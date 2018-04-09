Центр Костаная оцепили из-за коробки с обувью
Ольга ЛИХОГРАЙ
Перекресток улиы Алтынсарина и проспекта Аль-Фараби в Костанае был оцеплен сегодня, 9 апреля, днём. На месте работали саперы, кинологи и полицейские.
В пресс-службе ДВД Костанайской области "НГ" пояснили, что это место в центре города оцепили из-за подозрительного пакета.
Иллюстративное фото
- 9 апреля в 15.22 на пульт 102 позвонил сотрудник АО «Казахтелеком» и сообщил об обнаружении в здании подозрительного пакета с коробкой внутри, - сообщили в ведомстве. - В целях антитеррористической безопасности вся прилегающая территория была оцеплена полицейскими. В ходе осмотра полицейскими совместно со специалистами в сумке были обнаружены личные вещи (коробка с обувью). В настоящее время владелица пакета установлена.
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