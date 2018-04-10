Первая в 2018 году уличная ярмарка пройдет в Костанае на следующей неделе

Первая в этом году сельскохозяйственная ярмарка в "летнем режиме" пройдет в субботу, 21 апреля. Место - Сити-центр, район почтамта. Начало работы - в 9.00.

Фото из архива "НГ"

Как сообщает пресс-служба акима Костаная, торговля будет масштабной, в ней примут участие сельхозтоваропроизводители городов и районов.

Цены, по традиции, обещают ниже рыночных на 15-20%. Но точной информации по ценам и количеству продукции пока нет. Как сообщили "НГ" в отделе сельского хозяйства Костаная, ее сообщат на следующей неделе.

Напомним, что в зимнее время сельхозярмарку проводили в здании выставочного зала ТОО "КазНИИМЭСХ", около ТЦ "Емшан"