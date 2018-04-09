Центр оказания государственных услуг для населения открылся в Костанае

В нем, как и в ЦОНе, можно будет получить более 70 государственных услуг, к примеру - взять адресную справку, справку о наличии, либо отсутствии судимости. Но особенностью данного центра станут консультации по вопросам государственной службы.

Центр оказания государственных услуг для населения в сфере государственной службы открылся сегодня, 9 апреля, в Костанае по адресу ул. Касымканова, 34.

- Здесь будут оказывать юридические консультации в сфере государственных услуг, - пояснил "НГ" и. о. руководителя департамента по делам государственной службы и противодействию коррупции Асхат ИСКЕНДИРОВ. - Например, о том, куда жаловаться, если услуги предоставляются не в соответствии с Этическим кодексом. И, конечно, по вопросам антикоррупционной политики. У многих возникают вопросы по части конфликтов интересов, по части ограничений и обязательств, которые они принимают при поступлении на госслужбу.

В центре можно получить консультации по тестированию претендентов на занятие вакантной административной государственной должности и граждан, впервые поступающих на правоохранительную службу.

График работы центра - с понедельника по пятницу с 09:00 до 18:30 (обед - с 13:00 до 14:30).