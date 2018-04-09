В Костанае прошёл чемпионат области по кикбоксингу

Турнир среди кадетов 2002-2003 г. р. и молодёжи 2000-2001 г. р. проходил 6-8 апреля в СПК «Султан». Соревнования проходили в двух разделах: лоу-кик и фулл–контакт.

СПК «Султан» давно является кузницей кикбоксёров - как профессиональных, так и любителей. Из этого зала вышли чемпионы Казахстана, Азии и мира.

Кикбоксинг - очень зрелищный вид единоборств с жёсткими ударами как руками в голову и корпус, так и ногами. Судья в ринге пристально смотрит за обстановкой и при малейшем вхождении спортсмена в состояние грогги открывает счёт, чтобы убедиться, способен ли он продолжать бой. Боковые судьи записывают очки за активные действия бойцов и ведут статистику попадания ударов.

- Мы проводим отбор среди молодёжи 2000-2001 г. р. для участия в чемпионате РК, который пройдёт 24-28 апреля в Усть-Каменогорске, - сообщил главный судья соревнований, мастер спорта РК, судья международной категории Азамат СУМАМБАЕВ. - Еще один чемпионат РК - среди спортсменов 2004-2006 г. р. будет проходить 6-10 июня в Шымкенте.

На чемпионате области 70 спортсменов из Костаная, Рудного, Затобольска и Карабалыка боролись за право называться лучшими в своих весовых категориях. Готовясь к поединкам, одни проводили бой с тенью, другие настраивались, слушая музыку, третьи отрабатывали комбинации на лапах с тренером.

- Когда мне было 5 лет, меня обижали во дворе, но у меня было много энергии и мама с папой решили направить меня так, чтобы я могла и за себя постоять, и моя энергия уходила в нужное русло, - поделилась с «НГ» победительница турнира в весовой категории 62 кг в разделе фулл–контакт Дарья ГРИНЬ из Костаная. - Поэтому выбрали единоборства. Я занималась 10 лет таэквондо и 5 лет кикбоксингом.

Дарья Гринь справа



- Дарья Гринь – девчонка очень способная, двукратная чемпионка РК, - отметил Азамат Сумамбаев. - Есть к чему расти, есть к чему стремиться. Она кадет ещё, но мы хотим её повезти на участие в чемпионате среди молодёжи. Думаю, конкуренцию она хорошую составит.

Больше всего золотых медалей на чемпионате области взяли представители костанайских спортклубов «Шанырак» и «Султан».

Фото Николая СОЛОВЬЕВА

Победители турнира