Внести существенные изменения в программу «С дипломом в село» предложил правительству акимат Костанайской области

Суммы государственной поддержки для тех, кто переезжает на работу в сельскую местность, должны быть намного больше. На сегодняшние подъемные жилье не купишь, отметил на совещании в облакимате сегодня, 9 апреля, руководитель управления экономики и бюджетного планирования Бахытбек ЕСЕНГУЛОВ.

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- Мы направили предложения в министерство национальной экономики - увеличить подъемные с 70 МРП до 200 МРП, а сумму бюджетного кредита на приобретение или строительство жилья, предусмотренного для участников программы, с 1 500 МРП до 1 700 МРП, - сказал он.

Костанайская область также предлагает расширить список специальностей для претендентов на участие. В селе сейчас востребованы не только учителя, врачи и ветеринары, там нужны также экономисты, юристы, бухгалтеры. Одно из обоснований этого — внедрение в сельских округах бюджетов 4-го уровня, что предполагает сбор нескольких видов налогов и распоряжение ими, организацию государственных закупок. Для этого нужны специалисты, которых сейчас в акиматах не хватает.

В Костанайской области с 2009-го по 2017 годы по программе «С дипломом в село» переехали 3 215 работников образования, 702 медработника, 162 работника культуры, 66 - спорта, 52 - социального обеспечения. Им было выделено 484,3 млн тенге - на выплату подъемных пособий, 3,8 млрд тенге - на бюджетные кредиты.

За годы функционирования программы с 793 специалистами были расторгнуты соглашения - из-за невыполнения ими условий по отработке положенного срока. Основные причины: семейные обстоятельства, увольнение с места работа, переезд.

Из тех, кто воспользовался бюджетным кредитом, полностью с государством рассчитались 606 человек, или 76%. По словам Есенгулова, департамент мониторит использование участниками программы бюджетных кредитов, их погашение. Сейчас у 361 человека не исполнены обязательства по основному долгу на сумму 25,9 млн тенге. Судебная и досудебная претензионная работа ведется пока только с 95 специалистами, остальным направляются разъяснения и уведомления.