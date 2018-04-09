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"Солдаты стали чистенькими, командир не выражался". Жасузаков рассказал об эффекте женщин в армии

9 апреля 2018, 13:23 |  Общество

Министр обороны Казахстана Сакен Жасузаков заявил, что количество женщин-военнослужащих в армии будет увеличиваться, передает корреспондент Tengrinews.kz.

В ходе правительственного часа в Мажилисе вице-спикер палаты Владимир Божко высказался о женской половине в составе армии Казахстана. Депутат считает, что в стране необходимо увеличить число женщин-офицеров.

- В России десантники-девчонки в десантной академии учатся, а это очень тяжелая специальность. Понятно, у нас есть свое специфичное морально-этическое отношение к дамам. Я имею в виду то, что мы их все время бережем. Но вместе с тем надо двигаться в том направлении, как это развивается во всем мире, - сказал депутат.

Сакен Жасузаков согласился с мажилисменом, отметив, что подобное распоряжение он как раз отдал недавно своим подчиненным.

- Владимир Карпович, я вас поддерживаю. Буквально недавно я дал своим командующим указание, чтобы на должности заместителей командиров рот, батальонов, бригад по воспитательной и идеологической работе брать женщин-военнослужащих, которые имеют опыт службы семь-восемь лет, высшее образование, - отметил министр. По словам главы Минобороны, положительный опыт от данной практики уже отслеживался в ведомстве.

- Вы знаете, мы опыты проводили в свое время, назначали на должности заместителей командиров по воспитательной работе подразделений обеспечения. Сразу улучшилась обстановка. Во-первых, солдаты, офицеры, сержанты стали чистенькими, опрятными. Командир роты перед строем магическими словами не выражался. Есть такой позитивный момент, и сейчас мы хотим это восстановить, - пояснил Сакен Жасузаков.

- У вас хорошие примеры есть, так что порешительнее, товарищ министр, в этом направлении, - сказал Владимир Божко.
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Комментарии к новости

Народный контроль
Re: "Солдаты стали чистенькими, командир не...




Отправлено: 09.04.18 - 13:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
- В России десантники-девчонки в десантной академии учатся, а это очень тяжелая специальность.
Что можно сказать? Крепчает,крепчает..........!

Иолис
Re: "Солдаты стали чистенькими, командир не...




Отправлено: 09.04.18 - 13:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не служил - не мужик. Не рожала - не женщина. Теперь наоборот.

* 112
Re: "Солдаты стали чистенькими, командир не...
112


(Пользователи)
Сообщений: 10825
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 09.04.18 - 13:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Все таки у нас не Израиль, где женщина превыше всего и даже не Европа, где все наравне..
Зачем этот понт?
Показать европейцам что ли?
Ну тогда берите и геев в армию, вот это будет показаельно..
Привыкли половинчатые меры впихивать европейцам..
Профайл

правп
Re: "Солдаты стали чистенькими, командир не...




Отправлено: 09.04.18 - 14:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
божко это который проявил себя как бесценный специализд по чрезвычайным ситуациям

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