой школы... Бедные учителя.
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§ Алиса
Re: В Костанае школьник свел счеты с жизнью из-за неразделенной...
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4072
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 10.04.18 - 13:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ольга Колоколова:
А вот традиция у нас - делать педагогов ответственными за то, за что они отвечать не могут(

я это очень хорошо знаю, потому и прошу задать этот вопрос. НУ согласитесь - ненормально. Может все же получится снять этот выговор. Может хоть одному директору/учителю (там явно могли и классному руководителю влепить по первое число, если таковой в вечерней школе имеется) поможем - ведь тут реально ни за что! просто патамушта -патамушта - по традиции... крайнего найти. В этом положении часто оказываются педагоги: то заберменеет школьница, то ДТП в летнее время, то еще что-то что происходит во внеучебное время и педагоги крайними оказываются....
Когда у нас здравомыслие будет присутствовать?

[Исправлено: Алиса, 10.04.2018 - 13:52]
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* Ольга Колоколова
Re: В Костанае школьник свел счеты с жизнью из-за неразделенной...
Ольга Колоколова

Модератор
(Администрация)
Сообщений: 2241
Регистрация: 24.12.06
Отправлено: 10.04.18 - 13:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Когда у нас здравомыслие будет присутствовать? Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=753142&topic_id=33957&forumid=1#753142
Алиса, я думаю, когда директор школы, педагог - тот, кого наклонили не по делу - возмутится и начнет доказывать свое право не быть дежурным "виноватым", не выполнять бессмысленные и незаконные разнарядки и распоряжения. Вот тогда. А если директор предпочитает выговор, если его коллектив таким решением сверху доволен - что там газете делать?
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гость
Re: В Костанае школьник свел счеты с жизнью из-за неразделенной...




Отправлено: 10.04.18 - 14:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ольга Колоколова:
кого наклонили не по делу - возмутится и начнет доказывать свое право не быть дежурным "виноватым",


сленг какой-то базарный. не пристало как бы по рангу.

Бывалый
Re: В Костанае школьник свел счеты с жизнью из-за неразделенной...




Отправлено: 10.04.18 - 14:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ольга Колоколова:
если его коллектив таким решением сверху доволен - что там газете делать?

Как - что делать?
Строить гражданское общество.
Учить людей отстаивать свои права.
Вы ж сами себя много лет пяткой в груть стучите что-де вы тут гражданское общество строите и за мир во всем мире...
Чо эт вы в кусты побежали-то?

ВУДУ из Никарагуа
Re: В Костанае школьник свел счеты с жизнью из-за неразделенной...




Отправлено: 10.04.18 - 14:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Интересно, значит когда погиб или умер школьник выговор директору, а когда 60% жителей казахстана живут грубо сказать в нищете это нормально, почему я не слышно о выговорах в отношении гос. чиновников???

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