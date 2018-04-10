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ТАНОМИ
Еще 15 тысяч километров дорог планируют сделать платными в Казахстане
Цитата:"Данное предложение было инициировано частным партнером, который предлагает внедрить в течение трех лет платность на 15 тысячах километров с дальнейшей их эксплуатацией в течение 10 лет,...
10.04.18 14:53
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Еще 15 тысяч километров дорог планируют сделать платными в Казахстане

10 апреля 2018, 11:58 |  Государство

В течение трех лет проезд по 15 тысячам километров дорог республиканского значения планируют сделать платным. Об этом рассказал министр по инвестициям и развитию Казахстана Женис Касымбек, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Фото ©Турар Казангапов

- В настоящее время по механизму государственно-частного партнерства прорабатываем вопрос внедрения платности на автомобильных дорогах республиканского значения. Данное предложение было инициировано частным партнером, который предлагает внедрить в течение трех лет платность на 15 тысячах километров с дальнейшей их эксплуатацией в течение 10 лет, - сообщил министр на заседании правительства.

По его словам, 2 апреля на интернет-ресурсах и в печатных изданиях было опубликовано извещение об инициировании проекта.

- Если в течение 60 дней после опубликования потенциальными поставщиками будет выражена заинтересованность и представлены альтернативные предложения, отбор частного партнера будет осуществлен через конкурс, - уточнил он.

По данным пресс-службы МИР, стоимость проекта составляет 97,5 миллиарда тенге. Период строительства - 2019-2022 годы, срок эксплуатации - 2020-2031 годы.
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Комментарии к новости

362
Re: Еще 15 тысяч километров дорог планируют сделать платными в...




Отправлено: 10.04.18 - 12:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Будут платные дороги, будет прибыль,будут вкладываться частные компании в строительство таких дорог, инфроструктуру, кафе, гостиницы, заправки, рем мастерские, мойки, не забывайте что у нас будет проходить шелковый путь, это же золотое дно, те кто вложиться будут иметь колоссальные доходы, а плата 200-500 тенге что бы, проехать с комфортом с китайской границы, до границы РФ не стоит ничего.

кросавчег
Re: Еще 15 тысяч километров дорог планируют сделать платными в...




Отправлено: 10.04.18 - 12:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
давно пора и патрульки убрать с платных трасс.Будет проезд быстрее и дешевле :lol:

§ 112
Re: Еще 15 тысяч километров дорог планируют сделать платными в...
112


(Пользователи)
Сообщений: 10850
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 10.04.18 - 12:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Давно пора..
Чтоб не ныли..
Услуги электрика или водохранителя оплачиваются ежедневно и всегда, дорожникам тоже должны платить соответствующе..
Профайл

АфроАмериканец
Re: Еще 15 тысяч километров дорог планируют сделать платными в...




Отправлено: 10.04.18 - 13:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
дорожникам тоже должны платить соответствующе..
:-( на данный момент,ситуация такова, что дорожники должны платить, каждому водителю...за ямы по колено...на проезжей части..за "шифер" на асфальте, которому то всего 2 года... :-(

Додо
Re: Еще 15 тысяч километров дорог планируют сделать платными в...




Отправлено: 10.04.18 - 13:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
362:
Будут платные дороги, будет прибыль,будут вкладываться частные компании в строительство таких дорог

Наивные, сделают платными то что уже сейчас построено. Агашки только профит собирать будут. Теперь от Астаны до Троицка за двух полосную дорогу платить надо будет. А как не чистили под Сурганом неделями , так и не будут чистить.

Господин
Re: Еще 15 тысяч километров дорог планируют сделать платными в...




Отправлено: 10.04.18 - 13:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Додо:
Наивные, сделают платными то что уже сейчас построено. Агашки только профит собирать будут

К сожалению вы правы.

362
Re: Еще 15 тысяч километров дорог планируют сделать платными в...




Отправлено: 10.04.18 - 14:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Додо:
А как не чистили под Сурганом неделями , так и не будут чистить.

значит потеряют доход, хочь, чисти, хочь, не чисти.Цитата:
Додо:
Теперь от Астаны до Троицка за двух полосную дорогу платить надо будет.

потому как туда вложили деньги, а вложении должны окупаться, мы же не в совке живем, где тупые, безмозглые руководители, просто выкидывали деньги на ветер, в результате чего СССР обанкротилось и исчезла.

Гы
Re: Еще 15 тысяч километров дорог планируют сделать платными в...




Отправлено: 10.04.18 - 14:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
АфроАмериканец:
на данный момент,ситуация такова, что дорожники должны платить, каждому водителю...за ямы по колено...на проезжей части..за "шифер" на асфальте, которому то всего 2 года..

вот когда дороги будут частными, про это забудьте.

буран
Re: Еще 15 тысяч километров дорог планируют сделать платными в...




Отправлено: 10.04.18 - 14:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гы:
проезжей части..за "шифер" на асфальте, которому то всего 2 года..

Шыфер на асфальте по Абая образовался сразу во время реконструкции.

декаданс
Re: Еще 15 тысяч километров дорог планируют сделать платными в...




Отправлено: 10.04.18 - 14:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
...осталось еще сделать платным воздух и хождение по тротуарам...больше ничего бесплатного уже не осталось...)))))))))))))))

Господин
Re: Еще 15 тысяч километров дорог планируют сделать платными в...




Отправлено: 10.04.18 - 14:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
362:
потому как туда вложили деньги, а вложении должны окупаться, мы же не в совке живем, где тупые, безмозглые руководители, просто выкидывали деньги на ветер, в результате чего СССР обанкротилось и исчезла.

Совок как вы называете построил эту дорогу, а теперь кто-то получит ее и будет стричь купоны.

Не желаете мне передать свою жилплощадь? Я вам сделаю ремонтик, а вы мне будите платить арендную плату. Договорились? :)

ТАНОМИ
Re: Еще 15 тысяч километров дорог планируют сделать платными в...




Отправлено: 10.04.18 - 14:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:"Данное предложение было инициировано частным партнером, который предлагает внедрить в течение трех лет платность на 15 тысячах километров с дальнейшей их эксплуатацией в течение 10 лет, "
"По данным пресс-службы МИР, стоимость проекта составляет 97,5 миллиарда тенге. Период строительства - 2019-2022 годы, срок эксплуатации - 2020-2031 годы.

Платность на 15 тыс. км? ВНЕДРИТЬ? То есть уже построенных? И 10 лет брать деньги? Или построить в течение 3-х лет 15 тыс. км (стоимость проекта - 97,5, срок стр-ва - 3 года) ? Что нереально. Мне, как обывателю не понятно!

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