Водитель ГАЗели стал причиной серьезной аварии в Костанае

О ДТП на перекрестке улиц Баймагамбетова и Леонида Беды "НГ" 9 апреля сообщили читатели. Пользователь под ником Ночной дозор прислал в редакцию фото и видео последствий столкновения ГАЗели и Toyota Land Cruiser.

Как сообщила позже пресс-служба ДВД Костанайской области, виновником аварии, произошедшей в 10 часов утра, был водитель ГАЗели. Land Cruiser ехал по Баймагамбетова со строны КЖБИ в центр, а водитель ГАЗели, следующий по встречной полосе, решил совершить поворот на улицу Леонида Беды.

"Водитель микроавтобуса нарушил правила, не пропустив джип, движущийся по главной дороге. Полицейскими составлена схема ДТП, дело в производстве дознавателей УВД Костаная," - сообщает пресс-служба.

23-летний водитель ГАЗели получил травмы и был госпитализирован в городскую больницу, 30-летний водитель Land Cruiser отделался ушибами.