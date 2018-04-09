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Мясо дорожает в разы быстрее других продуктов в Казахстане
Ну надо ж было уродится в златоусте: в магаз за мясом Кстати я не кушаю мясо. в отличие от вас! И вредных привычек не имею! А если думаете что ТОО золотое дно, попробуйте на этом поприще...
09.04.18 20:12
peshexod
Экс-акима Костаная Ахмедбека Ахметжанова переведут в колонию-поселение
анюта: ..И ведь не глупые люди вроде,но система их не щадит... Я почти расплакался ...
09.04.18 20:03
peshexod
Экс-акима Костаная Ахмедбека Ахметжанова переведут в колонию-поселение
Житель Солнца: Ведь за базар пришлось бы отвечать. Бывший сиделец? Что именно смутило? От чего щечки зарделись? Или предлагаете вора уважать как то положено? :lol: 8-)
09.04.18 20:01
peshexod
Костанайский строительный колледж представил инновационные проекты своих студентов
Россиянину сообщение пришло :lol:
09.04.18 19:55
анюта
Экс-акима Костаная Ахмедбека Ахметжанова переведут в колонию-поселение
Виновата во всём система...,просто жалко,когда нормальные люди для того,чтобы соответствовать этой системе и удержаться на должности незаметно втягиваются в красивую жизнь,теряют головы от...
09.04.18 19:52
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В Костанае прошёл чемпионат области по кикбоксингу

Дмитрий ПЕТРЕНКО

9 апреля 2018, 16:37 |  Спорт

Турнир среди кадетов 2002-2003 г. р. и молодёжи 2000-2001 г. р. проходил 6-8 апреля в СПК «Султан». Соревнования проходили в двух разделах: лоу-кик и фулл–контакт.

СПК «Султан» давно является кузницей кикбоксёров - как профессиональных, так и любителей. Из этого зала вышли чемпионы Казахстана, Азии и мира.

Кикбоксинг - очень зрелищный вид единоборств с жёсткими ударами как руками в голову и корпус, так и ногами. Судья в ринге пристально смотрит за обстановкой и при малейшем вхождении спортсмена в состояние грогги открывает счёт, чтобы убедиться, способен ли он продолжать бой. Боковые судьи записывают очки за активные действия бойцов и ведут статистику попадания ударов.

- Мы проводим отбор среди молодёжи 2000-2001 г. р. для участия в чемпионате РК, который пройдёт 24-28 апреля в Усть-Каменогорске, - сообщил главный судья соревнований, мастер спорта РК, судья международной категории Азамат СУМАМБАЕВ. - Еще один чемпионат РК - среди спортсменов 2004-2006 г. р. будет проходить 6-10 июня в Шымкенте.

На чемпионате области 70 спортсменов из Костаная, Рудного, Затобольска и Карабалыка боролись за право называться лучшими в своих весовых категориях. Готовясь к поединкам, одни проводили бой с тенью, другие настраивались, слушая музыку, третьи отрабатывали комбинации на лапах с тренером.

- Когда мне было 5 лет, меня обижали во дворе, но у меня было много энергии и мама с папой решили направить меня так, чтобы я могла и за себя постоять, и моя энергия уходила в нужное русло, - поделилась с «НГ» победительница турнира в весовой категории 62 кг в разделе фулл–контакт Дарья ГРИНЬ из Костаная. - Поэтому выбрали единоборства. Я занималась 10 лет таэквондо и 5 лет кикбоксингом.

Дарья Гринь справа

- Дарья Гринь – девчонка очень способная, двукратная чемпионка РК, - отметил Азамат Сумамбаев. - Есть к чему расти, есть к чему стремиться. Она кадет ещё, но мы хотим её повезти на участие в чемпионате среди молодёжи. Думаю, конкуренцию она хорошую составит.

Больше всего золотых медалей на чемпионате области взяли представители костанайских спортклубов «Шанырак» и «Султан».

Фото Николая СОЛОВЬЕВА

Победители турнира

Девочки 2004-2006 г.р.

48 кг

Альбина Тимощук («Сарбаз»)

55 кг

Каролина Цитеркоп («Прайм»)

Девушки 1999 г. р. и старше

52 кг

Камила Шитая («Султан»)

56 кг

Гульнара Абдибекова («Султан»)

62 кг (фулл-контакт)

Дарья Гринь («Султан»)

70 кг

Екатерина Клышникова («Темирлан»)

Юноши 2004-2006 г. р.

26 кг

Степан Глазунов («Шанырак»)

33 кг

Айбек Саламгереев («Султан»)

36 кг

Нуралы Сериков (п. Затобольск)

39 кг

Айдын Айтбаев (Костанай)

42 кг

Джохар Цечоев («Султан»)

45 кг

Ильяс Жандау («Султан»)

48 кг

Женыс Жузбеков («Шанырак»)

54 кг

Даир Узаков («Прайм»)

60 кг

Айдар Жузбеков («Шанырак»)

66 кг

Дмитрий Слюсаренко («Султан»)

+70 кг

Артём Боровик

Юноши 2000-2001 г. р.

51 кг

Даурен Ержанов («Шанырак»)

54 кг

Дамир Хамзин («Шанырак»)

57 кг

Тимур Алимжанов («Шанырак»)

60 кг

Бахтияр Тапаев («Шанырак»)

63,5 кг фулл–контакт

Мерхат Мырзанов («Витязь»)

67кг

Алмат Шуйынбай («Витязь»)

75 кг

Алиби Кабиев



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