Первая в 2018 году уличная ярмарка пройдет в Костанае на следующей неделе
Татьяна НАЗАРУК
Первая в этом году сельскохозяйственная ярмарка в "летнем режиме" пройдет в субботу, 21 апреля. Место - Сити-центр, район почтамта. Начало работы - в 9.00.
Фото из архива "НГ"
Как сообщает пресс-служба акима Костаная, торговля будет масштабной, в ней примут участие сельхозтоваропроизводители городов и районов.
Цены, по традиции, обещают ниже рыночных на 15-20%. Но точной информации по ценам и количеству продукции пока нет. Как сообщили "НГ" в отделе сельского хозяйства Костаная, ее сообщат на следующей неделе.
Напомним, что в зимнее время сельхозярмарку проводили в здании выставочного зала ТОО "КазНИИМЭСХ", около ТЦ "Емшан"
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