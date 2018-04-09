В Костанае прошёл чемпионат области по кикбоксингу
Дмитрий ПЕТРЕНКО
Турнир среди кадетов 2002-2003 г. р. и молодёжи 2000-2001 г. р. проходил 6-8 апреля в СПК «Султан». Соревнования проходили в двух разделах: лоу-кик и фулл–контакт.
СПК «Султан» давно является кузницей кикбоксёров - как профессиональных, так и любителей. Из этого зала вышли чемпионы Казахстана, Азии и мира.
Кикбоксинг - очень зрелищный вид единоборств с жёсткими ударами как руками в голову и корпус, так и ногами. Судья в ринге пристально смотрит за обстановкой и при малейшем вхождении спортсмена в состояние грогги открывает счёт, чтобы убедиться, способен ли он продолжать бой. Боковые судьи записывают очки за активные действия бойцов и ведут статистику попадания ударов.
- Мы проводим отбор среди молодёжи 2000-2001 г. р. для участия в чемпионате РК, который пройдёт 24-28 апреля в Усть-Каменогорске, - сообщил главный судья соревнований, мастер спорта РК, судья международной категории Азамат СУМАМБАЕВ. - Еще один чемпионат РК - среди спортсменов 2004-2006 г. р. будет проходить 6-10 июня в Шымкенте.
На чемпионате области 70 спортсменов из Костаная, Рудного, Затобольска и Карабалыка боролись за право называться лучшими в своих весовых категориях. Готовясь к поединкам, одни проводили бой с тенью, другие настраивались, слушая музыку, третьи отрабатывали комбинации на лапах с тренером.
- Когда мне было 5 лет, меня обижали во дворе, но у меня было много энергии и мама с папой решили направить меня так, чтобы я могла и за себя постоять, и моя энергия уходила в нужное русло, - поделилась с «НГ» победительница турнира в весовой категории 62 кг в разделе фулл–контакт Дарья ГРИНЬ из Костаная. - Поэтому выбрали единоборства. Я занималась 10 лет таэквондо и 5 лет кикбоксингом.
Дарья Гринь справа
- Дарья Гринь – девчонка очень способная, двукратная чемпионка РК, - отметил Азамат Сумамбаев. - Есть к чему расти, есть к чему стремиться. Она кадет ещё, но мы хотим её повезти на участие в чемпионате среди молодёжи. Думаю, конкуренцию она хорошую составит.
Больше всего золотых медалей на чемпионате области взяли представители костанайских спортклубов «Шанырак» и «Султан».
Фото Николая СОЛОВЬЕВА
Победители турнира
|
Девочки 2004-2006 г.р.
|
48 кг
|
Альбина Тимощук («Сарбаз»)
|
55 кг
|
Каролина Цитеркоп («Прайм»)
|
Девушки 1999 г. р. и старше
|
52 кг
|
Камила Шитая («Султан»)
|
56 кг
|
Гульнара Абдибекова («Султан»)
|
62 кг (фулл-контакт)
|
Дарья Гринь («Султан»)
|
70 кг
|
Екатерина Клышникова («Темирлан»)
|
Юноши 2004-2006 г. р.
|
26 кг
|
Степан Глазунов («Шанырак»)
|
33 кг
|
Айбек Саламгереев («Султан»)
|
36 кг
|
Нуралы Сериков (п. Затобольск)
|
39 кг
|
Айдын Айтбаев (Костанай)
|
42 кг
|
Джохар Цечоев («Султан»)
|
45 кг
|
Ильяс Жандау («Султан»)
|
48 кг
|
Женыс Жузбеков («Шанырак»)
|
54 кг
|
Даир Узаков («Прайм»)
|
60 кг
|
Айдар Жузбеков («Шанырак»)
|
66 кг
|
Дмитрий Слюсаренко («Султан»)
|
+70 кг
|
Артём Боровик
|
Юноши 2000-2001 г. р.
|
51 кг
|
Даурен Ержанов («Шанырак»)
|
54 кг
|
Дамир Хамзин («Шанырак»)
|
57 кг
|
Тимур Алимжанов («Шанырак»)
|
60 кг
|
Бахтияр Тапаев («Шанырак»)
|
63,5 кг фулл–контакт
|
Мерхат Мырзанов («Витязь»)
|
67кг
|
Алмат Шуйынбай («Витязь»)
|
75 кг
|
Алиби Кабиев
Последние новости
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz
Пользователей: 2
Всего: 193
Вы гость здесь
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
Ну надо ж было уродится в златоусте: в магаз за мясом Кстати я не кушаю мясо. в отличие от вас! И вредных привычек не имею! А если думаете что ТОО золотое дно, попробуйте на этом поприще...
Экс-акима Костаная Ахмедбека Ахметжанова переведут в колонию-поселение
анюта: ..И ведь не глупые люди вроде,но система их не щадит... Я почти расплакался ...
Экс-акима Костаная Ахмедбека Ахметжанова переведут в колонию-поселение
Житель Солнца: Ведь за базар пришлось бы отвечать. Бывший сиделец? Что именно смутило? От чего щечки зарделись? Или предлагаете вора уважать как то положено? :lol: 8-)
Костанайский строительный колледж представил инновационные проекты своих студентов
Россиянину сообщение пришло :lol:
Виновата во всём система...,просто жалко,когда нормальные люди для того,чтобы соответствовать этой системе и удержаться на должности незаметно втягиваются в красивую жизнь,теряют головы от...