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Мясо дорожает в разы быстрее других продуктов в Казахстане
Ну надо ж было уродится в златоусте: в магаз за мясом Кстати я не кушаю мясо. в отличие от вас! И вредных привычек не имею! А если думаете что ТОО золотое дно, попробуйте на этом поприще...
09.04.18 20:12
peshexod
Экс-акима Костаная Ахмедбека Ахметжанова переведут в колонию-поселение
анюта: ..И ведь не глупые люди вроде,но система их не щадит... Я почти расплакался ...
09.04.18 20:03
peshexod
Экс-акима Костаная Ахмедбека Ахметжанова переведут в колонию-поселение
Житель Солнца: Ведь за базар пришлось бы отвечать. Бывший сиделец? Что именно смутило? От чего щечки зарделись? Или предлагаете вора уважать как то положено? :lol: 8-)
09.04.18 20:01
peshexod
Костанайский строительный колледж представил инновационные проекты своих студентов
Россиянину сообщение пришло :lol:
09.04.18 19:55
анюта
Экс-акима Костаная Ахмедбека Ахметжанова переведут в колонию-поселение
Виновата во всём система...,просто жалко,когда нормальные люди для того,чтобы соответствовать этой системе и удержаться на должности незаметно втягиваются в красивую жизнь,теряют головы от...
09.04.18 19:52
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Центр оказания государственных услуг для населения открылся в Костанае

Артём МАРУСИЧ

9 апреля 2018, 15:18 |  Государство

В нем, как и в ЦОНе, можно будет получить более 70 государственных услуг, к примеру - взять адресную справку, справку о наличии, либо отсутствии судимости. Но особенностью данного центра станут консультации по вопросам государственной службы.

Центр оказания государственных услуг для населения в сфере государственной службы открылся сегодня, 9 апреля, в Костанае по адресу ул. Касымканова, 34.

- Здесь будут оказывать юридические консультации в сфере государственных услуг, - пояснил "НГ" и. о. руководителя департамента по делам государственной службы и противодействию коррупции Асхат ИСКЕНДИРОВ. - Например, о том, куда жаловаться, если услуги предоставляются не в соответствии с Этическим кодексом. И, конечно, по вопросам антикоррупционной политики. У многих возникают вопросы по части конфликтов интересов, по части ограничений и обязательств, которые они принимают при поступлении на госслужбу.

В центре можно получить консультации по тестированию претендентов на занятие вакантной административной государственной должности и граждан, впервые поступающих на правоохранительную службу.

График работы центра - с понедельника по пятницу с 09:00 до 18:30 (обед - с 13:00 до 14:30).
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Комментарии к новости

jjj
Re: Центр оказания государственных услуг для населения открылся...




Отправлено: 09.04.18 - 15:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А что с мужчиной на втором фото?

правп
Re: Центр оказания государственных услуг для населения открылся...




Отправлено: 09.04.18 - 16:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
jjj:

борода, возможно экстремист

Народный контроль
Re: Центр оказания государственных услуг для населения открылся...




Отправлено: 09.04.18 - 19:44
Комментарий удален модератором.

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