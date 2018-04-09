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Ну надо ж было уродится в златоусте: в магаз за мясом Кстати я не кушаю мясо. в отличие от вас! И вредных привычек не имею! А если думаете что ТОО золотое дно, попробуйте на этом поприще...
09.04.18 20:12
peshexod
Экс-акима Костаная Ахмедбека Ахметжанова переведут в колонию-поселение
анюта: ..И ведь не глупые люди вроде,но система их не щадит... Я почти расплакался ...
09.04.18 20:03
peshexod
Экс-акима Костаная Ахмедбека Ахметжанова переведут в колонию-поселение
Житель Солнца: Ведь за базар пришлось бы отвечать. Бывший сиделец? Что именно смутило? От чего щечки зарделись? Или предлагаете вора уважать как то положено? :lol: 8-)
09.04.18 20:01
peshexod
Костанайский строительный колледж представил инновационные проекты своих студентов
Россиянину сообщение пришло :lol:
09.04.18 19:55
анюта
Экс-акима Костаная Ахмедбека Ахметжанова переведут в колонию-поселение
Виновата во всём система...,просто жалко,когда нормальные люди для того,чтобы соответствовать этой системе и удержаться на должности незаметно втягиваются в красивую жизнь,теряют головы от...
09.04.18 19:52
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Внести существенные изменения в программу «С дипломом в село» предложил правительству акимат Костанайской области

Галина ПЕТРЕНКО

9 апреля 2018, 14:28 |  Государство

Суммы государственной поддержки для тех, кто переезжает на работу в сельскую местность, должны быть намного больше. На сегодняшние подъемные жилье не купишь, отметил на совещании в облакимате сегодня, 9 апреля, руководитель управления экономики и бюджетного планирования Бахытбек ЕСЕНГУЛОВ.

Фото Liter.kz

- Мы направили предложения в министерство национальной экономики - увеличить подъемные с 70 МРП до 200 МРП, а сумму бюджетного кредита на приобретение или строительство жилья, предусмотренного для участников программы, с 1 500 МРП до 1 700 МРП, - сказал он.

Костанайская область также предлагает расширить список специальностей для претендентов на участие. В селе сейчас востребованы не только учителя, врачи и ветеринары, там нужны также экономисты, юристы, бухгалтеры. Одно из обоснований этого — внедрение в сельских округах бюджетов 4-го уровня, что предполагает сбор нескольких видов налогов и распоряжение ими, организацию государственных закупок. Для этого нужны специалисты, которых сейчас в акиматах не хватает.

В Костанайской области с 2009-го по 2017 годы по программе «С дипломом в село» переехали 3 215 работников образования, 702 медработника, 162 работника культуры, 66 - спорта, 52 - социального обеспечения. Им было выделено 484,3 млн тенге - на выплату подъемных пособий, 3,8 млрд тенге - на бюджетные кредиты.

За годы функционирования программы с 793 специалистами были расторгнуты соглашения - из-за невыполнения ими условий по отработке положенного срока. Основные причины: семейные обстоятельства, увольнение с места работа, переезд.

Из тех, кто воспользовался бюджетным кредитом, полностью с государством рассчитались 606 человек, или 76%. По словам Есенгулова, департамент мониторит использование участниками программы бюджетных кредитов, их погашение. Сейчас у 361 человека не исполнены обязательства по основному долгу на сумму 25,9 млн тенге. Судебная и досудебная претензионная работа ведется пока только с 95 специалистами, остальным направляются разъяснения и уведомления.
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Комментарии к новости

гость
Re: Внести существенные изменения в программу «С дипломом в...




Отправлено: 09.04.18 - 15:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Гос поддержка - это очень хорошо. Мне представляется, что в этой поддержке может быть много рисков. Невозможность вернуть средства по объективным причинам и т.п., а вот неплохая, стабильная ежемесячная зарплата + обеспечение бесплатным жильем было бы не плохо.

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