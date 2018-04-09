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09.04.18 20:12
peshexod
Экс-акима Костаная Ахмедбека Ахметжанова переведут в колонию-поселение
анюта: ..И ведь не глупые люди вроде,но система их не щадит... Я почти расплакался ...
09.04.18 20:03
peshexod
Экс-акима Костаная Ахмедбека Ахметжанова переведут в колонию-поселение
Житель Солнца: Ведь за базар пришлось бы отвечать. Бывший сиделец? Что именно смутило? От чего щечки зарделись? Или предлагаете вора уважать как то положено? :lol: 8-)
09.04.18 20:01
peshexod
Костанайский строительный колледж представил инновационные проекты своих студентов
Россиянину сообщение пришло :lol:
09.04.18 19:55
анюта
Экс-акима Костаная Ахмедбека Ахметжанова переведут в колонию-поселение
Виновата во всём система...,просто жалко,когда нормальные люди для того,чтобы соответствовать этой системе и удержаться на должности незаметно втягиваются в красивую жизнь,теряют головы от...
09.04.18 19:52
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Центр Костаная оцепили из-за коробки с обувью

Ольга ЛИХОГРАЙ

9 апреля 2018, 17:40 |  Происшествия

Перекресток улиы Алтынсарина и проспекта Аль-Фараби в Костанае был оцеплен сегодня, 9 апреля, днём. На месте работали саперы, кинологи и полицейские.

В пресс-службе ДВД Костанайской области "НГ" пояснили, что это место в центре города оцепили из-за подозрительного пакета.

Иллюстративное фото

- 9 апреля в 15.22 на пульт 102 позвонил сотрудник АО «Казахтелеком» и сообщил об обнаружении в здании подозрительного пакета с коробкой внутри, - сообщили в ведомстве. - В целях антитеррористической безопасности вся прилегающая территория была оцеплена полицейскими. В ходе осмотра полицейскими совместно со специалистами в сумке были обнаружены личные вещи (коробка с обувью). В настоящее время владелица пакета установлена.
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Комментарии к новости

Гость
Re: Центр Костаная оцепили из-за коробки с обувью




Отправлено: 09.04.18 - 18:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
После переименования улицы Тарана, она начала пересекать проспект Аль-Фараби?

Ерлан
Re: Центр Костаная оцепили из-за коробки с обувью




Отправлено: 09.04.18 - 18:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Тауелсыздык это бывшая Тарана кажется. Это параллельные улицы с Аль-Фараби.

вундервафля
Re: Центр Костаная оцепили из-за коробки с обувью




Отправлено: 09.04.18 - 18:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гость:
После переименования улицы Тарана, она начала пересекать проспект Аль-Фараби?

Да ,начала.У нас много чего впервые теперь происходит, так же как и пересечение параллельных...

))
Re: Центр Костаная оцепили из-за коробки с обувью




Отправлено: 09.04.18 - 18:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
перекресток длинной во весь город :lol:

андрей
Re: Центр Костаная оцепили из-за коробки с обувью




Отправлено: 09.04.18 - 18:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Дело не в этом , просто в какой то момент у них мозги стали пересекаться. Хотя тоже парадокс .......мозги .Откуда ?????

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