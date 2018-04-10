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Первая в 2018 году уличная ярмарка пройдет в Костанае на следующей неделе

Татьяна НАЗАРУК

10 апреля 2018, 10:50 |  Общество

Первая в этом году сельскохозяйственная ярмарка в "летнем режиме" пройдет в субботу, 21 апреля. Место - Сити-центр, район почтамта. Начало работы - в 9.00.

Фото из архива "НГ"

Как сообщает пресс-служба акима Костаная, торговля будет масштабной, в ней примут участие сельхозтоваропроизводители городов и районов.

Цены, по традиции, обещают ниже рыночных на 15-20%. Но точной информации по ценам и количеству продукции пока нет. Как сообщили "НГ" в отделе сельского хозяйства Костаная, ее сообщат на следующей неделе.

Напомним, что в зимнее время сельхозярмарку проводили в здании выставочного зала ТОО "КазНИИМЭСХ", около ТЦ "Емшан"
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Комментарии к новости

кустанаец
Re: Первая в 2018 году уличная ярмарка пройдет в Костанае на...




Отправлено: 10.04.18 - 13:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
///обещают ниже рыночных на 15-20%////

что такое рыночные цены?
на складской? или в супермаркете?
и на этом базаре в центре будет дешевле на 20 процентов дешевле чем на складской?
что то брехня какая -то скорее всего.
хоть я на складской и не бываю.
и на эти ярмарки не хожу.

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