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Для 119 колодцев в селах Костанайской области нужно срочно найти хозяев

Галина ПЕТРЕНКО

9 апреля 2018, 11:56 |  Государство

Почти 18% децентрализованных источников водоснабжения населения никем не обслуживаются. Санитарно-техническое состояние всех объектов водоснабжения и качество потребляемой воды обсуждалось сегодня, 9 апреля, на совещании в областном акимате.

Фото из архива "НГ"

- В области из 556 населенных пунктов 177 обеспечены водопроводной водой, остальные используют воду из децентрализованных источников водоснабжения, 30 пользуются привозной водой, - сообщил и.о. руководителя департамента охраны общественного здоровья Владимир НЕЧИТАЙЛО.

Обеспеченность населения водопроводной водой постепенно растет: в сравнении с 2016-м годом она увеличилась с 79,4% до 81,2%, при республиканском показателе 92%. Сельчане обеспечены такой водой на 33%.

- За прошлый год введено в эксплуатацию 3 проекта, построено и реконструировано 213,6 км водопроводных сетей, улучшены системы водоснабжения в 6 селах и 1 городе, - перечислил Нечитайло. - Это позволило улучшить обеспечение водой 7500 человек.

Но проблем с состоянием водопроводов, их обслуживанием еще много. А это напрямую связано с качеством воды, которую получают люди. То же касается и колодцев.

- Основные показатели качества воды у нас лучше республиканских. Тем не менее сегодня мы не можем утверждать, что все население области получает воду гарантированного качества, - отметил Нечитайло и пояснил, - в связи со снижением количества наших проверок до 1 раз в год контроль за качеством воды возложен непосредственно на хозяйствующие субъекты. Каждым из них должна быть разработана рабочая программа лабораторно-производственного контроля качества подаваемой воды по определяемым показателям - с указанием места отбора проб, периодичности. Однако, по факту производственный контроль осуществляется только на 45 (42,9%) водопроводах.

Кроме того, в области 26 (24,8%) сельских водопроводов все еще остаются бесхозными. В 2017 году 2 таких водопровода и 94 бесхозных колодца переданы на баланс предприятий и сельских акиматов. Остальным 24 водопроводам и 119 колодцам местная исполнительная власть должна найти хозяев.

Руководитель департамента акцентировал внимание на проблемах сельского водоснабжения. Сейчас колодцы санитарной службой планово не проверяются. Но бесхозные, как сказал Нечитайло, в порядке мониторинга, частично обследуются. За прошлый год из 116 бесхозных колодцев было отобрано 1480 проб воды на санитарно-химические показатели, из них 142 (9,6%) не соответствовали требованиям. На микробиологические показатели отобрано 436 проб воды, из них положительными были 3 пробы.

- В сельской местности требуется проведение работ по благоустройству большинства колодцев общественного пользования, - отметил руководитель департамента.

По итогам совещания аким области дал протокольное поручение акимам на местах ускорить работу по определению собственников для бесхозных водопроводов и колодцев. Также необходимо создавать для обслуживания водопроводов специализированные ремонтные бригады, обеспечить их необходимой техникой.
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Re: Для 119 колодцев в селах Костанайской области нужно срочно...




Отправлено: 09.04.18 - 12:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Похоже разборки по колодцам начались в свете последних событии в п.Кенералы. Во первых разве эти колодцы являются питьевыми? А если они технические, то для чего нужен хозяин? Если колодец имеет статус питьевой воды,то должны иметься к ниму и документы, и централизованно обслуживаться! А так какие документы к этим колодцам существуют? Усы, лапы и хвост! Вот мои документы! (...из мультика Простоквашино) Систематический должны браться анализы и т.д. Можно конечно да и нужно оградить колодцы от посягательств вандалов и прочей нечисти. Для примера как можно благоустроить колодец от вандализма и мародёрства можно взять прогрессивный пример защиты колодца которым пользуются дачники дачного общества Железобетонщик. Колодец обложен красивым красным кирпичом, железная дверь под замком не даёт свободного доступа посторонним людям. Забор воды производиться через электронасос, и только обладателями ключа-чипа . Созданы все условия для людей,что бы пользователи имели гарантию того что вода не опасна для здоровья.

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