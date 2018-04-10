В течение трех лет проезд по 15 тысячам километров дорог республиканского значения планируют сделать платным. Об этом рассказал министр по инвестициям и развитию Казахстана Женис Касымбек, передает корреспондент Tengrinews.kz.
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- В настоящее время по механизму государственно-частного партнерства прорабатываем вопрос внедрения платности на автомобильных дорогах республиканского значения. Данное предложение было инициировано частным партнером, который предлагает внедрить в течение трех лет платность на 15 тысячах километров с дальнейшей их эксплуатацией в течение 10 лет, - сообщил министр на заседании правительства.
По его словам, 2 апреля на интернет-ресурсах и в печатных изданиях было опубликовано извещение об инициировании проекта.
- Если в течение 60 дней после опубликования потенциальными поставщиками будет выражена заинтересованность и представлены альтернативные предложения, отбор частного партнера будет осуществлен через конкурс, - уточнил он.
По данным пресс-службы МИР, стоимость проекта составляет 97,5 миллиарда тенге. Период строительства - 2019-2022 годы, срок эксплуатации - 2020-2031 годы.
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