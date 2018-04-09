Центр Костаная оцепили из-за коробки с обувью

Перекресток улиы Алтынсарина и проспекта Аль-Фараби в Костанае был оцеплен сегодня, 9 апреля, днём. На месте работали саперы, кинологи и полицейские.

В пресс-службе ДВД Костанайской области "НГ" пояснили, что это место в центре города оцепили из-за подозрительного пакета.

Иллюстративное фото

- 9 апреля в 15.22 на пульт 102 позвонил сотрудник АО «Казахтелеком» и сообщил об обнаружении в здании подозрительного пакета с коробкой внутри, - сообщили в ведомстве. - В целях антитеррористической безопасности вся прилегающая территория была оцеплена полицейскими. В ходе осмотра полицейскими совместно со специалистами в сумке были обнаружены личные вещи (коробка с обувью). В настоящее время владелица пакета установлена.