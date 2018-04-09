Для 119 колодцев в селах Костанайской области нужно срочно найти хозяев

Почти 18% децентрализованных источников водоснабжения населения никем не обслуживаются. Санитарно-техническое состояние всех объектов водоснабжения и качество потребляемой воды обсуждалось сегодня, 9 апреля, на совещании в областном акимате.

Фото из архива "НГ"

- В области из 556 населенных пунктов 177 обеспечены водопроводной водой, остальные используют воду из децентрализованных источников водоснабжения, 30 пользуются привозной водой, - сообщил и.о. руководителя департамента охраны общественного здоровья Владимир НЕЧИТАЙЛО.

Обеспеченность населения водопроводной водой постепенно растет: в сравнении с 2016-м годом она увеличилась с 79,4% до 81,2%, при республиканском показателе 92%. Сельчане обеспечены такой водой на 33%.

- За прошлый год введено в эксплуатацию 3 проекта, построено и реконструировано 213,6 км водопроводных сетей, улучшены системы водоснабжения в 6 селах и 1 городе, - перечислил Нечитайло. - Это позволило улучшить обеспечение водой 7500 человек.

Но проблем с состоянием водопроводов, их обслуживанием еще много. А это напрямую связано с качеством воды, которую получают люди. То же касается и колодцев.

- Основные показатели качества воды у нас лучше республиканских. Тем не менее сегодня мы не можем утверждать, что все население области получает воду гарантированного качества, - отметил Нечитайло и пояснил, - в связи со снижением количества наших проверок до 1 раз в год контроль за качеством воды возложен непосредственно на хозяйствующие субъекты. Каждым из них должна быть разработана рабочая программа лабораторно-производственного контроля качества подаваемой воды по определяемым показателям - с указанием места отбора проб, периодичности. Однако, по факту производственный контроль осуществляется только на 45 (42,9%) водопроводах.

Кроме того, в области 26 (24,8%) сельских водопроводов все еще остаются бесхозными. В 2017 году 2 таких водопровода и 94 бесхозных колодца переданы на баланс предприятий и сельских акиматов. Остальным 24 водопроводам и 119 колодцам местная исполнительная власть должна найти хозяев.

Руководитель департамента акцентировал внимание на проблемах сельского водоснабжения. Сейчас колодцы санитарной службой планово не проверяются. Но бесхозные, как сказал Нечитайло, в порядке мониторинга, частично обследуются. За прошлый год из 116 бесхозных колодцев было отобрано 1480 проб воды на санитарно-химические показатели, из них 142 (9,6%) не соответствовали требованиям. На микробиологические показатели отобрано 436 проб воды, из них положительными были 3 пробы.

- В сельской местности требуется проведение работ по благоустройству большинства колодцев общественного пользования, - отметил руководитель департамента.

По итогам совещания аким области дал протокольное поручение акимам на местах ускорить работу по определению собственников для бесхозных водопроводов и колодцев. Также необходимо создавать для обслуживания водопроводов специализированные ремонтные бригады, обеспечить их необходимой техникой.