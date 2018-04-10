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Водитель ГАЗели стал причиной серьезной аварии в Костанае

Ксения РЕБИК

10 апреля 2018, 10:06 |  Происшествия

О ДТП на перекрестке улиц Баймагамбетова и Леонида Беды "НГ" 9 апреля сообщили читатели. Пользователь под ником Ночной дозор прислал в редакцию фото и видео последствий столкновения ГАЗели и Toyota Land Cruiser.

Как сообщила позже пресс-служба ДВД Костанайской области, виновником аварии, произошедшей в 10 часов утра, был водитель ГАЗели. Land Cruiser ехал по Баймагамбетова со строны КЖБИ в центр, а водитель ГАЗели, следующий по встречной полосе, решил совершить поворот на улицу Леонида Беды.

"Водитель микроавтобуса нарушил правила, не пропустив джип, движущийся по главной дороге. Полицейскими составлена схема ДТП, дело в производстве дознавателей УВД Костаная," - сообщает пресс-служба.

23-летний водитель ГАЗели получил травмы и был госпитализирован в городскую больницу, 30-летний водитель Land Cruiser отделался ушибами.
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Комментарии к новости

wasya
Re: Водитель ГАЗели стал причиной серьезной аварии в Костанае




Отправлено: 10.04.18 - 10:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
водитель ГАЗели, следующий по встречной полосе

серьезно? :-o

§ Сергей_я
Re: Водитель ГАЗели стал причиной серьезной аварии в Костанае
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2425
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 10.04.18 - 10:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Теперь водителю Газели до конца жизни придется рассчитываться за крузак
Профайл

мимо ехал...на УАЗе
Re: Водитель ГАЗели стал причиной серьезной аварии в Костанае




Отправлено: 10.04.18 - 10:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
серьезно?
ну ясен пень...серьезно 8-) для водителя Крузака..он был на встречной полосе ;-) ( это тут и имеется ввиду ) при повороте налево, следует пропустить транспортные средства, двигающиеся прямо... :-( но из предоставленных фото видно...что Крузак " постучался" в правую сторону Гадзилы..как раз в момент маневра...печально, для обоих...утро не задалось... :-x

кск
Re: Водитель ГАЗели стал причиной серьезной аварии в Костанае




Отправлено: 10.04.18 - 10:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Судя по всему автор хотел сказать двигающийся навстречу по противоположной полосе)) но решил не "париться".
Водитель газели - не пропустил, потому что он и не мог видеть как появился крузак. При скорости 60 газели пол лица не снесет, так что она по швам разошлась. Судя по всему было "коллективно решено" восстановить силами страховой и виновника автомобиль который немного дороже, либо парень до сих пор в шоке. Мое личное мнение.

§ Vital
Re: Водитель ГАЗели стал причиной серьезной аварии в Костанае
Vital


(Пользователи)
Сообщений: 5456
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 10.04.18 - 10:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Очень интереснный этот тип " ночной дозор" он всегда оказывается в нужном месте , в нужный час. :lol: Совпадение?
Профайл

Гы..
Re: Водитель ГАЗели стал причиной серьезной аварии в Костанае




Отправлено: 10.04.18 - 11:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
даа... газели, то же могут кусаться, крузака здорово покоцал, а говорили неубиваемы, даже подушки безопасности не сработали.

362
Re: Водитель ГАЗели стал причиной серьезной аварии в Костанае




Отправлено: 10.04.18 - 11:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Всем хороша Русская машина, пулемета не хватает.

§ drakon
Re: Водитель ГАЗели стал причиной серьезной аварии в Костанае
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13674
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 10.04.18 - 11:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
ночной дозор" он всегда оказывается в нужном месте , в нужный час. :lol: Совпадени

Виталик,ты знаешь,я ему даже - завидую, всегда - новость... :oops:
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§ 112
Re: Водитель ГАЗели стал причиной серьезной аварии в Костанае
112


(Пользователи)
Сообщений: 10850
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 10.04.18 - 12:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Даже если была обоюдка, то слышал что нужно договариваться чтобы кого то обвинить, страховая в этом случае кому то выплатит, потом немного делят денешку..
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ог
Re: Водитель ГАЗели стал причиной серьезной аварии в Костанае




Отправлено: 10.04.18 - 13:11
Комментарий удален модератором.

Спинингист
Re: Водитель ГАЗели стал причиной серьезной аварии в Костанае




Отправлено: 10.04.18 - 14:12
Комментарий удален модератором.

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