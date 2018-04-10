В Нацбанке признали, что страхование от ЧС в Казахстане недоступно для населения
Данияр Акишев готов обсудить с госорганами возможные механизмы страхования от стихийных бедствий, передает Informburo.kz.
Фото из архива "НГ"
Национальный банк согласился с доводами депутата Мажилиса Азата Перуашева о необходимости введении страхования от стихийных бедствий, сообщает пресс-служба партии "Ак жол".
Председетель Нацбанка Данияр Акишев в ответе на депутатский запрос партии сообщил, что затраты государства на ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций с каждым годом увеличиваются.
- Предлагаемые страховыми организациями услуги практически недоступны для людей. При страховом тарифе от 0,2% до 0,4% от стоимости жилища стоимость страхового полиса недоступна для широких слоёв населения, – отметил Акишев.
Глава Нацбанка выразил готовность обсудить с заинтересованными госорганами возможные механизмы по страхованию от катастрофических рисков, учитывая положительную международную практику.
В свою очередь фракция "Ак жол" предлагает организовать работу по развитию рынка страхования, внедрению и популяризации инструментов страхования жилья от стихийных бедствий с учётом реальных возможностей граждан и их защитой от недобросовестных участников рынка.
На пленарном заседании 14 марта Азат Перуашев назвал нынешний подход к поддержке населения при ЧС "примером бесхозяйственности и непрофессионализма чиновников, которые не формируют у населения ответственность за собственную безопасность".
- Фракция "Ак жол" поддерживает эти обращения граждан к госорганам с просьбой о выделении средств пострадавшим. В то же время мы вынуждены констатировать, что эта ситуация повторяется из года в год, и каждый раз весна приходит неожиданно, внезапно тают снега и идут дожди. И мы каждый раз требуем денег у государства, – сказал он.
Депутаты полагают, что более продуктивным было бы не принуждение, а осознанное вовлечение граждан.
- Нужно создавать условия, при которых страховать жильё было бы выгоднее, чем жить под постоянной угрозой очередного наводнения, а отводить участки для жилищного строительства в паводкоопасных зонах было для чиновников дороже, чем брать за это взятки, – отметил Азат Перуашев.
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