Трагедия случилась в воскресенье, 8 апреля. 17-летний парень оставил маме предсмертную записку. Свой поступок он объяснил тем, что страдал от неразделенной любви к девочке. Утром его нашли повешенным в недостроенном коттедже рядом с домом.
Иллюстративное фото
Эту информацию «НГ» подтвердила и. о. руководителя отдела образования Костаная Гульсум УРАЗБАЕВА.
- В 6 часов утра родители обнаружили его тело, - рассказала она «НГ». - Это было самоубийство из-за неразделенной любви. Директор школы, в которой учился парень, ходил в тот же день туда, читал предсмертную записку. Это очень страшно. У парня семья благополучная, обеспеченная. У него есть старшие сестры и младший брат. Он хорошо учился, к нему никогда не было никаких замечаний. Нигде на учете он не состоял.
Парень учился в вечерней школе № 1. Он хотел поступить в Троицкий авиационный колледж, но не сдал экзамены и пришел в вечернюю школу.
Как стало известно «НГ», директор школы уже получил строгий выговор.
ДВД и прокуратура этот инцидент пока не прокомментировали.
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