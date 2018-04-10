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В Нацбанке признали, что страхование от ЧС в Казахстане недоступно для населения

10 апреля 2018, 11:10 |  Государство

Данияр Акишев готов обсудить с госорганами возможные механизмы страхования от стихийных бедствий, передает Informburo.kz.

Фото из архива "НГ"

Национальный банк согласился с доводами депутата Мажилиса Азата Перуашева о необходимости введении страхования от стихийных бедствий, сообщает пресс-служба партии "Ак жол".

Председетель Нацбанка Данияр Акишев в ответе на депутатский запрос партии сообщил, что затраты государства на ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций с каждым годом увеличиваются.

- Предлагаемые страховыми организациями услуги практически недоступны для людей. При страховом тарифе от 0,2% до 0,4% от стоимости жилища стоимость страхового полиса недоступна для широких слоёв населения, – отметил Акишев.

Глава Нацбанка выразил готовность обсудить с заинтересованными госорганами возможные механизмы по страхованию от катастрофических рисков, учитывая положительную международную практику.

В свою очередь фракция "Ак жол" предлагает организовать работу по развитию рынка страхования, внедрению и популяризации инструментов страхования жилья от стихийных бедствий с учётом реальных возможностей граждан и их защитой от недобросовестных участников рынка.

На пленарном заседании 14 марта Азат Перуашев назвал нынешний подход к поддержке населения при ЧС "примером бесхозяйственности и непрофессионализма чиновников, которые не формируют у населения ответственность за собственную безопасность".

- Фракция "Ак жол" поддерживает эти обращения граждан к госорганам с просьбой о выделении средств пострадавшим. В то же время мы вынуждены констатировать, что эта ситуация повторяется из года в год, и каждый раз весна приходит неожиданно, внезапно тают снега и идут дожди. И мы каждый раз требуем денег у государства, – сказал он.

Депутаты полагают, что более продуктивным было бы не принуждение, а осознанное вовлечение граждан.

- Нужно создавать условия, при которых страховать жильё было бы выгоднее, чем жить под постоянной угрозой очередного наводнения, а отводить участки для жилищного строительства в паводкоопасных зонах было для чиновников дороже, чем брать за это взятки, – отметил Азат Перуашев.
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Комментарии к новости

Дима
Re: В Нацбанке признали, что страхование от ЧС в Казахстане...




Отправлено: 10.04.18 - 11:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да, если было такое страхование, доступно населению, то не рыдали бы наши люди у своих домов,и не проклинали власти и требовали компенсации за утерянное имущество,а страховые компании дрючили бы владельцев плотин, озер, и другого хозяйства, а, как ненавистные нам американцы,посмотрели бы с улыбкой на свое жилище, и пошли получать компенсации в страховой компании за потерянное имущество и приобрели бы имущество даже лучше чем было, и ни у кого ничего не требовали.

кустанаец
Re: В Нацбанке признали, что страхование от ЧС в Казахстане...




Отправлено: 10.04.18 - 11:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
да ктож будем им страховать это жилье,
которое заведомо раз в год будет затапливаться.
это надо дураком быть.

§ Медный
Re: В Нацбанке признали, что страхование от ЧС в Казахстане...
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2020
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 10.04.18 - 11:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Шах и мат, бывалый :-)
Профайл

§ Медный
Re: В Нацбанке признали, что страхование от ЧС в Казахстане...
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2020
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 10.04.18 - 12:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
затраты государства на ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций с каждым годом увеличиваются.

за счёт чего они (затраты) увеличиваются?
Профайл

Дима
Re: В Нацбанке признали, что страхование от ЧС в Казахстане...




Отправлено: 10.04.18 - 12:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
кустанаец:
да ктож будем им страховать это жилье,
которое заведомо раз в год будет затапливаться.
это надо дураком быть.

у нас же не весь Казахстан затапливает, в Америке есть местности, где три раза в год затапливает, страхуют же, еще и прибыли миллиардные имеют, за счет тех, кого раз в три в года, один раз затапливает.

Бывалый
Re: В Нацбанке признали, что страхование от ЧС в Казахстане...




Отправлено: 10.04.18 - 12:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Медный:
Шах и мат, бывалый

В чем же шах и мат?
При средней стоимости жилья в этих затопляемых поселках дай бог 2 млн тенге, по максимальной ставке 0,4% страховой взнос в год 8 тыс тенге - это недоступная сумма?
Ты совсем больной?
Другой вопрос что люди не хотят платить, а желают сесть государству на шею...

андрей
Re: В Нацбанке признали, что страхование от ЧС в Казахстане...




Отправлено: 10.04.18 - 12:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да в Казахстане много чего недоступно , а точнее многим что ........не все это признают .

§ Медный
Re: В Нацбанке признали, что страхование от ЧС в Казахстане...
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2020
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 10.04.18 - 13:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
- Предлагаемые страховыми организациями услуги практически недоступны для людей. При страховом тарифе от 0,2% до 0,4% от стоимости жилища стоимость страхового полиса недоступна для широких слоёв населения,

ну тебе то виднее чем Акишеву ;-)
Профайл

Бывалый
Re: В Нацбанке признали, что страхование от ЧС в Казахстане...




Отправлено: 10.04.18 - 14:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Медный:
ну тебе то виднее чем Акишеву

При чем тут Акишев?
У него свое мнение, у меня свое.
А у тебя-то есть свое мнение?
Что скажешь: 8 тыс в год - это недоступная сумма?

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